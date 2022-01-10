Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев

00:35 11.01.2022

Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она?

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

10.01.22

Президент Узбекистана представил обществу очередную инициативу по преобразованию страны – "Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы". Проект документа представлен на общественное обсуждение, которое продлится 14 дней. Какие социально-экономические изменения планируют провести наши соседи в течение ближайших 5 лет? Мы посмотрели документ и выделили главное.



Амбициозные цели

Стратегия содержит такие амбициозные целевые показатели, как увеличение производства продукции на душу населения на 60% – с $1700 до $2800, прирост промышленного производства на 40%.



Также в ближайшие пять лет планируется принять меры по снижению годового уровня инфляции в 2022 году до 9%, в 2023 году – до 5%, фискального дефицита – до 3%, и в последующем не допускать повышения показателей инфляции и дефицита Госбюджета.



Передача госбанков в частные руки

Документ предполагает "завершение процесса трансформации коммерческих банков с долей государства, уделив особое внимание увеличению до 60% доли частного сектора в банках до конца 2026 года".



16:58 4 января

В Узбекистане все коммерческие банки передадут в частные руки. А у нас?

Речь идет о приватизации крупных государственных банков, трансформация которых проходит в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.



Ожидается, что в рамках Стратегии до конца 2026 года в частных руках окажутся контрольные пакеты акций восьми государственных банков – в частности, "Асакабанк", "Народный банк", "Узпромстройбанк", "Кишлок курилиш банк", "Ипотека-банк", "Алокабанк", "Азия Альянс банк", "Туронбанк".



Всего в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков.



Снижение налоговой нагрузки

Новая Стратегия предусматривает также поэтапное снижение ставки налога на добавленную стоимость до 12% и ставки налога на прибыль в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации – до 15%.



А с 1 апреля этого года от налога на доходы физических лиц освобождаются суммы до 3 млн сумов ($277) родителей, дети которых посещают негосударственные дошкольные образовательные организации и школы.



Поручается до 1 ноября 2022 года внести в Кабинет министров проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс.



Сокращение госмонополий

Стратегией предусмотрена поэтапная ликвидация монополии с участием государства в 25 видах предпринимательской деятельности. Объясняется это в документе "сокращением вмешательства государства в экономику и создания широких возможностей для частного сектора".



Уже в наступившем году планируется отменить монополию с участием государственных предприятий в 14 видах деятельности, включая услуги по поставке сжиженного газа населению и объектам социальной сферы, а также услуги по сертификации.

В 2023–2025 годах ожидается ликвидация монополии с участием государства еще в 11 видах деятельности. К таким видам деятельности в проекте указа причисляется услуги по хранению нефтепродуктов, оказанию дополнительных услуг в сфере железнодорожных перевозок, эксплуатации аэровокзальных и привокзальных комплексов, сбору, перевозке, утилизации и переработке твердых бытовых отходов, железнодорожные экспедиторские услуги.



Переход на "зеленую экономику"

Также планируется принять меры по повышению энергоэффективности экономики до 2026 года на 20% и сокращению на 10% объема выброса вредных газов в атмосферу путем активного внедрения технологий "зеленой экономики" во все сферы.



Для достижения этих показателей предлагаются следующие проекты:



- программы расширения и поддержки использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности социальных, коммерческих и административно-бытовых зданий и сооружений;



- программы создания технологии получения, хранения и передачи водородной энергии;



- программы перехода к "зеленой" экономике и обеспечения энергосбережения по снижению потерь в отраслях промышленности и повышению эффективности использования ресурсов, а также создания системы стимулирования производства и эксплуатации электромобилей.



Сокращение бедности

Стратегия предусматривает также увеличение размеров пенсий и установление точной численности нуждающихся в пособиях и материальной помощи.



Максимальный размер заработной платы, который принимается в качестве расчетного при начислении пенсии, будет увеличен с 10-кратного до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсии.



Изменится и закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан", в котором ожидается появление следующих изменений:



- засчитываемый в стаж работы суммарный срок отпуска по уходу за ребенком увеличивается при расчете пенсии с 3 до 6 лет в общей сложности;



- время ухода за детьми с инвалидностью также включается в трудовой стаж, при этом уход за ними подразумевается до достижения ими 18-летнего возраста.



Выявление всех нуждающихся в социальных пособиях планируется завершить к 2026 году. Все они будут получать пособия и материальную помощь.



Собственные соцсети и мессенджеры

Проектом "Дорожной карты" Стратегии предусмотрено также создание национальной социальной сети и мессенджеров. Объясняется это "защитой персональных данные граждан".



Для разработки национальных коммуникационных платформ планируется привлечь "ведущих специалистов и крупных предпринимателей" отрасли, а также оснастить платформы программным и аппаратным обеспечением, отвечающим современным требованиям передачи и обработки данных.

Кроме того, намечено разработать эффективные механизмы поощрения и поддержки системы создания национального продукта в области ИКТ. Для создания программного продукта, увеличения охвата аудитории национальной социальной сети и мессенджеров предлагаются налоговые льготы.