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Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:11 11.01.2022

Российские миротворцы имеют шанс предотвратить новую глобальную пандемию
Сергей Аксенов
Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ

Материал комментируют:
Игорь Никулин Константин Блохин
10 января 2021

Минздрав Казахстана опроверг информацию о том, что "неизвестные захватили военную биолабораторию под Алматы". "Это неправда. Объект находится под охраной", - говорится в комментарии ведомства. Кто именно охраняет опасное место неясно.

Ранее СМИ сообщали о нападении участников беспорядков на американо-казахстанскую биолабораторию, где "вскрыли окна" на первом этаже. Из-за этого около объекта якобы работали специалисты в костюмах химзащиты, что предполагает утечку опасных патогенов.

О риске заражения в связи с массовыми беспорядками в Алма- Ате накануне предупреждал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. "Сейчас двухмиллионный город, по сути, остается неуправляемым… лаборатория может сдетонировать очень серьезными последствиями", - заявил он.

Речь идет о Центральной референс-лаборатории на базе Национального научного центра особо опасных инфекций. Еще одна полноценная биолаборатория действует в Гвардейске Джамбулской области. Всего же, по открытым данным, в республики было создано шесть подобных объектов.

Управляет этими объектами отдел DTRA (Агентство по сокращению угроз, отвечающее за оружие массового поражения) при посольстве США в Нур-Султане. Общий бюджет научных программ американской армии в Казахстане превышает 400 млн. долларов.

Среди прочего, DTRA выделяла гранты на изучение в Казахстане бруцеллеза, конго-крымской геморрагической лихорадки и даже альфа-коронавируса, который ранее в республике никогда не регистрировался. Похоже на изучение будущего театра военных действий.

Еще в мае 2020 года МИД Казахстана отрицал наличие американских военных исследователей. Затем президент Касым-Жомарт Токаев признал, что американцы в алматинской лаборатории все же были, но покинули ее. Однако позже американцы пообещали продолжить "взаимодействие" в РК.

Временный откат властей Казахстана мог быть связан с давлением России. Москва спохватилась, что США окружили нашу страну биолабораториями по всему периметру (Казахстан - частный случай) и объявила о создании при ОДКБ координационного совета по вопросам биологической безопасности.

Совет займется "анализом ситуации, связанной с обеспечением биологической безопасности в государствах - членах ОДКБ, организацией обмена опытом, подготовкой рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в данной сфере", информировал Совбез РФ.

Однако, несмотря на это, к концу 2025 году в Джамбулской области Казахстана планируется построить новый спецобъект с подземным хранилищем для особо опасных штаммов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания и против которых нет доступных вакцин и средств лечения.

Не пора ли России активнее вмешаться в ситуацию? Тем более что войска структуры, принявшей решение о новой политике в сфере биобезопасности, уже находятся на земле Казахстана. Раз местные власти не могут принять единственно верное решение, им может помочь коллективная воля ОДКБ.

Эксперт-международник Никита Медкович уверен, что ОДКБ - именно та сила, которая сможет купировать общую угрозу.

- В связи с тем, что одна из американских биолабораторий находится в Алма-Ате, где были наиболее интенсивные бои, а также опубликована информация, что группа боевиков проникала на этот объект и могла произойти утечка опасных штаммов, главный вопрос сейчас - надежная охрана объекта, чтобы он не превратился в террористическую угрозу для всего региона.

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Поэтому независимо от того, кто создал эту биолабораторию, она - потенциальный рассадник опасных болезней. Возможно, для купирования угрозы стоит задействовать силы ОДКБ.

"СП": - Войска ОДКБ стоят только в Казахстане. В то время как биолаборатории расположены вдоль всех российских границ. Очевидно, проблема требует системного, комплексного решения…

- Системное решение этой проблемы находится в сфере политики. Сначала нужно признать, что речь идет о незаконно созданной на территории Казахстана военной базы США. После этого должен быть принят акт, запрещающий работу иностранных военных на биологических объектах РК. А затем необходимо гласное парламентское расследование разработки там американцами биологического оружия.

Для этого следует направить в Казахстан группу экспертов ОДКБ. Они должны конфисковать все имеющиеся там документы о том, кто, когда и чем там занимался в рамках военных исследовательских программ, персональные данные участников. После того, как будут получены доказательства нарушения США режима контроля над биологическим оружием, выводить этот вопрос на уровень ООН.

- Сейчас возник очень удобный момент для решения проблемы с американскими биолабораториями, - продолжает бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. - Мы неоднократно говорили, что эта американская деятельность является нарушением Конвенции по биологическому и токсинному оружию. Если Москва и Нур-Султан договорятся, США будет сложно этому противостоять в Казахстане.

Два года назад я делал доклад для Антитеррористического центра при ОДКБ, в котором остро ставился вопрос об американских военных биологических лабораториях в странах СНГ. Эти материалы затем легли на стол всем руководителям государств-членов ОДКБ и их силовых ведомств. Теперь все наши предположения можно проверить. Похоже, ситуация сдвинется с мертвой точки.

"СП": - Тем не менее, в Казахстане затевается строительство новой биолаборатории…

- Сейчас первым делом нужна инспекция. Необходимо взять эти объекты в Казахстане под контроль, направить туда военных вирусологов, чтобы посмотреть, понять, чем они вообще там занимаются. Например, ряд казахстанских правозащитников утверждали, что именно там работают с новыми штаммами коронавируса. Существует же версия, что он создан искусственно.

И не исключено, что в американских лабораториях. Кстати, тот факт, что штамм "омикрон" появился одновременно в десятках стран мира, как раз в тех, где есть биолаборатории США, тоже подтверждает эту версию. Неплохо бы их поймать с поличным. Если появятся доказательства этого, то дело должен рассматривать Международный суд ООН в Гааге.

По мнению политолога-американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Москва имеет полное моральное право требовать от Токаева уступок в вопросе биобезопасности.

- Если Россия не воспользуется шансом повлиять на ситуацию, это будет наша грубая стратегическая ошибка. Сегодня мы играем ключевую роль в сохранении государственности и легитимной власти Казахстана, объективно выручаем эту страну. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы обезопасить свои границы. Это касается не только Казахстана, но и всего периметра. Эти биолаборатории - непосредственная угроза нашей безопасности.

Мы должны исходить из своих национальных интересов. Если наши власти этот вопрос беспокоит, то Казахстан должен нам пойти навстречу в этом вопросе. Причем, республика сама заинтересована в этом. Текущие события показали, что курс сейчас один - на интеграцию с Россией. Не на слияние, а на синхронизацию действий. Также, как это недавно случилось в Белоруссии. Сегодня можно взаимодействовать с западными партнерами, а завтра они предпримут попытку сменить власть.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641849060
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