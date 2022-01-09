Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд

00:23 11.01.2022

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2–3 млрд, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, которые прошли сегодня в режиме видео-конференц-связи. Встреча состоялась по инициативе европейской стороны, сообщали в пресс-службе президента республики.



По словам президента Казахстана, "насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей". Кроме того, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, нападениям подверглись более 100 торговых центров и банков, сожжено около 500 полицейских машин. Глава государства назвал события в стране террористической атакой, а также хорошо организованным актом агрессии против Казахстана. Господин Токаев убежден, что в подготовке нападения участвовали иностранные боевики преимущественно из центральноазиатских стран, а также из Афганистана и стран Ближнего Востока.



"Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция",- заявил господин Токаев (цитата по сайту президента Казахстана).



Протесты в Казахстане начались 2 января из-за решения властей повысить тарифы на сжиженный газ. Демонстранты подожгли множество зданий, а мародеры разграбили ряд магазинов. На фоне эскалации в стране президент ввел в стране комендантский час и объявил режим ЧП, возглавил Совет безопасности вместо первого президента республики Нурсултана Назарбаева, а также запросил помощь у лидеров стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления террористической угрозы в стране. По просьбе президента в страну прибыли миротворцы ОДКБ.



По последним данным МВД республики, за время протестов погибли 17 силовиков. Сегодня, 10 января, объявлен день траура по погибшим. Их точное число власти не приводят.