Умер спикер Европарламента итальянец Сассоли. От "дисфункции иммунной системы"

06:29 11.01.2022

Названа причина смерти спикера Европарламента Сассоли



11 января 2022,

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник, 11 января, из-за осложнений, вызванных нарушениями в работе иммунной системы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.



"Давид Сассоли находился в итальянской больнице с 26 декабря из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы. В результате все официальные мероприятия с его участием были отменены", - написал он.



Куильо ранее сообщал, что о месте и времени прощания с Сассоли станет известно в ближайшие несколько часов.



Немецкий политик, член Европарламента Исмаил Эртуг выразил соболезнования и признался, что поражен ранним уходом коллеги.



"Какое огромное потрясение и большая потеря! Я глубоко опечален. Он покинул нас слишком рано. Мои соболезнования его семье!" - написал немецкий европарламентарий в Twitter.



Давид Сассоли - итальянский журналист, политик, председатель Европейского парламента с 2019 года. Родился 30 мая 1956 года. Карьеру журналиста начинал с сотрудничества с небольшими газетами и новостными агентствами. В 1986 году вступил в профессиональное объединение журналистов. В 2006–2009 годах был вице-директором телеканала TG1.



В 2009 году был избран в Европарламент (ЕП) от Демократической партии (ДП). 17 июня 2009 года стал главой делегации ДП в Европарламенте. В 2014 году переизбран в ЕП, в июле того же года избран заместителем председателя Европарламента (в 2017 году переизбран). 3 июля 2019 года стал председателем Европарламента.