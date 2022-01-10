Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова

00:21 11.01.2022

Лукашенко предупредил: следующие беспорядки – в Таджикистане и Узбекистане



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.01.2022



По словам Токаева, бандиты планировали захватить Алма-Ату, чтобы открыть путь к южным регионам страны. Фото Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что при помощи альянса в его стране была пресечена попытка государственного переворота. Главной целью международных террористов был захват власти, сказал он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что следующие беспорядки вспыхнут в Таджикистане и Узбекистане.



Совещание лидеров стран ОДКБ началось с минуты молчания – участники альянса почтили память погибших в беспорядках в Казахстане. Точное количество погибших еще уточняется. Токаев, комментируя ситуацию, отметил, что Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости.



"Огромная стая гиен ринулась на Алма-Ату", – так описал события минувшей недели Токаев. По его словам, бандиты планировали захватить город, чтобы открыть путь к южным регионам страны. А затем планировалось захватить всю территорию Казахстана. Десять областных центров, включая Алма-Ату, оказались под контролем террористов. В операции по захвату города участвовало более 20 тыс. вооруженных бандитов. Их действия координировались из единого центра. Помощь соседних государств позволила сохранить целостность Казахстана.



Токаев отметил принципиальную важность не только военной, но и моральной поддержки ОДКБ. Он также пообещал представить миру доказательства спланированной террористической агрессии против республики. "В погромах активное участие принимали боевики из-за рубежа. Боевики прикрывались участниками массовых беспорядков как щитом", – сказал президент.



Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ в западной части страны. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, требуя вернуть прежние цены. В течение нескольких дней протесты распространились на другие города республики, включая бывшую столицу Казахстана Алма-Ату. Митинги переросли в беспорядки, мародерство, в ход пошло оружие, а силовики бездействовали. Только спустя четыре дня власти объявили о введении чрезвычайного положения. Токаев еще 5 января отправил правительство в отставку и взял на себя функции главы Совета безопасности. Тем самым он отобрал должность у первого президента Нурсултана Назарбаева. Напомним, что он пожизненно возглавлял этот орган и именно ему подчинялись все силовые структуры республики. Эксперты считают, что мера эта была вынужденная. Иного пути после отказа силовиков выполнять приказания у Токаева не оставалось. Приняв должность главы Совбеза, он обратился за помощью в ОДКБ с просьбой о помощи в "преодолении террористической угрозы". И только после этого к проведению контртеррористической операции подключились силовики.



Президент России Владимир Путин, принявший участие в совещании, отметил, что в Казахстане применялась "технология Майдана". По его словам, данная попытка захвата власти в Казахстане была не первой и не последней. По словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, необходимо наращивать военный потенциал ОДКБ. По ходу он предложил помочь Таджикистану военной техникой, чтобы избежать повторения казахстанского сценария: "Президент Таджикистана просит поддержки военной техникой, и нам надо это сделать. Не хотелось бы, чтобы ситуация повторилась и в Таджикистане". При этом он напомнил, что президент Эмомали Рахмон предупреждал о спящих террористических ячейках в Казахстане.



Александр Лукашенко рекомендовал Узбекистану быть начеку. "Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан", – сказал Лукашенко. Он заявил, что Минск располагает этой информацией. Президент Белоруссии добавил, что "главное сегодня – уроки, которые извлекает руководство Казахстана".



"Президент Токаев в официальных объяснениях происходящего пытается свести все к проблеме терроризма, с акцентом на внешний террористический фактор. Понятно, что ему необходимо усилить мотивацию приглашения ОДКБ. Поэтому он обращается то и дело к внешнему фактору. Но из сферы внимания выводится главная суть произошедшего – внутриказахстанский элитный конфликт, к которому и были подключены группы боевиков", – сказал: "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. С одной стороны конфликта – Назарбаев и его окружение, с другой – Токаев. Последние дни говорится, а жив ли Назарбаев? Не послужил ли его уход в мир иной триггером кровавых событий? Повышение цены на газ можно считать только фоном, социально-экономические протесты были уже целенаправленно переведены в массовые беспорядки. Кто за это должен отвечать? Эти вопросы нужно задать и самому Назарбаеву, тем более что, как сообщал его пресс-секретарь Айдос Укибай, елбасы был на связи с Токаевым все эти дни и консультировал его. И даже если Назарбаев просто приболел, был недоступен, то все равно должны быть объяснения, каким образом в предшествующие годы глава КНБ Карим Масимов формировал отряды боевиков, вовлекал туда иностранцев – все это происходило с ведома и позволения Назарбаева, в чьих интересах он действовал?



"Нет сомнений в том, что среди боевиков были иностранцы. Не вызывает доверия названное количество – 20 тысяч. При том что для организации произошедших беспорядков достаточно и нескольких сотен хорошо обученных людей. Из них может быть только два-три десятка боевиков из дальнего зарубежья, каких-нибудь арабов, остальные же свои, доморощенные. Понятно, что сейчас нужно подчеркнуть героизм силовых структур, роль ОДКБ, но это очевидно и без искусственно создаваемых мифов. Если произойдет такая интерпретация и сценарий межэлитного столкновения будет "зажеван", то рейтинг Токаева может пойти вниз – доверие населения к нему будет подорвано. При этом можно предположить, что реализация назревших системных изменений будет отложена. А раз так, то кризис рано или поздно повторится", – сказал "НГ" Князев.