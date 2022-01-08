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"С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:18 11.01.2022

Как протесты в Казахстане повлияют на элиты республики
Денис Тельманов
8.01.22
Протестующие снесли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, 5 января 2022 года

В субботу первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал ситуацию с массовыми протестами в республике. После того, как СМИ сообщили о бегстве экс-президента из страны, Назарбаев через своего пресс-секретаря призвал граждан сплотиться вокруг фигуры его преемника Касым-Жомарта Токаева. При этом на фоне протестов в Казахстане началось давление на лиц, считавшихся приближенными к первому президенту. Что происходит во властных кругах охваченной протестами республики - в материале "Газеты.Ru".
Что будет с Назарбаевым?
До 8 января первый президента Казахстана и отец нации елбасы Нурсултан Назарбаев никак себя не проявлял. Накануне СМИ даже сообщали, что он вместе со своей семьей покинул территорию охваченной протестом республики. Однако вскоре появились сообщения о переговорах елбасы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На следующий же день пресс-секретарь Назарбаева заявил в Twitter, что экс-президент остается в республике, и передал его призыв к гражданам "сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов". При этом отставку Назарбаева с поста пожизненного секретаря Совбеза, который несколько дней назад занял Токаев, он так и не прокомментировал.

Возвращение Назарбаева в информационное поле, а также опровержение новостей об аресте его племянника и заместителя главы КНБ Самата Абиша, ставит крест на теориях о полной зачистке Казахстана от наследия экс-главы государства. Хотя, как признают эксперты, уровень влияния Назарбаева после январских беспорядков все-таки снизился.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в разговоре с "Газетой.Ru" назвал многодневное молчание Назарбаева "обнулением" всех имевшихся за ним ранее позиций. Символом этого процесса, по его словам, стал снос памятника экс-президента в Талдыкоргане.

"С Назарбаевым станет то же самое, что стало с семьей Бориса Николаевича Ельцина: люди сохранили кормовую базу, люди сохранили определенные позиции, сажать их не стал никто. Они живут как дай бог нам с вами. Но влияния на политические процессы они лишились. То же самое будет и в Казахстане", - считает Грозин.

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Сгоревшая машина возле здания мэрии Алма-Аты, 6 января 2022 года
Сгоревшая машина возле здания мэрии Алма-Аты, 6 января 2022 годаПавел Михеев/Reuters
Кто понесет ответственность?
Впрочем, без последствий для близких к Назарбаеву людей социальный взрыв в Казахстане не закончился. Судьба экс-президента и его семьи прояснилась только после того, как объявили о задержании бывшего главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, которого 6 января задержали по делу о госизмене вместе с "другими лицами". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Грозин полагает, что именно Масимов, считавшийся приближенным к Нурсултану Назарбаеву политиком, будет отвечать за протест.

"Я полагаю, крайним сделают Карима Масимова. Это человек, много лет являвшийся тенью Назарбаева, которого многие прочили в будущие президенты Казахстана.

Возможно, у него взыграли амбиции, возможно, он был недоволен, как Токаев ведет дела. Масимов - крупная фигура, человек, который распоряжался как минимум частью семейного капитала большой, главной семьи страны. Человек очень влиятельный, значимый, переживший много разных неприятных перемен в казахстанской элите. Человек с прекрасно развитым чувством выживаемости.

Понятно, что по итогам этого безобразия, которое мы наблюдали, кадровые решения в силовом блоке должны были быть. Но обвинения в госизмене - это, конечно, свежо, это очень ярко. Понятно, что теперь Масимова выставят в качестве главного заговорщика", - сказал Грозин "Газете.Ru".

Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов считает, что на этом этапе чистка в рядах элит не закончится.

"Если Токаев говорит, что действовали заговорщики, должны прозвучать имена. Я пока не берусь их назвать. Нынешние кланы - это как скорпионы в банке, они друг друга поедают. Очень жаль, что страдает народ, молодые ребята", - сказал он "Газете.Ru".

Было ли иностранное вмешательство?
Склоки внутри казахстанской элиты не исключают фактора внешней угрозы, считает Андрей Грозин.

"То, что Масимов мог бы затеять самостоятельную игру, я все-таки сомневаюсь. Возможно, на него повлияли его внешние друзья, потому что говорят, что у него этих внешних друзей из самых разных спецслужб - и англосаксонских, и арабских, и китайских, и российских - было немереное количество в разные годы его жизни. Скорее, здесь мы имеем дело с совпадением нескольких проектов, которые пытались реализовать. А реализовали косо, криво и они вошли в противоречие друг с другом", - добавил эксперт.

По его словам, сожженные автомобили и разграбленные магазины свидетельствуют о том, что действиями погромщиков руководили зарубежные спецслужбы.

"То, насколько это все было демонстративно, жестко, ориентировано на максимально брутальную телевизионную картинку - все это как раз говорит о том, что работали хорошие внешние режиссеры тоже, потому что внутренние просто не обладают соответствующей квалификацией.

Очевидно, что там поработали люди и с Ближнего Востока. Вполне возможно, что найдется и турецкий след. Ну а за турками маячат большие белые господа в пробковых шлемах", - отметил Грозин.

Амиржан Косанов в свою очередь назвал три причины беспорядков, которые наложились друг на друга. Первая из них - недовольство жителей республики политикой правительства. Однако дестабилизация обстановки "теневыми силами, выступившими против президента Токаева" и некими агентами "третьих стран", среди которых Афганистан и Запад, по его словам, тоже имели место.

"Вначале это были мирные митинги, но потом их использовали "теневые силы" для расшатывания ситуации. Возможно, хотели использовать напряженность обстановки для некоего ультиматума Токаеву", - отметил Косанов.

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Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан НазарбаевMariya Gordeyeva/Reuters
Что станет с действующим президентом?
Андрей Грозин согласен, что изначально протесты могли задумываться для того, чтобы подорвать позиции Токаева, и планировали их те представители элит, которых действующий президент не устраивал.

"Там ведь каждый мелкий чиновник, начиная от акима, может быть себе господином начальником. Это может быть родня, это могут быть какие-то областные руководители. Это могут быть люди из администрации, причем, как люди, работающие прямо на Токаева, так и люди, работающие на "библиотеку", где формально сидит Нурсултан Абишевич.

Там полно товарищей с большими амбициями, с большими кошельками и с серьезным влиянием на криминал. Это может быть два десятка фигур. И я думаю, что работало несколько проектов, и они вошли в клинч между собой, и получилось вот это безобразие", - добавил Грозин.

Однако в результате беспорядков Токаев не только удержал власть, но и усилил собственные позиции.

"Он стал секретарем Совета безопасности явочным порядком, и теперь, я думаю, эту должность он обратно Нурсултану Абишевичу Назарбаеву не вернет. Хотя ранее эта должность была закреплена за первым президентом пожизненно. Теперь мы видим, что нет, не закреплена, уже все - ситуация поменялась. То есть, Токаев просто, как мне кажется, использовал ситуацию для того, чтобы усилить собственные позиции.

Теперь, если сейчас посмотреть на казахстанскую политическую карту, мы видим конец этого безобразия, когда непонятно, кто же на самом деле главный - первый президент или второй президент. Сейчас ни у кого не возникает таких вопросов", - отметил Грозин.

Впрочем, как указывает Амиржан Косанов, перед тем как закрепить этот успех, Токаеву придется сделать нелегкий выбор - закручивать гайки, используя антитеррористическую риторику или заняться либерализацией политической системы, чтобы "выпустить пар".

Как это все отразится на отношениях с Россией?
Андрей Грозин считает, что для российско-казахстанских отношений смена элит в Казахстане скорее пойдет на пользу.

"Излишняя зависимость семейного бизнеса Назарбаева и вообще вот этой большой семьи от англо-саксонских копилок, куда они все сложили в разных видах - и в виде недвижимости, и в виде денег, и в виде семейных ценностей, - она, наверное, многих в Москве если не напрягала, то по крайне мере всегда служила неким стопором в отношениях.

А Токаев сейчас человек совершенно чистый. Он не имеет бэкграунда, который есть у других казахстанских политиков. Это человек новый, это человек без команды", - пояснил Грозин.

При этом он подчеркнул, что успех миссии ОДКБ делает Токаева должником России, и сравнил его с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я считаю, что Косым-Жомарт превращается в Александра Григорьевича, если брать его позиции по отношению к России. Он, конечно, фигура самостоятельная, но если бы российские десантники там не появились, могло бы и не быть такого президента Токаева через пару дней", - отметил Грозин.

При этом Амиржан Косанов подчеркнул, что как бы не развивалась ситуация в Казахстане, на отношениях с Россией это никак не скажется.

"Даже если сменится власть, мы обречены дружить. У нас 7,5 тысячи километров общей границы. Какие-то коррективы, конечно, могут быть - например, нас беспокоит, когда некоторые российские политики начинают говорить о территориальных претензиях. Но любой руководитель Казахстана обязан жить в дружбе с таким соседом, как Россия", - подчеркнул политик.

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641849480
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