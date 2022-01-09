Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский

00:19 11.01.2022

в "сердце Евразии" соприкасаются и противоборствуют разные глобальные силы

Юрий Тавровский

1О янв. 22



События в Казахстане нельзя рассматривать вне контекста бегства американцев из Афганистана. Исламисты сочли, что после ухода американцев Центральная Азия осталась без присмотра великих держав и пора играть самостоятельную роль. Отдохнув и перегруппировавшись, профессиональные "полумесяценосцы" взялись за свое любимое дело – погромы и убийства. Они находят новых состоятельных заказчиков среди единоверцев и новые сцены для своих представлений. Казахстан – это дебют, предстоят многолетние гастроли.



Центральная Азия после фиаско в Афганистане с точки зрения геостратегии отдалилась от США и Запада, их рассеянных по всему миру военных и разведывательных баз. Страны региона окончательно попали в окружение Китая, России и других недружественных Западу стран. Перспективы вовлечения Центральной Азии в военные блоки или даже создания отдельных военных баз близки к нулю из-за необходимости российской страховки в случае действий исламистов, а также экономического влияния Пекина. Кроме того, "надежность" американцев в качестве союзников на примере Афгана узрели во всех столицах региона.



В то же время, после преодоления растерянности из-за быстрой и жесткой реакции Москвы, продолжатся американские усилия по укреплению в Центральной Азии прозападных "пятых колонн", разжиганию антирусских и антикитайских настроений. Американские и европейские НКО никуда не ушли, продолжится обработка местных элит в духе либерализма и "общечеловеческих ценностей", подготовка молодежи в западных университетах.



Продолжатся и попытки составить конкуренцию российскому и китайскому экономическому присутствию в Центральной Азии, ослабить интеграционные тенденции в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Президент США Байден на саммите Большой семерки в июне прошлого года выдвинул программу "Восстановим хороший мир" (Build Back Better World), на которую до 2035 года сообща обещано выделить 40 триллионов долларов. Свое слово сказала Европа – в ноябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала потратить 300 миллиардов евро до 2027 года. Эти средства вряд ли будут реально выделены на инфраструктурные и "зеленые" проекты из-за трудностей экономики самого Запада. Но даже какие-то куски виртуальных "пирогов" могут повлиять на деловые круги и политические элиты стран Центральной Азии.



В этом регионе, "сердце Евразии" (heartland), соприкасаются и противоборствуют разные глобальные силы. Россия, Китай и другие соседи стран Центральной Азии тоже не будут терять времени, станут наращивать свой экономический и военный потенциал, укреплять взаимодействие перед лицом враждебности Запада. Их действия будут оказывать стабилизирующее влияние на регион Центральной Азии, на всю Евразию. Именно это и происходит на наших глазах в Казахстане.