Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января, - "Известия"

01:42 11.01.2022 Кто стоит за беспорядками в соседней республике и какой урон они нанесли

Максим Ходыкин

Евгений Кузнецов



Обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется - все ранее захваченные здания освобождены, а главное, люди говорят, что стало спокойнее. Но в городах, где гремели беспорядки, еще продолжаются задержания: в отделения доставили больше 5 тыс. человек. И среди них очень много иностранцев, отмечают корреспонденты "Известий", которые работают на месте событий. Возбуждено 125 уголовных дел, сообщается о более сотни погибших, и еще подсчитывается ущерб от погромов. По самым предварительным оценкам, только для бизнеса он превысил $200 млн. И хоть поводом для протестов было повышение цен на сжиженный газ, за восемь дней стало очевидно - дело не в этом, отмечают эксперты. В руководстве Казахстана зафиксировали мощную медиаподдержку мятежников, а в Госдуме РФ не исключают внешнего вмешательства.



Что происходит в Казахстане сейчас и близка ли развязка кризиса - разбирались "Известия".



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Угасающий пожар

10 января в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим в беспорядках, которые начались 2 января. Участники митингов сначала выступали против роста цен на сжиженный газ. Цены снизили, но акции не прекратились, а напротив, переросли в погромы и вооруженные нападения. Сейчас, однако, обстановка постепенно стабилизируется, о чем сообщают не только власти страны, но и очевидцы.



- Проблем с вылетом не было. Сложно было добраться до аэропорта из-за комендантского часа, поскольку я ехал из другого города. Обстановка в самом Нур-Султане спокойная и тихая, - рассказал "Известиям" Ныгман, пассажир рейса из Нур-Султана, который приземлился 9 января в московском Внуково.



Вокруг аэропорта в столице Казахстана выставлены блокпосты, а всех прибывающих проверяют, добавил он.



Стоит отметить, что многие ведущие авиакомпании мира приостановили полеты в Казахстан, однако для застрявших там людей организованы вывозные рейсы. В частности, их выполняет военно-транспортная авиация Минобороны РФ.



Труднодоступным для граждан остается интернет. При этом, по словам очевидцев, обстановка на улицах крупнейших городов стала заметно спокойнее. Но выглядит все вокруг жутко: многие торговые центры, в частности, в Алма-Ате, разграблены, людей на улицах почти нет. Жители города рассказали "Известиям", что мародеры совершали грабежи открыто, не боясь даже находящихся рядом отделений полиции. Особой популярностью пользовались салоны сотовой связи и магазины с ювелирной продукцией.



В городах, где гремели беспорядки, продолжаются задержания, а среди арестованных очень много иностранцев, отмечают корреспонденты "Известий", которые работают на месте событий. По их словам, в Нур-Султане интернет включают лишь на несколько часов в день, а банки и обменники все еще закрыты. О том, что их работа временно приостановлена в целях безопасности, сообщал Нацбанк страны. Впрочем, 10 января будут запущены платежные системы центра межбанковских расчетов для зачисления пенсий и зарплат на счета граждан.



Людям, которым тяжелее всего переживать подобный хаос, активно помогают волонтеры.



"Люди пытаются достать нужные продукты, деньги и лекарства"

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- Мы оказываем помощь одиноким пенсионерам, у которых нет возможности снять наличные и выйти в интернет, - рассказала "Известиям" доброволец в Нур-Султане Асия Есенбаева.



В столице действует комендантский час, как и по всей стране - до 19 января. По предварительным оценкам Нацпалаты предпринимателей, ущерб от прошедших беспорядков и погромов составил более $200 млн. В 10 регионах Казахстана выявлено 920 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алма-Ате - 856. Но итоговые цифры, вероятно, будут выше.



- Возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, - говорится в сообщении МВД страны.



Там также добавили, что правоохранительные органы освободили все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.



По данным гостелеканала "Хабар-24", за время беспорядков погибли 164 человека (в частности, 103 - в Алма-Ате, 21 - в Кызылординской, 10 - в Жамбылской, 8 - в Алматинской областях). Однако в Минздраве страны не подтвердили эти сведения.



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Братская помощь

Для стабилизации обстановки и предотвращения еще больших трагедий власти Казахстана запросили помощь союзников по ОДКБ. 5 января глава страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился в организацию (в состав которой также входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения) за содействием в преодолении террористической угрозы. Как говорили власти Казахстана, миротворцы не участвуют в боевых операциях, а отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов. Советник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев отмечал, что переброска сил ОДКБ позволила избежать тысяч жертв: "Пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло... А вы можете себе представить? Тысячи жертв были бы".



Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на своей странице в Twitter сообщил, что первый президент Казахстана сейчас находится в Нур-Султане и поддерживает прямую связь с действующим главой республики. Айдос Укибай заявил, что Назарбаев сам передал пост председателя Совета безопасности Касым-Жомарту Токаеву.



В состав миссии ОДКБ вошли подразделения всех стран-участниц. Силы организации приступили к решению поставленных задач до полной стабилизации обстановки в Казахстане, заявил командующий миротворцами ОДКБ, командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.



Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности после посадки на аэродроме Алма-Аты

Военнослужащие Воздушно-десантных войск в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности после посадки на аэродроме Алма-Аты



Фото: ТАСС/Минобороны РФ

- Обстановка стабилизируется и находится под контролем органов власти, - уточнил на брифинге заместитель министра обороны Казахстана Султан Гамалетдинов. - Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахскому народу. Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и армии, которые переброшены на борьбу с террористами. На территории Республики Казахстан продолжается проведение контртеррористической операции.



Беспорядочное движение: протесты в Казахстане перетекли в погромы

Митингующие поджигают автобусы, блокируют больницы и штурмуют административные здания

10 января запланирована видеоконференция лидеров стран ОДКБ, где будет обсуждаться ситуация в Казахстане. При этом за последние дни глава республики неоднократно проводил переговоры с Владимиром Путиным, а в ряде видеообращений выражал особую признательность российскому коллеге. Во время разговора двух президентов 8 января Токаев подчеркнул, что обстановка в стране "развивается в сторону стабилизации". Российский лидер за последние дни провел переговоры и с другими руководителями стран ОДКБ. В беседах с главами Белоруссии и Армении Александром Лукашенко и Николом Пашиняном, которые состоялись 8 января, Владимир Путин обсудил текущую ситуацию, которая, как отмечалось, нормализуется.



Как все начиналось

Протесты в Казахстане начались 2 января, за несколько дней волна насилия прокатилась по крупнейшим городам. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе и бывшей столице республики - Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.



Исключительно жестоким было отношение к силовикам. На кадрах с места событий видно, что в толпе штурмовавших административные здания находились люди, экипированные бронежилетами и касками. Сначала они избивали палками и другими подручными средствами правоохранителей. Затем начали нападать с оружием на магазины. Кареты скорой помощи, которые увозили в госпитали раненых силовиков, забрасывали камнями. В сети появились кадры стрельбы по полицейским. Несколько правоохранителей были убиты, а некоторые из них обезглавлены.



Протестующие возле горящего здания мэрии в Алма-Ате

Протестующие возле горящего здания мэрии в Алма-Ате



Фото: ТАСС/Ерлан Джумаев

- Обычные люди не могли себе представить, во что все это выльется, - отметил в беседе с "Известиями" политолог Максим Жаров. - Эти протесты начинались без насилия и разгрома административных зданий. Тихий мирный протест. Здесь нужно разделять протестующих и бандитско-террористические элементы.



Сектор газа: чего требуют протестующие в Казахстане

Беспорядки идут в нескольких городах страны

Президент Казахстана возложил вину за беспорядки на организованные группы террористов, которые имеют мощную медиаподдержку. И.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала "Хабар-24" подчеркнул, что повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки.



- В их действиях отмечались дисциплина и организованность, в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения. Баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели, для координации действий ими использовались радиостанции, - рассказал он.



В Госдуме РФ допустили внешнее вмешательство в казахстанском кризисе.



- Казахстан имеет огромные общие границы с Россией и Китаем, которых США объявила своими врагами. Все, что происходит там, для американцев важно. 20 тыс. человек сложновато поднять для каких-то бизнес-сообществ (казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший на Украину, объявил себя "лидером оппозиции и протестов" в Казахстане. - "Известия"). В данной ситуации, мне кажется, это внешнее вмешательство, - заявил "Известиям" глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.



Последствия беспорядков в Алма-Ате

Последствия беспорядков в Алма-Ате



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Он добавил, что республика прикрывает всю остальную Азию от разных радикальных исламистских группировок, "которые свили себе гнезда даже в Киргизии и Казахстане".



- Если происходившее в Сирии было опасно для нацбезопасности нашей страны, то как быть с тем, что террористы появятся под боком с открытой границей? Мы обязаны были на это реагировать, - подчеркнул парламентарий.



Давление на экономику

Помимо угрозы для безопасности, события в Казахстане стали фактором давления и на экономику в период новогодних праздников. На фоне обострения ситуации курс доллара 5–6 января на Мосбирже обновлял локальные максимумы с апреля, превысив 77 рублей, а евро стоил более 87 рублей - впервые с августа. К концу недели - после ввода в Казахстан миротворческого контингента ОДКБ - валютные курсы заметно скорректировались - до 75,7 и 86 рублей соответственно.



Кризис в соседней республике увел в красную зону и российские фондовые индексы. 6 января рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,62%, до 3753 пунктов, а долларовый РТС - на 2,58%, до 1545. Несмотря на это, "голубые фишки" чувствовали себя весьма уверенно. И "Аэрофлот", акции которого дешевели более чем на 2% на фоне отмены рейсов в Казахстан, почти полностью отыграл падение.



казахстанФото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Политическая ситуация в республике, даже с учетом подключения российских миротворцев, не должна оказывать в дальнейшем серьезного влияния на экономику РФ, уверен глава ИНП РАН Александр Широв. По его словам, негативные последствия для биржевых индексов и курса рубля уже "более-менее" отыграны благодаря стабилизации обстановки. Гораздо большее влияние на российскую экономику могут оказать предстоящие переговоры с США по гарантиям безопасности, намеченные на 10 января.



Не ожидает существенных экономических последствий от кризиса в Казахстане для России и директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Он также не прогнозирует сильного давления политических факторов на рубль в условиях сохранения "бюджетного правила". При этом аналитик указал на дальнейшую перспективу усиления роли государства в экономике Казахстана. В пример он привел введение регулирования цен на ряд социально-значимых товаров и услуг, которое использовалось как способ стабилизировать ситуацию.



10.01.22 Источник - iz.ru

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