|10:08 Операция ОДКБ в Казахстане быстро вышла из берегов, - С.Ищенко
09:14 Следы внешнего человека. Как в ОДКБ искали виновников казахстанской трагедии, - репортаж А.Колесникова
08:59 Талибы создадут спецотряд для защиты газ-трубы ТАПИ
08:52 Перерожденцы уходят. Путь от Сталина к Назарбаеву, - Александр Халдей
08:39 Дезорганизация турецких государств: Анкара нацелилась на Казахстан, - К.Логинова
08:00 13-м премьером Казахстана утвержден никакущий и бессмысленный Алихан Смаилов (экс-1-й вице-премьер)
06:29 Умер спикер Европарламента итальянец Сассоли. От "дисфункции иммунной системы"
01:42 Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января, - "Известия"
01:08 Семейное дело: правление кланов в Казахстане ушло в прошлое или еще поживет?
00:59 Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты
00:35 Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев
00:34 Алия Назарбаева вывезла из Казахстана $312 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph
00:32 Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана? - В.Катасонов
00:30 УкрРасторг. Зеленский опять сговорился с Коломойским, - А.Каневский
00:29 Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
00:28 Почему полыхнуло в Казахстане, - В.Панов
00:27 Зачем экс-президент Ашраф Гани рвется в Афганистан? - С.Тарасов
00:26 В казахстанский мятеж вмешались польские спецслужбы
00:24 Как в Душанбе сносят дом, где еще живут люди (видео)
00:23 Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:22 Задержание террористов в Казахстане (видео)
00:21 Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова
00:20 Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19 Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
00:18 "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:16 Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15 События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
00:14 Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11 Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:09 Рождество Христово и борьба за Русский мир, - Дмитрий Куницкий
00:08 Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:02 "С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
00:01 Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ
|Талибы создадут спецотряд для защиты газ-трубы ТАПИ
08:59 11.01.2022
ТАЛИБЫ СОЗДАДУТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДА ТАПИ
Захватившее власть в #Афганистан"е радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сформирует специальное подразделение для защиты газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия).
Талибы создадут спецподразделение для защиты газопровода ТАПИ
Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter.
В нем отмечается, что МВД талибов создаст "подразделение, состоящее из 30 тыс. бойцов, для обеспечения безопасности" газопровода.
Ранее представители "Талибана" неоднократно заявляли о том, что придают особое значение этому проекту и намерены добиться его осуществления.
Реализация проекта ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркмении ведется с 2015 года. Его стоимость составляет $10 млрд. Газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию с испытывающими нехватку энергии странами Южной Азии. В соответствии с проектом до 33 млрд куб. м газа будет транспортироваться ежегодно с газового месторождения Галкыныш в Туркмении в город Фазилка в индийском штате Пенджаб по трубопроводу протяженностью 1 814 км, проходящему через Афганистан и Пакистан. Ожидается, что Афганистан будет получать от этого проекта $500 млн ежегодно.