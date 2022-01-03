Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко

00:20 11.01.2022

"Исламское государство" в Афганистане делает ставку на военных профессионалов



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



3.01.22



Накануне своего весеннего наступления в Афганистане запрещенное в РФ "Исламское государство" пытается привлечь в свои ряды бывших афганских спецназовцев / Фото из аккаунта генерала Фарида Ахмади в Twitter.

"Талибан" и "Исламское государство" (ИГ, обе организации запрещены в РФ) уже больше четырех месяцев охотятся на офицеров Корпуса сил специальных операций (КССО) бывшей Афганской национальной армии (АНА). Как сообщают источники "НГ", эта охота ведется с разными целями. Если талибы стремятся физически уничтожить как можно больше офицеров бывшего афганского спецназа, то вербовщики ИГ, напротив, пытаются привлечь в свои ряды находящихся на нелегальном положении бойцов "коммандос". Источники "НГ" из числа офицеров афганского спецназа предсказывают всплеск боевой активности "Исламского государства" в северных и восточных районах Афганистана весной 2022 года.



"Некоторая часть афганской молодежи, а также бывших солдат и офицеров афганской армии, которым сегодня угрожают расправой талибы, возможно, уже в ближайшие месяцы присоединится к ИГ", - сказал в телефонном разговоре с "НГ" капитан Мангал (имя и звание изменены по его просьбе), бывший командир подразделения афганских "коммандос". Уже больше трех месяцев он находится на нелегальном положении в Афганистане: боевики "Талибана" разыскивают капитана Мангала, как и других офицеров КССО, до этого несколько лет проводивших операции против талибов и террористов ИГ и лично участвовавших в боевых действиях.



"Все разговоры об амнистии для бывших афганских силовиков со стороны талибов – это ложь. Да, возможно, боевики "Талибана" не станут преследовать регулировщиков и инспекторов дорожной полиции, нет прямых угроз для жизни тем, кто не воевал против террористов. Но офицерам спецназа, которые не один год сражались с талибами и боевиками ИГ, никакой пощады со стороны "Талибана" ждать не стоит", - отметил капитан Мангал. По его словам, он, как и многие его сослуживцы, уже более трех месяцев не видел родных и вынужден каждые несколько дней менять место своего ночлега: "Это очень тяжело, особенно когда знаешь, что талибы регулярно запугивают семью, оставшуюся дома, угрожая ей расправой и требуя выдать место твоего нахождения".



В афганском спецназе по состоянию на середину августа 2021 года служили свыше 30 тыс. бойцов и командиров. Практически все они после прихода к власти талибов либо покинули родину, либо перешли на нелегальное положение. "Подполье спецназа" в Афганистане сегодня насчитывает, как минимум, несколько тысяч человек, и хотя это пока еще не вполне организованная структура, очень многие офицеры и солдаты КССО поддерживают между собой связь. Это позволяет им не только психологически поддерживать друг друга, но и фиксировать изменения в настроениях, а также попытки вербовки "коммандос" со стороны различных вооруженных группировок.



"В последнее время на некоторых наших офицеров выходят представители ИГ, которые предлагают им и другим бывшим спецназовцам присоединиться к "Исламскому государству", - рассказывает капитан Мангал. - Такие предложения поступали и мне, причем, даже некоторые мои друзья (по корпусу спецназа), уставшие от преследований талибов, предлагали уйти в ИГ. Сами они такого решения пока не приняли и, скорее, советовались или зондировали мою позицию. Я ответил категорическим отказом, потому, что знаю, что это такое: я против ИГ и талибов воевал несколько лет в провинциях Кундуз, Нангархар, Гельманд… Становиться одним из них – значит зачеркнуть все, ради чего жил раньше".



Тем не менее, капитан Мангал не исключает, что кто-то из его сослуживцев по КССО все же примкнет к ИГ, видя в этом последнюю возможность спастись от репрессий "Талибана": "Сегодня бывшие спецназовцы брошены всеми, нам никто не пытается помочь. Талибы ведут на нас методичную охоту, убивая без лишнего информационного шума наших боевых товарищей. Да, многие мои коллеги симпатизируют Ахмаду Масуду и его Фронту национального сопротивления, которые планируют весной крупные операции против талибов. Наверняка сотни бывших спецназовцев присоединятся к отрядам Масуда. Но, я не исключаю, что до этого кто-то все же решится примкнуть к ИГ. Просто потому, что другого выбора не будет".



Говоря о мотивах, по которым часть афганской молодежи, в том числе, бывшие военнослужащие, сделают выбор в пользу "Исламского государства", капитан Мангал, наряду с политикой репрессий талибов, называет и экономические причины: "В Афганистане сегодня происходит настоящая экономическая, социальная, гуманитарная катастрофа. Людям нечего есть, не на что содержать свои семьи. На этом фоне вербовщики ИГ предлагают своим потенциальным боевикам ежемесячную зарплату в 250-300 долларов. И это для начала. Сейчас это достаточно хорошие, желанные деньги для сотен тысяч афганцев. Спецназовцам, находящимся в вынужденном подполье, тоже нужно как-то зарабатывать средства для своих детей, своей семьи. Если они нигде больше не смогут этого сделать, то тогда будет очень трудно удержать их от решения примкнуть к "Исламскому государству". Некоторые молодые люди, служившие ранее в армии, уже начинают переходить в ИГ и делают это, прежде всего, из-за экономических трудностей".



Комментируя заявления талибов о якобы их активной борьбе с "угрозой ИГ" в Афганистане, капитан Мангал заметил, что такую борьбу "Талибан" ведет только на словах: "Талибы не могут эффективно противостоять ИГ, да и не очень хотят это делать – если только для пиара и саморекламы перед мировым сообществом, перед Россией, например. Талибы сегодня, прежде всего, сводят счеты с бойцами спецназа и других правительственных сил, которые последние 20 лет непосредственно воевали с "Талибаном" и ИГ. Именно поэтому "Исламское государство" за последние четыре месяца осуществляет успешную экспансию в Афганистане – группы ИГ теперь есть практически во всех провинциях страны".



"С наступлением тепла группы "Исламского государства" будут активизироваться в самых разных районах Афганистана, - уверен капитан Мангал. - Прежде всего, это произойдет в провинциях Кунар, Нангархар, Джаузджан, Тахар… ИГ сегодня имеет достаточно много сторонников в Афганистане, и я точно знаю, что "Исламским государством" весной готовятся крупные акции".



По словам офицера афганского спецназа, "активизация ИГ станет не очень хорошей новостью для Таджикистана и Узбекистана", но "почти наверняка устроит Пакистан": "Пакистану нужен слабый Афганистан, слабая афганская армия, слабая афганская экономика. Причина этого кроется в многолетних территориальных спорах между Пакистаном и Афганистаном, а также в региональном соперничестве Пакистана и Индии. Пакистан связан и с талибами, и с "Исламским государством" в Афганистане, он поддерживает всех этих террористов, которые действуют, в конечном счете, против Афганистана. Такой стратегии Исламабад придерживается уже около 40 лет и не собирается ее менять. Пакистанцы одной рукой помогают талибам, а другой - ИГ, которые борются с талибами, это делается для того, чтобы в Афганистане постоянно шла война, чтобы эта страна никогда не смогла подняться с колен".



Капитан Мангал назвал "наивными" надежды некоторых российских дипломатов и политиков, рассчитывающих, что режим талибов сможет эффективно контролировать Афганистан и противодействовать экспансии "Исламского государства": "Талибы сегодня не способны контролировать страну и в дальнейшем их влияние будет сокращаться еще больше. России необходимо самой думать о том, как она сможет максимально жестко контролировать Северный Афганистан. Отсутствие такого контроля может достаточно скоро стать острой проблемой не только для республик Центральной Азии, но и для Москвы".