 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:14 11.01.2022

Тегерану удалось усадить боевиков и повстанцев за стол переговоров
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

10.01.2022

Делегация "Талибана" (запрещен в РФ) нанесла первый визит в Иран с момента захвата власти в Кабуле. Поездка важна с точки зрения не только диалога в политике, безопасности и торговле, но и урегулирования гражданского конфликта в Афганистане. Возглавивший делегацию министр иностранных дел временного правительства Амир Хан Моттаки сообщил, что в Иране ему удалось провести встречу с Ахмадом Масудом-младшим – лидером Фронта национального сопротивления (ФНС), основной силы, противостоящей талибам.

Моттаки сообщил, что афганская делегация обсудила с иранскими официальными лицами проблемы в сферах политики, безопасности и торговли. Как подчеркивают в "Талибане", движение крайне заинтересовано в установлении конструктивных отношений со всеми странами региона.

Что касается Тегерана, то он, по словам Моттаки, вполне мог бы осуществлять торговые перевозки в Центральную Азию через афганскую территорию.

Иранская сторона, в свою очередь, высказалась за необходимость снятия международных санкций в отношении государственных резервов Афганистана и интенсификацию гуманитарной помощи стране, пострадавшей от затяжного вооруженного конфликта. Впрочем, иранские дипломаты делают оговорку: об официальном признании талибов думать пока еще рано.

Переговоры с боевиками вели министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и специальный представитель иранского президента по Афганистану Хасан Каземи Коми. Сообщается, что сторонам удалось достичь договоренностей по поводу сотрудничества в банковской, торговой и промышленной сферах.

По итогам поездки Моттаки проинформировал, что у него состоялась встреча с Масудом-младшим и главой народного ополчения в провинции Герат Исмаилом Ханом. Лидеров сопротивления попытались уверить в том, что они "могут вернуться в страну без каких-либо опасений" и что у них "не будет никаких проблем с безопасностью". Готовность Ирана предоставить переговорную площадку для боевиков и повстанцев объясняется желанием Исламской Республики стабилизировать ситуацию в соседней стране. Сами талибы и ФНС продемонстрировали фактом беседы доверие к той дипломатии, которую ведут представители Тегерана.

В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин заметил, что основным опасением Ирана в Афганистане на сегодня остается ухудшение экономической и социальной ситуации, потому что это может привести к усилению наплыва беженцев. По словам эксперта, некоторые проблемы в сфере безопасности удалось решить с приходом талибов к власти, но у Афганистана остаются и другие трудности. "Страна находится в изоляции, – обратил внимание Смагин. – И нынешняя зима очень сильно ударила по населению Афганистана. Мы видим увеличение беженцев на некоторых участках границы. Некоторые из них направляются в Иран и пытаются продвинуться в другие страны". Кроме того, по словам собеседника "НГ", есть другие, локальные, проблемы, которые тревожат Тегеран.

"В начале декабря произошли военные столкновения между иранцами и талибами на границе, – напомнил Смагин. – Судя по всему, никакой серьезной причины не было и это был приграничный инцидент, который перерос в стычку, но он продемонстрировал необходимость установить способы экстренной связи между властями двух стран".

Аналитик объяснил, почему Тегеран настаивает на снятии санкций с соседней страны. "Это также может служить интересам Ирана, потому что во времена американского присутствия Афганистан был для иранцев одним из способов обхода санкций, – обратил внимание Смагин. – Это не основное средство, но с учетом серьезности иранского экспорта в Афганистан и перспектив его наращивания ситуация может стать важным моментом для налаживания отношений".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641849240
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