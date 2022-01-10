В казахстанский мятеж вмешались польские спецслужбы

00:26 11.01.2022 Беспорядки в Казахстане имеют явные признаки иностранного вмешательства



Валентин Жуков



Становится понятно, почему еще в самом начале мятежа казахстанские власти резко ограничили использование интернета в стране. Все больше признаков того, что протестами дирижировали из-за рубежа – в том числе с помощью польского телеграм-канала, который стал знаменит по итогам белорусских протестов. Как именно это выглядело и при чем здесь спецслужбы Польши?



Недавним обострением в Казахстане попытались воспользоваться в своих интересах некоторые силы, "подкармливаемые" в странах НАТО. Так, в числе ключевых телеграм-каналов, координировавших беспорядки в Казахстане, оказался небезызвестный NEXTA Live. Тот самый, что ранее использовался для координации мятежа в Белоруссии.



Курируется спецслужбами



Западная пресса пытается представить каналы NEXTA частной затеей бежавшего в Польшу белорусского "оппа" Степана Путило. Официальным местом работы Путило являлся пропагандистский канал "Белсат", специально созданный в Польше для трансляции "правильной точки зрения" на белорусской территории. И уже поэтому в "независимость" NEXTA верится с трудом.



"Заметим, что во всех материалах подчеркивается, что канал независимый, ведется силами одного человека и т. д. Таким образом "Белсат" выводится из-под удара на случай дипломатических осложнений. По похожей схеме с территории Польши ранее работала "Революция через социальные сети", – сообщал осведомленный белорусский источник еще в 2019 году, задолго до начала "майдана в Минске".



Причем всплывали сведения, что за деятельностью NEXTA могла стоять "Центральная группа психологических действий" (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych), которая подчиняется Управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил Войска Польского. Это воинская часть, специализирующаяся на информационно-психологическом воздействии на неприятеля. Она дислоцируется в городе Быдгоще, а благодаря своей эмблеме известна под названием "Черные пауки". Доклад польского Военного центра общественного образования "Стратегическая коммуникация и общественные отношения" прямо указывает, что армия Польши при проведении психологических операций использует социальные сети "для инициирования систематических изменений политического характера".



Бывший редактор NEXTA Роман Протасевич, угодивший в прошлом году в руки белорусских властей, не отрицает, что деятельность канала курировали спецслужбы. Но от дачи исчерпывающей информации по этому поводу уклоняется. "Зачастую даже я, как один из главных бойцов информационной войны, не имел доступа к каким-то совещаниям, к моментам, где принимались решения, кем и как они принимались", – рассказал Протасевич, по словам которого до него просто доводилась повестка для последующей отработки.



Учитывая все это, трудно поверить, что вмешательство NEXTA в казахстанские события было предпринято по чьей-то частной инициативе. Одной из первых на это обратила внимание известная журналистка Дарья Асламова. "Вот вам пожалуйста, NEXTA теперь уже контролирует протесты в Казахстане. Все это крайне серьезная ситуация", – отметила Асламова.



В свою очередь политический аналитик Алексей Ильяшевич напоминает, что, хотя переворот в Белоруссии и не заладился, инфраструктура влияния сохранилась: на NEXTA Live до сих пор подписаны более 800 тыс. человек. Не пропадать же такому добру! Вот администраторы канала и заявили, что не дадут "спать спокойно ни одному диктатору на постсоветском пространстве" – и принялись штамповать новости о событиях в Казахстане, задавая "повесточку".



Казахстанский политолог Газиз Абишев отмечает, что разыгравшиеся в стране события предоставили большой простор для действий сторонних любителей половить рыбку в мутной воде. "Организация массовых восстаний – отработанная международная технология. Были бы слабые места... А их много", – говорит Абишев.



Профессиональные провокаторы за работой



Деятельность NEXTA в критерии работы "профессиональных провокаторов" более чем вписывается. Характерно, что людей, разграбивших оружейные склады Комитета национальной безопасности (КНБ) в Казахстане, NEXTA назвала "протестующими". И одобрительно прокомментировала: "Вчера протестующие забирали у силовиков технику и оружие. Интересно, на оружейных складах до прибытия войск ОДКБ вообще что-нибудь останется?" Кадры жестокого избиения сотрудника правоохранительных органов NEXTA подала со следующей подписью: "Появляются новые кадры, которые демонстрируют народную любовь к силовикам Назарбаева".



А особый резонанс приобрело письмо некоего подписчика NEXTA Live с Украины, который рассказывает казахстанским мятежникам, как им нужно бороться с "режимом".



Вот выдержки из этой инструкции: "Группируйтесь вокруг людей с боевым опытом... Эти люди участвовали в боевых действиях и имеют соответствующую подготовку, они смогут правильно руководить вашими действиями в борьбе с захватчиками. Группы должны быть около 10–20 человек. Действуйте по правилу "кусай и беги": если противник имеет над вами преимущество, постарайтесь нанести ему наибольшие потери и отступить с минимальным ущербом".



"Доброхот" советует: "Лучший автомобиль на поле боя – легкобронированный. Ищите инкассаторские или полицейские автомобили – ими сможет управлять практически каждый, а защита от небольших калибров гарантирована. Старайтесь заходить противнику в тыл или с фланга – так у него меньше времени, чтобы среагировать, что делает ваши шансы выше. Кирпич или брусчатка, сложенные в форме буквы "п", значительно затрудняют проход пехоты и легкой колесной техники".



Послание содержит и такие "ценные" советы: "Вооружайтесь по максимуму. Если вы не умеете стрелять, делайте коктейли и бросайте их из окон, сразу покидая позиции. Старайтесь как можно чаще менять свои позиции".



Алексей Ильяшевич спрашивает: "Как прикажете реагировать на это рядовому казахстанцу, который вышел на митинг против резкого удорожания стоимости сжиженного газа? Ему, оказывается, нужно участвовать в боевых действиях, швырять гранаты, угонять полицейские автомобили..."



Возмущается и украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, также не оставивший эти "инструкции" незамеченными. "Это что? Это экстремизм, реальный экстремизм – в любой стране. Но есть одно но. Когда вы в этих экстремистах заинтересованы, они становятся "журналистами". Это вонючий мир двойных стандартов", – возмущается Шарий. Он напоминает, что авторов NEXTA чествуют в ЕС как выдающихся борцов за демократию и даже выдают им награды за их деятельность. По его мнению, никто в Еврокомиссии не пожелает обратить внимание на то, что NEXTA публикует экстремистские инструкции. Скорее предпочтут обвинить во всем "российскую пропаганду", очерняющую выдающихся демократических журналистов.



Призыв убивать российских военнослужащих



Стоит заметить, находящиеся на территории Польши "поджигатели" делали все возможное для того, чтобы не дать конфликту погаснуть как можно дольше. Так, 5 января, когда уже появилась официальная информация об отставке правительства Казахстана, NEXTA Live продолжил провоцировать участников беспорядков. В частности, появилась надпись: "В Сети распространяются слухи об отставке правительства. Скорее всего, это тактический ход, чтобы обмануть протестующих. Нельзя прекращать протест до тех пор, пока отставка правительства и диктатора Назарбаева не станет реальным фактом. Не позволяйте себя обмануть!"



Чуть позже NEXTA недвусмысленно указывает казахам на нового противника: "Русские солдаты вылетели в Казахстан. Если они думают, что там их встретят с пустыми руками, то ошибаются. Казахи – гостеприимный народ, в степи места хватит всем".



Ильяшевич задается вопросом: можно ли расценивать подобное заявление как призыв убивать российских военнослужащих? "Разумеется. Это и есть призыв к насилию и фактически к развязыванию войны на территории Казахстана, который должен привлечь внимание Следственного комитета РФ", – считает аналитик. Он полагает тех, кто "трудится" не покладая рук в NEXTA, людьми абсолютно бессовестными. "Ты работаешь на польской помойке, созданной для обработки населения Белоруссии. Еще неделю назад ты вообще не интересовался событиями в Казахстане – а сейчас ты призываешь казахов брать в руки оружие и проливать кровь", – говорит Ильяшевич.



Действительно, подобного рода призывы сразу заставили заподозрить, что хозяева NEXTA руководствуются чем угодно, но только никак не целью облагодетельствовать народ Казахстана. Недаром казахстанский телеграм-канал "Келин услышала" отмечает: "По мере того, как на протяжении нескольких дней разгорался протест, этот находящийся за пределами страны информационный ресурс (NEXTA Live – прим. ВЗГЛЯД) размыл изначальные вполне конкретные требования протестующих, делая упор исключительно на политические требования и собственную их интерпретацию. Что уже невольно заставляет проводить параллели с "арабской весной".



Картина вырисовывается поучительная. "В процессе отчаянной борьбы "за нашу и вашу свободу" вскрылись как старые гнойники, так и относительно свежие новообразования типа пропольской NEXTA, которая, потерпев фиаско в организации госпереворота в Белоруссии, всю свою нерастраченную энергию направила на "братскую помощь" казахам. Понятное дело, все это происходит отнюдь не по доброте душевной. Просто вложенные в NEXTA ресурсы должны окупиться. Если не в Белоруссии, то хотя бы в Казахстане", – иронизирует журналистка Юлия Витязева. Что ж, по логике хозяев NEXTA, чем больше они причинят неприятностей России и ОДКБ в целом – где бы то ни было! – тем лучше.



Еще можно отметить, что NEXTA создает информационный фон для польских политиков – чтобы они знали, на чем основывать свои будущие заявления по Казахстану. Недаром польская пресса с удовольствием ретранслирует комментарии NEXTA, стремясь создать негативные ассоциации между действиями президента Александра Лукашенко во время протестов в Белоруссии и действиями главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Протесты в Казахстане все больше напоминают протесты в Белоруссии в августе 2020-го", – цитирует журналистов NEXTA "Польское Радио".



В итоге теперь польские порталы публикуют материалы с названиями вроде "Восстание в Казахстане. Пророссийские власти топят протесты в крови". Участие белорусских военнослужащих в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане также обыгрывается в негативном ключе: дескать, белорусский "диктатор" собирается подавлять "народный бунт" казахов, используя опыт "уличных расправ" над мирными протестующими в 2020 году. Источник - Взгляд

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