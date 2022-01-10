УкрРасторг. Зеленский опять сговорился с Коломойским, - А.Каневский

00:30 11.01.2022

АНТОН КАНЕВСКИЙ



Коломойский пытается шантажировать Вашингтон



По поводу встречи Зеленского и Коломойского в Буковеле



По сложившейся традиции Зеленский отправился провести новогодние каникулы в "родные Карпаты" (так он написал в соцсетях). А разместился он не в правительственной резиденции, а в престижном отеле Radisson Blu Resort на горнолыжном курорте Буковель. И надо же было случиться совпадению: в том же отеле, на том же пятом этаже поселился в это время Игорь Коломойский. Все должны были понять, что альянс между Зеленским и олигархом сохраняется.



Зима в разгаре, а между тем запасы газа в газохранилищах и угля на электростанциях составляют половину от прошлогодних, это абсолютный минимум в истории самостийной Украины. Чтобы компенсировать дефицит угля и газа, на полную мощность выведена атомная энергетика – впервые в истории одновременно работают все 15 украинских реакторов. Это мобилизационный режим, чреватый авариями, а выпадение даже одного реактора-миллионника способно нарушить украинский энергетический баланс.



Коммерческим потребителям, благодаря "достижению газовой независимости от России", приходится покупать газ на "свободном рынке", где цена достигла фантастических 2700 долл. за 1000 кубометров (на 500 долл. выше, чем в Европе на пике в середине декабря), что примерно в 9 (!) раз выше, чем год назад.



Молочные, кондитерские, хлебобулочные предприятия одно за другим начали заявлять о сокращении производства и готовящейся полной его остановке. А экономика – это не только они. Это еще десятки тысяч предприятий разных размеров и направлений деятельности, которые наполняют бюджет, создают рабочие места, обеспечивают гражданам источники существования. И уже ни на что рассчитывать не приходится.



Противники Зеленского готовятся к решительной атаке в тот момент, когда эти проблемы в полной мере ощутят все, а пока добивают остатки рейтинга президента. Пиар-удары по Зеленскому следуют один за другим, нередко в них видна работа "пятой колонны" внутри власти. С 17 декабря в Украине начал действовать приказ Министерства обороны, расширивший список специальностей и профессий для женщин, которые должны встать на воинский учет. В приказ внесли больше ста профессий.



Дамы от 18 до 60 лет, включая беременных и матерей несовершеннолетних детей, должны явиться в комиссариаты и пройти медкомиссию. Если воинско-врачебная комиссия посчитает женщину годной к несению службы, ее поставят на учет. Уклонисткам грозит штраф в размере порядка 850 гривен (около 2296 рублей). Их работодатели заплатят более внушительный штраф – от 5500 гривен (почти 15 тысяч рублей)



Нововведение вызвало колоссальный общественный резонанс и огромное недовольство, разгоняемое через СМИ. Всем понятно, что практической необходимости в такой мере нет. Известно, что Минобороны Украины – оппозиционное Верховному Главнокомандующему ведомство. Однако одно дело "глухая оппозиция"; другое – столь откровенная "идеологическая диверсия". Приказ МО заведомо составлен так, чтобы вызвать максимальное недовольство – до 60 лет, с ответственностью работодателей, которым придется расплачиваться за сотрудниц, проигнорировавших визит в военкомат и т.д.



Вроде бы при таком количестве проблем Зеленскому ни к чему афишировать свои отношения с Коломойским. К тому плохо относятся в США, где против олигарха возбуждены несколько уголовных дел, введены санкции, а его активы арестованы. В Вашингтоне Коломойского считают кандидатом № 1 на "деолигархизацию", причем речь идет уже о личной свободе.



Тем не менее, встреча Зеленского с Коломойским состоялось, причем на территории Игоря Коломойского – курорт Буковель и вся тамошняя инфраструктура принадлежит ему. Очевидно, Зеленскому было сделано предложение, от которого он не мог отказаться.



Говорить, что эти двое в одной лодке, нельзя. Для Зеленского связи с токсичным олигархом – обуза, избавиться от которых было бы выгодно во всех отношениях. Мы уже отмечали, что и некоторые члены команды Зеленского подталкивают президента к разрыву с олигархом.



Есть все основания считать, что состоявшееся в Буковеле рандеву – это сигнал Коломойского всем "заинтересованным сторонам" о том, что его контроль над украинским президентом сохраняется и перемен не предвидится.



Полагаю, в первую очередь этот сигнал адресован американцам. У тех есть проблемы с Украиной, при которых затевать комбинацию по замене Зеленского не время. И Коломойский дает понять: "решать вопросы" нужно с ним. Такая игра может показаться рискованной, но обстоятельства вынуждают. Сегодня для Коломойского Зеленский – последняя опора. Любой преемник нынешнего президента Украины легко и не без удовольствия отдаст олигарха на съедение американцам.



Вариантов с "тихой заводью" у Коломойского не осталось, он давно не покидает Украину, уже несколько лет не был ни в Швейцарии, где постоянно проживал на протяжении многих лет, ни в Израиле (он является гражданином этих двух государств).



И он матерый хищник, признанный мастер изощренных комбинаций, не боящийся, а по свидетельствам окружения – даже любящий риск и азартную игру. Сейчас он фактически загнан в угол. Не будем делать прогнозы, чем закончится эта партия. Очевидно лишь, что Украине, где она разыгрывается, она ничего хорошего не сулит.