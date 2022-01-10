Как в Душанбе сносят дом, где еще живут люди (видео)

00:24 11.01.2022

В одной квартире живет несогласный владелец, в другой долбят стены и сносят крышу.



Трехэтажный жилой дом в центре Душанбе сносят, несмотря на то, что там еще живут люди.



В доме по улице Лохути 8/6, в районе бывшего "Зеленого базара", около 50 квартир. 10 жильцов еще не пришли к согласию с застройщиками, они еще живут в своих квартирах. Но их дом уже сносят.



"Нам сказали, что дадут в строящемся доме квартиру площадью чуть больше моей, а до конца строительства будут платить съемную квартиру. Но мне нужна или готовая квартира, чтобы я переехала и больше не думала, или наличные деньги за мою квартиру. Но наличными они предлагают по $600 за квадрат, это намного ниже рыночной цены в нашем районе", - говорит Рахима Набиева.



В соответствие с решением хукумата города, пока застройщики не договорятся с жителями и не выселят их, дом нельзя сносить. Но строение практически полностью разрушено. На площадке, где находится квартира Набиевой, разрушают квартиры соседей с двух сторон, а также разрушают все другие квартиры, жители которых договорились с застройщиком.



Набиева десятки лет работала в органах внутренних дел, имеет звание подполковника. Также среди несогласных жильцов – преподаватель вуза, академик, пенсионер, которая работала инженером-проектировщиком, и другие представители настоящей интеллигенции, которые внесли большой вклад в развитие страны. Как они живут в аварийном доме – смотрите в нашем выпуске.



