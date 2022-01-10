Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.01.2022
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00:29  Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
00:23  Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:21  Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова
00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский

00:18  "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:14  Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11  Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:08  Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:01  Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ
Понедельник, 10.01.2022
19:27  ЕС и США не поддержали протесты в Казахстане
18:30  Погромный спрос. Как казахстанский бизнес пережил волнения, - "Къ"
17:41  "Э-ээ... Кемел Жанаевич". Путин никак не может запомнить имя нового казахского Елбасы
17:34  Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев
17:27  За 100 секунд до апокалипсиса. Как США могут спровоцировать ядерную войну в Европе, - Максим Столетов
13:57  Поражение сознания. Теория и практика ментальных войн, - В.Багдасарян
13:55  Почему в США так боятся воссоздания постсоветского Союзного государства? - В.Павленко
13:54  Ночь над Казахстаном. Версии заговора, - В.Овчинский, Ю.Жданов
13:51  Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует против ОДКБ
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:19  Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках
13:13  Найден мертвым полковник УВД Алматы Назанов. Типа - "инфаркт"
11:48  Потерявший пол, яйца и ориентацию амер-фигуристо ЛеДюк едет на Олимпиаду
11:03  Хватит помогать Кащеям! Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, - Юлия Латынина
10:44  В Нур-Султане найден мертвым у себя дома полковник КНБ Ибраев (тоже "самоубился"?)
10:31  Полтора доллара в день. В Узбекистане установили новый уровень границы бедности
09:54  Уйгурский лабух Рузахунов не потянул роль главаря международных террористов и отпущен
09:46  Начальник УВД Жамбылской области генерал Сулейменов "застрелился" (оперативно сработано)
09:06  Алматинский горе-аким Сагинтаев уверяет, что в его машину стреляли (из пушки?)
09:02  Токаев поменял 2-х зампредов КНБ (на их заместителей)
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08:24  Что помешало Путину применить "казахский сценарий" на Украине, - В.Сокирко
08:21  Правительству США не может верить никто, - В.Малышев
08:19  Бикфордов шнур терроризма прокладывается через Казахстан в Россию Почему именно Казахстан? - Д.Седов
08:14  Казахстон. Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство, - "Къ"
08:07  Россия выбила Казахстан из цепи тюркского мира. Москва укрепляет позиции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Войска ОДКБ ударили по идее "Великого Турана", - Е.Берсенев
01:49  Вернувшийся из Алма-Аты украинец рассказал, что происходит в Казахстане
01:46  Кто он, строитель столицы Советского Таджикистана?
00:52  УзбВерхСуд реабилитирован еще одну группу басмачей и прочих жертв советской власти
00:38  Анкара и уходящий поезд Казахстана, - С.Тарасов
00:26  Что лежит в глубине турбулентного вихря казахстанских событий? - Александр Проханов
00:19  Транзит власти по-туркменски. Аркадаг в феврале назовет имя наследника? - "ХТ"
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Воскресенье, 09.01.2022
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    Узбекистан   | 
Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев
00:35 11.01.2022

Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она?
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
10.01.22
Президент Узбекистана представил обществу очередную инициативу по преобразованию страны – "Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы". Проект документа представлен на общественное обсуждение, которое продлится 14 дней. Какие социально-экономические изменения планируют провести наши соседи в течение ближайших 5 лет? Мы посмотрели документ и выделили главное.

Амбициозные цели
Стратегия содержит такие амбициозные целевые показатели, как увеличение производства продукции на душу населения на 60% – с $1700 до $2800, прирост промышленного производства на 40%.

Также в ближайшие пять лет планируется принять меры по снижению годового уровня инфляции в 2022 году до 9%, в 2023 году – до 5%, фискального дефицита – до 3%, и в последующем не допускать повышения показателей инфляции и дефицита Госбюджета.

Передача госбанков в частные руки
Документ предполагает "завершение процесса трансформации коммерческих банков с долей государства, уделив особое внимание увеличению до 60% доли частного сектора в банках до конца 2026 года".

16:58 4 января
В Узбекистане все коммерческие банки передадут в частные руки. А у нас?
Речь идет о приватизации крупных государственных банков, трансформация которых проходит в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.

Ожидается, что в рамках Стратегии до конца 2026 года в частных руках окажутся контрольные пакеты акций восьми государственных банков – в частности, "Асакабанк", "Народный банк", "Узпромстройбанк", "Кишлок курилиш банк", "Ипотека-банк", "Алокабанк", "Азия Альянс банк", "Туронбанк".

Всего в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков.

Снижение налоговой нагрузки
Новая Стратегия предусматривает также поэтапное снижение ставки налога на добавленную стоимость до 12% и ставки налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации – до 15%.

А с 1 апреля этого года от налога на доходы физических лиц освобождаются суммы до 3 млн сумов ($277) родителей, дети которых посещают негосударственные дошкольные образовательные организации и школы.

Поручается до 1 ноября 2022 года внести в Кабинет министров проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

Сокращение госмонополий
Стратегией предусмотрена поэтапная ликвидация монополии с участием государства в 25 видах предпринимательской деятельности. Объясняется это в документе "сокращением вмешательства государства в экономику и создания широких возможностей для частного сектора".

Уже в наступившем году планируется отменить монополию с участием государственных предприятий в 14 видах деятельности, включая услуги по поставке сжиженного газа населению и объектам социальной сферы, а также услуги по сертификации.
В 2023–2025 годах ожидается ликвидация монополии с участием государства еще в 11 видах деятельности. К таким видам деятельности в проекте указа причисляется услуги по хранению нефтепродуктов, оказанию дополнительных услуг в сфере железнодорожных перевозок, эксплуатации аэровокзальных и привокзальных комплексов, сбору, перевозке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов, железнодорожные экспедиторские услуги.

Переход на "зеленую экономику"
Также планируется принять меры по повышению энергоэффективности экономики до 2026 года на 20% и сокращению на 10% объема выброса вредных газов в атмосферу путем активного внедрения технологий "зеленой экономики" во все сферы.

Для достижения этих показателей предлагаются следующие проекты:

- программы расширения и поддержки использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности социальных, коммерческих и административно-бытовых зданий и сооружений;

- программы создания технологии получения, хранения и передачи водородной энергии;

- программы перехода к "зеленой" экономике и обеспечения энергосбережения по снижению потерь в отраслях промышленности и повышению эффективности использования ресурсов, а также создания системы стимулирования производства и эксплуатации электромобилей.

Сокращение бедности
Стратегия предусматривает также увеличение размеров пенсий и установление точной численности нуждающихся в пособиях и материальной помощи.

Максимальный размер заработной платы, который принимается в качестве расчетного при начислении пенсии, будет увеличен с 10-кратного до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсии.

Изменится и закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан", в котором ожидается появление следующих изменений:

- засчитываемый в стаж работы суммарный срок отпуска по уходу за ребенком увеличивается при расчете пенсии с 3 до 6 лет в общей сложности;

- время ухода за детьми с инвалидностью также включается в трудовой стаж, при этом уход за ними подразумевается до достижения ими 18-летнего возраста.

Выявление всех нуждающихся в социальных пособиях планируется завершить к 2026 году. Все они будут получать пособия и материальную помощь.

Собственные соцсети и мессенджеры
Проектом "Дорожной карты" Стратегии предусмотрено также создание национальной социальной сети и мессенджеров. Объясняется это "защитой персональных данные граждан".

Для разработки национальных коммуникационных платформ планируется привлечь "ведущих специалистов и крупных предпринимателей" отрасли, а также оснастить платформы программным и аппаратным обеспечением, отвечающим современным требованиям передачи и обработки данных.
Кроме того, намечено разработать эффективные механизмы поощрения и поддержки системы создания национального продукта в области ИКТ. Для создания программного продукта, увеличения охвата аудитории национальной социальной сети и мессенджеров предлагаются налоговые льготы.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641850500
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