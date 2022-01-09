Перерожденцы уходят. Путь от Сталина к Назарбаеву, - Александр Халдей

08:52 11.01.2022

Перерожденцы уходят

путь от Сталина к Назарбаеву

Александр Халдей

9.01.22



Размышляя о нынешних казахстанских делах, мы неминуемо возвращаемся к СССР, его краху, и далее, к его возникновению. Точнее, к Сталину и его времени. СССР распался как апофеоз борьбы со сталинизмом, эти последствия мы хлебаем сейчас огромными ложками. Мы виним Горбачева, ниспровергателя Сталина, но при Горбачеве сталинская закладка в СССР просто сработала, как часовой механизм в бомбе.



Речь идет не о принципе территориального деления СССР, а о КПСС, основе политической и государственной системы страны. Все негативные качества советской элиты были сформированы в процессе партийных чисток сталинской эпохи. Винить в этом Сталина нельзя – он чистил партию от троцкистов и ленинистов, следуя объективной необходимости спасения государства. То, что при этом стало с партией, было неизбежным побочным явлением, как дисбактериоз от антибиотиков при пневмонии.



Именно при Сталине партия деградировала до сообщества циничных конформистов и карьеристов, лучше всего умеющих угадывать волю начальства и голосовать за нее здесь и сейчас, не заботясь о последствиях. Да, ушли интеллектуалы и теоретики, пришли исполнители и трусливые бюрократы, начался процесс обуржуазивания и разложения сердцевины, хребта государственного устройства СССР. На момент войны это было объективной необходимостью: армия – не клуб рефлексирующих интеллигентов, а нерассуждающая машина выполнения приказов.



Проблема начинается потом, когда власть переходит в руки второго эшелона партии. Он стерилен с точки зрения совести, но силен с точки зрения инстинкта власти. Ему власть нужна уже не ради проекта, а ради власти. Апофеозом был Ельцин. Началом – те, кто голосовал за десталинизацию на ХХ Съезде КПСС.



То, что случилось с партией после, лишь развитие заложенных Сталиным тенденций. Антисоветскую революцию сделали руководители КПСС. Не только в России, но и во всех союзных республиках буржуазный переход возглавили бывшие партийные руководители. Шеварднадзе, Кравчук, Алиев, Назарбаев, Каримов, Набиев, Ниязов. Акаев, избранный в 90-м, вышел из научных кругов, но наука в СССР тогда была уже давно либеральной пятой колонной. Как вся советская интеллигенция.



Партия дошла до апофеоза – голосования за свой самороспуск.



До этого она своими руками последовательно демонтировала государственность СССР и его идейные основы. Принципы партийного подбора и расстановки кадров сформировали корпус уставших от КПСС буржуазных перерожденцев, одинаково активно готовых вести народ в прямо противоположных направлениях. Им уже была важна не идея, а наслаждение властью. К которой потом добавилась и собственность.



В этой среде нет и не могло быть государственников. Звериным чутьем их вылавливала система и уничтожала на дальних подступах к вершинам власти. Государственники выживали в системе не благодаря ей, а вопреки. Они тянули проекты и могли выжить, пока молчали в тряпочку. Но едва они раскрывали свою позицию, система избавлялась от них. В лучшем случае их выдавливали на периферию. В худшем случае убивали в инсценированных катастрофах.



В этом смысле крах Назарбаева – это смена поколений в постсоветской элите, алчной, циничной, холуйской, деспотичной, глухой к любым идеям, кроме власти и обогащения. Вчера они пользовались коммунизмом, сегодня капитализмом, но это особый криминальный тип сознания. Они пойдут на любое преступление ради сохранения личной власти. Лягут под любую силу, способную помочь ей сохранить власть и богатства.



Кадровая пустыня – это плод сталинской реформы партии. Немудрено, что сильнее всего ненавидят Сталина бывшие номенклатурные коммунисты. Только они знают, каких трудов им стоило взобраться на вершину советской пирамиды и перевернуть ее с ног на голову, при этом уцелев у власти. Коммунист-интернационалист Назарбаев, ставший националистом-миллионером – это коллективный портрет тех, кто голосовал против культа личности Сталина. Перерожденцы уходят, их время кончилось. Их наследники могут быть злодеями, но они не предатели. Элита, состоящая из Иуд – вот проклятье нашего времени.