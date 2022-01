Почему полыхнуло в Казахстане, - В.Панов

00:28 11.01.2022 Почему полыхнуло в Казахстане

Страна несколько дней находилась на грани госпереворота



Валерий Панов



В ряде городов и поселков проходили массовые волнения. По стране прокатилась волна грабежей и погромов. В бывшей столице республики Алма-Ате, в некоторых областных центрах протестующие вступали в вооруженные схватки с силами правопорядка, захватывали административные здания, поджигали машины. Действовали слаженно. От пуль мятежников погибли 18 полицейских и военнослужащих. Двух полицейских, попавших в руки бунтарей, обезглавили. Подобные акции устрашения свойственны садистам ИГИЛ (запрещена в РФ).



В НАТО, ЕС страшно возмущались попытками казахстанской власти защитить страну от разгула бандитизма, призывая руководство Казахстана обеспечить народу якобы право на "мирные" собрания и еще более "мирное волеизъявление". Помнится, точно с такими же призывами обращались западные страны и к властям Украины, перед тем как с помощью "майдана" совершить там госпереворот. Потом они всем скопом выступали за "мир и дружбу" между белорусскими властями и засланными в страну из Украины и Европы провокаторами, боевиками и прочей нечистью. Ранее они оправдывали тех, кто в Сирии отрезал головы невинным людям, в том числе, из Европы: дескать, "мирным" борцам с режимом Асада дозволено все… (это о международной террористической организации!)



По версии, широко растиражированной СМИ, народ поднялся на протест против повышения цен на сжиженный газ. Из-за чего, понятно, сильно подорожала жизнь, и без того не сладкая. Однако надо быть очень наивным человеком, чтобы поверить в этот миф.



Последней каплей - да, но не причиной, по крайней мере, не главной, из-за которой полыхнул Казахстан. В стране произошел социальный взрыв как реакция на выстроенную в стране за 30 лет сырьевую модель экономики, ориентированную на вывоз сырья на рынки ЕС и США. Вдобавок две трети добывающей промышленности страны находится в руках транснациональных корпораций и, в первую очередь, западного капитала, а 70% добытой нефти идет на рынок Европы. Таким образом, две трети добываемого сырья не принадлежит Казахстану, а западные компании не платят природную ренту, то есть, грубо говоря, грабят подземные кладовые страны, и не "заморачиваются" ни экологией, ни социальной политикой в республике.



Так, незадолго до нового года компания "Тенгизшевройл" с участием 75% американского капитала, где Chevron принадлежит 50%, Exxon Mobil - 25%, а казахстанской компании КазМунайГаз только 20%, сократили одновременно 40 тыс. рабочих. Их просто-напросто выбросили на улицу без малейшей надежды на будущее. Потому события в Казахстане нельзя сравнивать ни с украинским "майданом" 2014 г., ограниченным центром Киева, где сытые украинцы стояли за "европейские" зарплаты, пенсии и "кружевные трусики", в общем, за то, чтобы Евросоюз взял их на свой полный "пансион". Ни с событиями прошлого лета в Белоруссии, где засланные укроевропейские "казачки" пытались, свергнув власть, подложить страну под корпоративный Запад. Стычки с органами правопорядка прошли тогда и в нескольких областных центрах, но, не имея под собой социальной базы, захлебнулись, столкнувшись с жестким противодействием властей.



В Казахстане недовольство властями стало массовым. Однако казахстанские события вряд ли можно рассматривать как подготовку к прозападному "майдану", так как отправленные по требованию толпы в отставку правительство, а также правящая "элита" в столице страны Нур-Султане - до мозга костей прозападные, реализующие последний этап приватизации в интересах американских и европейских компаний.



Нынешний социальный взрыв, увы, не первый, - стал результатом курса на построение зависимой экономики, прежде всего, от Запада, так как именно иностранные работодатели воспринимаются народом в качестве главной угрозы и проблемы для развития страны.



В то же время Казахстан является членом ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, где однозначно роль лидера принадлежит России. Немалые политико-экономические интересы имеет в стране и Китай, где утверждают, что отношения с Россией больше чем союзнические.



Руководители Казахстана широко улыбались Кремлю и Пекину, руки пожимали Брюсселю и кланялись Вашингтону. Вместо углубления интеграции в рамках ЕАЭС, создания совместных индустриальных проектов власти пытались убаюкивать народ грядущими "молочными реками с кисельными берегами" (от Запада), а под журчание сладких речей происходил вывоз капитала из страны. Аналогичный случай с Украиной. Там многовекторная политика привела к "майданам" и нищете богатую когда-то страну и позже едва не разрушила Белоруссию, но Казахстан решил учиться на своих ошибках, повторяя почти один к одному ошибки бывших "братьев" по СССР. Сейчас Нур-Султан пожинает плоды своей "многовекторной" стратегии. И, казалось бы, Запад должен быть доволен, но вдруг по всей стране полыхнуло народное недовольство. Далее события стали развиваться в полном соответствии с методичками по "цветным революциям".



Но, ни казахское государство, ни его народ здесь вообще ни при чем. Суть в том, что не повезло им с географией: они оказались на перекрестке всех дорог с запада на восток и в обратную сторону. МИД России в комментарии к событиям в Казахстане отметил, что рассматривает ситуацию как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. Это происходит с использованием "подготовленных и организованных вооруженных формирований", заявили в ведомстве. Беспорядки и мародерства в Казахстане свидетельствуют о спланированных действиях заговорщиков, говорится также в распространенной 6 января ноте постпредства республики в ООН.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате произошло, по меньшей мере, шесть волн нападений террористов. Он особо подчеркнул, что бандиты хорошо обучены, организованы, ими командовали из специального центра. По словам президента, некоторые из них говорили не на казахском языке.



Массовые протесты в республике начались 2 января. К вечеру 7 января сумма ущерба от беспорядков достигла порядка 200 млн долл., сообщило издание Informburo.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен". "На 21:00 (18:00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алма-Ате - 789 субъектов и 950 объектов", - говорится в сообщении. Вдумайтесь: всего пять суток понадобилось для того, чтобы парализовать нормальную жизнь в стране и нанести ее экономике серьезный ущерб. А что могло ожидать Казахстан дальше, легко увидеть на примере Украины, ставшей после "майданов" самой бедной в Европе.



Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения не прекращались. Токаев также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности. Члены ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Вмешательство миротворцев позволило казахстанским силовикам начать усмирение террористов и бандитов, пытавшихся совершить госпереворот. И тут, по словам одного политического обозревателя, начался "третий акт Мерлезонского балета".



Западные СМИ вышли с такими заголовками на первых страницах - "Под предлогом беспорядков Путин устраивает экспансию в Казахстан" (The New York Times, США), "Владимир Путин посылает войска в Казахстан, чтобы подавить протесты, вспыхнувшие из-за повышения цен на газ" (Daily Mail, Британия). А The Washington Post превзошла всех, когда написала о "вторжении Путина в Казахстан" и предсказывает в связи с этим печальное будущее… Украине (sic!). Тон, конечно, задают политики. Госсекретарь США Э. Блинкен, в частности, вообще назвал помощь миротворцев ОДКБ "агрессией". И это происходит в ситуации, когда, по идее, Запад должен был поддержать действия ОДКБ.



Возникло впечатление, что результат террористических атак западных "партнеров" Казахстана не волновал: удастся поменять режим на более ручной - очень хорошо, а нет - и не надо.



Цель ставилась совершенно иная: создать в подбрюшье России и на западной границе Китая новый очаг напряженности. При этом как-то очень удачно волнения в Казахстане предшествуют переговорам России и США (10 января), России и НАТО (12 января), России и ОБСЕ (13 января).



Но особенно заметный интерес к казахстанским событиях проявила НАТО. Ситуацию прокомментировал специальный представитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Он призвал участников событий не прибегать к насилию и проявлять сдержанность. Также напомнил властям республики о международных обязательствах в области прав человека. Короче говоря, проявил свойственное западным чиновникам лицемерие, и ничего нового здесь нет. Не случайно известный политолог Павел Данилов обратил внимание на тот факт, что у протеста нет ярких лидеров, но то, что "они есть в принципе - это точно и их много". Он высказал подозрение, что "те, кто занимаются со стороны казахстанцев, они работают, как правило, на спецслужбы". "Причем спецслужбы все разные, но объединены "зонтиком" НАТО, это и турецкие спецслужбы, и украинские, и чешские, и австрийские, то есть там их много, на самом деле", - уточнил он.



В этом контексте достаточно красноречиво выглядит список основных СМИ, освещающих казахстанские события. Как и в случае с Белоруссией, создали телеграм-канал для координации протеста - на сей раз bridgefy. Работающий из Польши телеграм-канал НЕХТА, сыгравший большую роль в прошлогодних событиях в Белоруссии, тоже взялся за Казахстан. Далее в этом русофобском строю располагаются "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом), канал "Настоящее время" (признано в РФ иноагентом)…



Этот список можно продолжать, но характерная их черта - они все вещают из стран НАТО (а кто платит, как известно, тот их и "танцует"). При этом миротворческая миссия ОДКБ выдается ими за очередную российскую агрессию.



Понятно, что Москве хотелось бы, чтобы по границам России процветали суверенные страны. С такими легко договариваться, устанавливать добрые отношения. Но для Вашингтона все постсоветские страны - это недогосударства, просто ничья земля, территория свободной охоты и карго-культа.



Кстати, в МИД России назвали высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о роли "русских" в Казахстане просто хамством. А в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала: "Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным". Отметим, что с 1992 г. США вложили в "продвижение демократии в Казахстане" свыше 700 млн долл., по данным изгнанного из России агентства USAID. Между прочим, в Алма-Ате находится не только межрегиональный офис USAID, через который проводятся также проекты по Узбекистану, Туркменистану и Киргизстану. Там базируется и Kazcent - активно работающий филиал натовской программы "Партнерство во имя мира".



В Казахстане вообще чувствуют себя, как дома, сотни западных НКО вплоть до одиозного Фонда Сороса. Все эти "уважаемые" организации давно запрещены в России и даже в Белоруссии. Но в Казахстане - им воля вольная. И не только им. В ноябре прошлого года под Стамбулом с большой помпой прошло заседание Тюркского совета - очень влиятельной организации по продвижению турецких интересов в Евразии. Входят в эту структуру и четыре постсоветских республики, в их числе, разумеется, и Казахстан. И один из лучших вузов страны - открытый в 1996 г. университет им. Сулеймана Демиреля (тогда президент Турции). Здесь готовят будущую интеллектуальную элиту страны. С акцентом на национализм и пантюркизм.



Активными участниками протестных выступлений в Алма-Ате были студенты-националисты. Как в Киеве в 2014 г. Или - в Минске 2021 г. Казахстан давно уже находится в орбите интересов США, ЕС, Великобритании, Германии и Турции. На Западе, да и в родственной казахам по языку Турции, не могли оставить без надлежащего внимания, контроля и прямого участия страну, имеющую границу с Россией в 7 600 км да к тому же соседствующую еще и с Китаем. Страну, где имеются огромные запасы нефти и газа, через которую проходят торговые пути из КНР в Европу, идет крупнейший в мире трафик афганских наркотиков. Страну, имеющую неплохой в сравнении с другими постсоветскими странами уровень жизни.



Собственно говоря, это и есть Большая игра. Одновременное давление на Россию со стороны Украины, Армении, Прибалтики, Балкан, Казахстана и даже Финляндии, которая на днях заявила о своем намерении вступить в НАТО, - есть нечто само собой разумеющееся.



Нашу страну в основных документах НАТО, США, Британии и других стран открыто объявили противником номер один. А с противником, если и разговаривают, то исключительно с позиции силы. По крайней мере, с более слабым. А нас именно таковым и считают. Вместе с тем беспорядки на наших южных границах и воинственные заявления с северо-западных рубежей - это суровая проверка на прочность. И нам придется отвечать сразу на нескольких направлениях. К сожалению, в Казахстане в плане "мягкой силы" Россия (увы, как всегда) была не на высоте, а в той же Финляндии - и вовсе. Так что приходится искать запоздалый ответ иными, более жесткими способами. Отступать некуда - позади Москва, а перед нами - "красные линии".



Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко предположил, что единственно, "кому это может быть интересно, - США". Действительно, Россию и Китай все региональные режимы в принципе устраивают, они не направлены против них. "Но это не на руку Америке. Для нее любой переворот типа того, который в теории мог бы произойти в Казахстане, открыл бы окно возможностей, а вместе с ним - новый американский фронт против Китая. То есть появилась бы опция нейтрализовать границу, перекрыть поток проходящих через нее товаров и так далее", - сказал Ткаченко и уточнил: "… теоретически нестабильность в Казахстане выгодна всем, кто входит в лагерь противостояния Москве, включая Украину и Грузию".



Между тем Пекин не сразу, но все-таки поддержал действия Нур-Султана по противодействию "внешним силам", которые "инспирировали" беспорядки. Это означает, что Пекин приветствует операцию ОДКБ в Казахстане и даже смотрит на нее с перспективой (для себя).



Правда, его не совсем устраивает усиление РФ в Казахстане, но он выбирает "меньшее из зол". Глава Китая Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана подчеркнул, что готов оказать необходимую поддержку республике. Для Китая Казахстан - ключевое звено в их Новом шелковом пути через Центральную Азию, поэтому стабильность в Казахстане Пекину крайне необходима. Ему не нужно "появление на границах гигантского антикитайского Хорасана и тренировочных лагерей турецкой армии, готовящих освобождение Синьцзяна", - отметил китаист Николай Вавилов.



Еще в марте 2019 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Шелковый путь" - важный проект, и Евросоюз хотел бы играть в нем активную роль. Тогда же действующий министр финансов Великобритании Филип Хаммонд охарактеризовал Belt and Road как проект "с поистине грандиозными целями". "Инициатива "Один пояс-один путь" обладает колоссальным потенциалом в том, что касается распространения процветания и устойчивого развития, она может затронуть 70% населения планеты", - заявил министр, выступая на саммите в Китае. 138 стран и 31 международная организация подписали документы о сотрудничестве в рамках проекта "Один пояс-один путь". США в этом проекте не участвуют. Казахстан, наоборот, является здесь центровым игроком. Погрузить его в хаос и разруху, значит, нарушить логистические схемы между Китаем и Европой и тем самым нанести удар по китайско-европейской торговле, то есть по экономикам Китая и Европы.



Напомним, эксперты подсчитали, что сегодня на Казахстан приходится 70% сухопутного транзитного трафика из Китая в Европу и наоборот. Но Америке не нужны сильные ни Европа, ни, тем более, Китай, который, к слову, стал лидером на европейском рынке, потеснив США. А там, где для доллара появляется угроза, американцев не остановят никакие затраты и никакие человеческие жертвы, разумеется, не американские. А в случае смены власти в Казахстане (чужими руками!) США, то есть НАТО, получит контроль над всей южной границей с Россией. Как сообщает сайт Avia.pro, российские гиперзвуковые комплексы "Авангард" располагаются в 20 км от границы России с Казахстаном. Если в бывшей советской республике сменится власть, то возникнет риск, что НАТО начнет контролировать российские стратегические объекты, что для Москвы категорически неприемлемо.



Для международного авторитета США провал "майдана" в Казахстане станет намного хуже, чем поражение в Афганистане. Америке придется уйти из Центральной Азии. Мировой "гегемон", таким образом, сгинет сразу и окончательно.



Таким образом, Казахстан стал сегодня для США подобным той игле, которая делала Кощея вечным. Разжигая пожар в толерантной к Америке стране, Вашингтон вряд ли предполагал, какой угрозой это обернется для него самого. В США давно разучились думать, тем более - анализировать. Практически на казахстанской территории сейчас развернулась борьба за мировое лидерство, что для России крайне важно накануне переговоров с США и НАТО. Судя по всему, Москва выигрывает эту борьбу, причем с минимально возможными затратами. А у Казахстана появляется реальный шанс обрести, наконец, полную независимость. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641850080

Новости Казахстана

- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране

- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы

- Кадровые перестановки

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

- Синдром Жанаозена-2022

- Раз в 10 лет

- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау

- Рабочий график главы государства

- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен

- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау