|00:59 Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты
00:35 Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев
00:34 Алия Назарбаева вывезла из Казахстана $312 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph
00:32 Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана? - В.Катасонов
00:30 УкрРасторг. Зеленский опять сговорился с Коломойским, - А.Каневский
00:29 Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
00:28 Почему полыхнуло в Казахстане, - В.Панов
00:27 Зачем экс-президент Ашраф Гани рвется в Афганистан? - С.Тарасов
00:26 В казахстанский мятеж вмешались польские спецслужбы
00:24 Как в Душанбе сносят дом, где еще живут люди (видео)
00:23 Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:22 Задержание террористов в Казахстане (видео)
00:21 Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова
00:20 Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19 Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
00:18 "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:16 Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15 События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
00:14 Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11 Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:09 Рождество Христово и борьба за Русский мир, - Дмитрий Куницкий
00:08 Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:02 "С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
00:01 Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ
|19:27 ЕС и США не поддержали протесты в Казахстане
18:30 Погромный спрос. Как казахстанский бизнес пережил волнения, - "Къ"
17:41 "Э-ээ... Кемел Жанаевич". Путин никак не может запомнить имя нового казахского Елбасы
17:34 Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев
17:27 За 100 секунд до апокалипсиса. Как США могут спровоцировать ядерную войну в Европе, - Максим Столетов
13:57 Поражение сознания. Теория и практика ментальных войн, - В.Багдасарян
13:55 Почему в США так боятся воссоздания постсоветского Союзного государства? - В.Павленко
13:54 Ночь над Казахстаном. Версии заговора, - В.Овчинский, Ю.Жданов
13:51 Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует против ОДКБ
13:50 К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:19 Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках
13:13 Найден мертвым полковник УВД Алматы Назанов. Типа - "инфаркт"
11:48 Потерявший пол, яйца и ориентацию амер-фигуристо ЛеДюк едет на Олимпиаду
11:03 Хватит помогать Кащеям! Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, - Юлия Латынина
10:44 В Нур-Султане найден мертвым у себя дома полковник КНБ Ибраев (тоже "самоубился"?)
10:31 Полтора доллара в день. В Узбекистане установили новый уровень границы бедности
09:54 Уйгурский лабух Рузахунов не потянул роль главаря международных террористов и отпущен
09:46 Начальник УВД Жамбылской области генерал Сулейменов "застрелился" (оперативно сработано)
09:06 Алматинский горе-аким Сагинтаев уверяет, что в его машину стреляли (из пушки?)
09:02 Токаев поменял 2-х зампредов КНБ (на их заместителей)
08:54 В Казахстане наловили уже 7939 "международных террористов"
08:38 "Люди просто устали терпеть" Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
08:24 Что помешало Путину применить "казахский сценарий" на Украине, - В.Сокирко
08:21 Правительству США не может верить никто, - В.Малышев
08:19 Бикфордов шнур терроризма прокладывается через Казахстан в Россию Почему именно Казахстан? - Д.Седов
08:14 Казахстон. Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство, - "Къ"
08:07 Россия выбила Казахстан из цепи тюркского мира. Москва укрепляет позиции в Центральной Азии, - В.Панфилова
|Задержание террористов в Казахстане (видео)
00:22 11.01.2022
Задержание террористов в Казахстане.
янв 10, 2022
На кадрах запечатлены фрагменты спецоперации по задержанию террористов.