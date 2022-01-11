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Дезорганизация турецких государств: Анкара нацелилась на Казахстан, - К.Логинова
08:39 11.01.2022

Почему Турция опасается усиления России в регионе
Ксения Логинова
11.01.22
Турция 11 января проведет онлайн-совещание министров иностранных дел Организации тюркских государств, посвященное событиям в Казахстане. По словам главы МИДа Мевлюта Чавушоглу, Анкара готова предоставить Нур-Султану любую необходимую помощь. Эксперты уверены: Турция боятся усиления роли России. Подробности - в материале "Известий".

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"Мы пристально следим за ситуацией в Казахстане. Во вторник [11 января] на нашем заседании [глав МИД тюркских государств] мы ознакомимся с ситуацией", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Организация тюркских государств хотела сразу же обсудить происходящее в Казахстане, как только ситуация в стране дестабилизировалась, но в Нур-Султане пояснили, что необходимо вначале подготовиться к обсуждению. "Мы с пониманием приняли эту позицию. Надеемся, что ситуация в Казахстане нормализуется в скором времени. Как Турция, так и Организация тюркских государств окажет необходимую поддержку для этого", - сообщил министр.

Журналист Яшар Ниязбаев в своем Telegram-канале перечисляет заголовки некоторых турецких газет. "В газете Türkiye говорится о том, что события в Казахстане должны послужить уроком. "Следует немедленно создать Совместные тюркские силы", - пишет издание со ссылкой на военного эксперта. Бригадный генерал в отставке советует Организации тюркских государств подготовить юридическую почву для создания военной структуры организации. "Конец лозунгов о тюркских республиках" - так звучит заголовок колумниста газеты Karar", - отмечает автор в своем блоге.

КазахстанФото: REUTERS/Pavel Mikheyev

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Это же издание, по словам Ниязбаева, пустило материал под заголовком "Путин захватил". "Москва, проглотившая Крым и нагнетавшая напряженность на Донбассе, под предлогом "внутренних беспорядков" вмешалась и в Казахстан. После событий, разразившихся с повышением цен на сжиженный газ, в страну вошли российские военные. Пока общественность пыталась донести до властей накопившиеся за 30 лет проблемы, тень Кремля (единственной заботой которого является расширение сферы своего влияния), павшая на улицы Казахстана, вызывает беспокойство", - приводит он выдержку из текста.

Karar - оппозиционное издание, близкое к бывшему премьер-министру Ахмету Давутоглу, который сейчас возглавляет Партию будущего. Он считает, что Анкара остается в стороне от происходящего. "Вызывает беспокойство, что в связи с этими событиями [Казахстан] обратился за поддержкой к Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Армении. На данный момент историческим долгом Турции и Организации тюркских государств является внесение необходимого вклада в преодоление напряженности в Казахстане, уважая ее внутренние дела. Тот факт, что до сих пор не были предприняты достаточные шаги в этом направлении, указывает на слабость с точки зрения внутренней солидарности тюркского мира", - написал Давутоглу в своем Twitter.

Действовать нужно мягко
Анкара одной из первых признала независимость Казахстана и других стран Центральной и Средней Азии, открыла там посольства и взялась за интеграцию. Одна за другой появились структуры тюркского сотрудничества: Всемирная ассамблея тюркских народов, Тюркский совет, Агентство по тюркскому сотрудничеству и развитию (TIKA) - турецкий аналог Россотрудничества.

Действовали турки не только через фонды, но также при помощи развития науки, культуры и религии. Появлялись и турецкие телеканалы. В Анкаре уверены: все тюрки должны объединиться под эгидой Турции и жить по турецким правилам.

"Тысячи турок по призыву Фетхуллаха Гюлена отправились учить турок в Азию. Были созданы турецкие лицеи и университеты. В Казахстане было 26 учебных заведений. Помимо этого, там были культурные организации и религиозные. Многие ехали учиться в Турцию, эти люди, получив хорошее образование, вернулись домой, вошли в элиту. Они настроены явно не пророссийски, а протурецки. Казахстан и Турция активно сближались, создавались объединенные структуры на министерском уровне, на всех направлениях, прежде всего силовые. Они хорошо и серьезно объединены: МВД, разведка", - отмечает в разговоре с "Известиями" ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

Казахстан - одна из ключевых стран
Для Турции очень важна идеология туркоцентричной подсистемы под названием "тюркский мир", где турки выступают единственно правильными тюрками, а все остальные должны им следовать, подчеркивает в беседе с "Известиями" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. "В этой связи Казахстан - один из ключевых пунктов для Анкары. Не зря Эрдоган называл Назарбаева Аксакалом тюркского мира. Эта восточная лесть была направлена на укрепление влияния Анкары в Казахстане. Он находится под существенным влиянием внешних игроков в рамках своей многовекторной политики. Здесь идет активная борьба между Китаем, Западом, а также разными Турциями - сторонниками Гюлена и сторонниками Эрдогана", - пояснил политолог.

В этой связи помощь Казахстану и усиление позиции Москвы не очень понравилась Анкаре. "Особенно большой неожиданностью для Турции стала оперативная поддержка Казахстана посредством механизма ОДКБ. Организация тюркских государств, которая давно размышляла над вопросом безопасности и пыталась сформировать единое поле безопасности, так и не смогла это сделать. Но турецкие коллеги последнее время активно работали с различными службами безопасности на постсоветском пространстве, в том числе в Казахстане. По сути, в очередной раз был надломлен фундамент туркоцентричного Турана - после Сирии и Крыма", - добавил Аватков.

Эксперт считает, что на фоне происходящего в Казахстане Анкаре нужно было "демонстративно консолидировать тюркские государства в рамках Организации тюркоязычных государств перед назначением нового премьер-министра в Казахстане". "Чтобы если не делом, то словом хотя бы продемонстрировать свои возможности и заинтересованность в судьбе Казахстана. На протяжении всего времени из Анкары шли нейтральные заявления о братстве и дружбе, лишь общественные организации и СМИ позволяли себе радикальные высказывания в отношении России", - сообщил тюрколог.

Несмотря на заявления о поддержке и готовности предоставить помощь, ясно, что Турция не справилась бы с той ролью, которую в казахстанских событиях смогла сыграть Россия, уверен востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. "Это, безусловно, сделает Россию (и ОДКБ) гораздо более привлекательным партнером в военно-политической сфере даже для тех тюркских государств Центральной Азии, которые не входят в Организацию, - Туркмении и Узбекистана, имеющих гораздо больше поводов для беспокойства, чем Казахстан", - полагает политолог.

Турция вряд ли в ближайшее время будет способна предоставить какую-то альтернативу в военно-политической сфере в рамках тюркского проекта. "Поэтому нынешние события в Казахстане могут стать триггером для Анкары в плане пересмотра внешнеполитических приоритетов", - считает Семенов.

Источник - iz.ru
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