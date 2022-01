Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана? - В.Катасонов

00:32 11.01.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана?



О несбалансированном движении капитала в пользу ввоза перед вывозом



Основным объектом экономических санкций Запада на постсоветском пространстве является Россия. Евросоюз ввел также санкции против Белоруссии, против других постсоветских государств Запад санкций не вводил, если не считать точечных судебных (например, длительный спор между Республикой Казахстан и предпринимателем из Молдавии Анатолием Стати).



Однако события первых дней нового года в Казахстане заставили многих задуматься: а не последуют ли со стороны Запада санкции в отношении этого государства за нарушения "прав человека" и "демократии"? Бывший глава казахстанского "Банка Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов, который сбежал из страны и объявил себя лидером оппозиции, попытался к этому подтолкнуть. В интервью итальянской газете Corriere della Sera беглый банкир сообщил, что уже направил обращения президенту США Джо Байдену и всем лидерам европейских стран, в которых призвал их ввести санкции против "кровавого" режима в Казахстане.



На удивление многих реакция Запада на события в Казахстане была вялой. 6 января в POLITICO появилась статья "У США нет реальных рычагов влияния в Казахстане" (U.S. has no real leverage in Kazakhstan). С начала беспорядков в Казахстане идет вторая неделя, но США пока отделываются словесными заявлениями. Такова же реакция на события в Казахстане со стороны Европейского союза. Все ограничилось заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанным 7 января на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном: "Я с большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Казахстане". Французский президент был еще менее решителен. Некое действие предприняла только Германия, которая временно приостановила поставки вооружений в Казахстан, но цена вопроса смехотворна – 2,2 млн евро.



На сегодняшний день наиболее решительно за введение санкций против Казахстана выступает Великобритания. В Guardian 6 января появилась редакционная статья "Взгляд The Guardian на беспорядки в Казахстане: опасность впереди" (The Guardian view on Kazakhstan’s unrest: danger ahead). В ней говорится, что Запад срочно должен задействовать такой инструмент, как аресты и замораживание активов тех чиновников и бизнесменов, которые во-первых, являются откровенными коррупционерами и, во-вторых, в момент критических событий в Казахстане участвовали в подавлении восставших и приветствовали вторжение ОДКБ.



Депутат британского парламента от консерваторов Том Тугендхат (Tom Tugendhat) призвал английское правительство к санкциям в связи с жестокими репрессиями по приказу президента Касым-Жомарта Токаева. Согласно неофициальным данным, британское правительство уже дало команду заморозить казахстанские активы на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов В английском парламенте призвали Великобританию, США и ЕС провести даже экспроприации активов казахского происхождения на своих территориях.



Насколько все это вероятно? Взглянем на позиции Казахстана по активам, формируемым посредством экспорта и импорта капитала.



Каким образом формируются зарубежные активы Казахстана? На начало четвертого квартала 2021 года их структура выглядела следующим образом (активы, млрд. долл.): прямые инвестиции – 31,1; портфельные инвестиции – 62,0; прочие инвестиции (преимущественно займы и кредиты) – 37,3; резервные активы (международные резервы) – 35,5.



Обязательства перед иностранными инвесторами на начало 4 квартала имели следующую структуру (млрд. долл.): прямые инвестиции – 170,0; портфельные инвестиции – 28,7; прочие (займы и кредиты) – 46,6.



Перед нами картина несбалансированного движения капитала в пользу ввоза капитала перед вывозом. Особенно бросается в глаза дисбаланс по прямым инвестициям: в Казахстане объем накопленных прямых инвестиций нерезидентов почти в 5,5 раз больше, чем казахских прямых инвестиций за рубежом. При этом пропорция в пользу ввоза капитала над вывозом имеет тенденцию увеличиваться.



Предположим, Запад начнет массовое замораживание (конфискацию) зарубежных активов Казахстана. Далее можно предположить, что последний предпримет аналогичные меры в отношении иностранных инвестиций внутри казахской экономики. С учетом приведенных выше цифр можно заключить, что санкционная война закончится в пользу Казахстана. Издержки такой войны для Запада будут очень высокими. Ведь инвестиции иностранцев в Казахстане являются источником очень больших доходов. Вот данные платежного баланса Казахстана по инвестиционным доходам, вывозимым нерезидентами из страны (млрд. долл.): 2018 г. – 23,0; 2019 г. – 23,7; 2020 г. – 16,1; девять месяцев 2021 г. – 18,3. Всего начиная с 2014 года по 1 октября 2021 года доходы иностранных инвесторов в Казахстане суммарно составили почти 144 млрд. долл. В целом за последние десять лет средняя рентабельность иностранных активов в Казахстане равнялась 10%.



Инвестиционные доходы казахских экспортеров примерно на порядок меньше (млрд. долл.): 2018 г. – 2,5; 2019 г. – 2,4; 2020 г. – 1,9; девять месяцев 2021 г. – 1,6. Удивительно низкие объемы инвестиционных доходов, получаемых казахскими экспортерами капитала, объясняются преимущественно не низкой рентабельностью зарубежных активов, а тем, что значительная часть инвестиционных доходов в Казахстан не возвращается и в статистике платежного баланса Казахстана не отражается.



Казахстан является дойной коровой для иностранных инвесторов. Вряд ли Запад станет рисковать своей "коровой", т.е. активами иностранных инвесторов в Казахстане.



Из всех зарубежных активов стран, попадающих в "черные списки" Запада, как показывает опыт (Ирак, Ливия, Иран и др.), под ударом, в первую очередь, оказываются международные валютные резервы. У Казахстана все международные резервы, согласно последним данным НБК (по состоянию на ноябрь 2021 г.), составили 35,48 млрд. долл. Однако почти 2/3 этих резервов приходится на золото, расположенное на территории Казахстана. Наибольший риск "заморозки" существует лишь в отношении официальных валютных резервов в размере 11,95 млрд. долл. (примерно 7% всех зарубежных активов Казахстана).



Что касается частных казахских активов за рубежом, то могут иметь место лишь "точечные" санкции (т.е. заморозки активов отдельных граждан Казахстана). Основным направлением вывоза капитала в виде прямых инвестиций из Казахстана является Великобритания. Так, в 2020 году прямые инвестиции Казахстана в британскую экономику составили 336,5 млн. долл. На втором месте были Каймановы острова (британские) – 333,3 млн. долл. На эти две юрисдикции пришлось почти 47% всех прямых зарубежных инвестиций Казахстана в позапрошлом году. Лондон контролирует большую часть зарубежных частных активов казахского происхождения.



P.S. А вот вмешательство России, ее участие в обеспечении порядка на территории Казахстана дало западным политикам повод вернуться к дискуссиям о возможном введения "адских санкций" против Москвы. Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, события в Казахстане стали импульсом для нового раунда обсуждений в администрации президента США санкций против России. Тут и блокировка СВИФТ, и замораживание официальных валютных резервов Российской Федерации, и блокировка Банка России и "Газпрома", и дополнительные запреты на операции с российским долгом и др. Впрочем, в США в очередной раз вынуждены вспомнить о неизбежном в таком случае эффекте бумеранга.