Талибы создадут спецотряд для защиты газ-трубы ТАПИ

08:59 11.01.2022

ТАЛИБЫ СОЗДАДУТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГАЗОПРОВОДА ТАПИ

Захватившее власть в #Афганистан"е радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) сформирует специальное подразделение для защиты газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия).

Талибы создадут спецподразделение для защиты газопровода ТАПИ

Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter.



В нем отмечается, что МВД талибов создаст "подразделение, состоящее из 30 тыс. бойцов, для обеспечения безопасности" газопровода.



Ранее представители "Талибана" неоднократно заявляли о том, что придают особое значение этому проекту и намерены добиться его осуществления.



Реализация проекта ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркмении ведется с 2015 года. Его стоимость составляет $10 млрд. Газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию с испытывающими нехватку энергии странами Южной Азии. В соответствии с проектом до 33 млрд куб. м газа будет транспортироваться ежегодно с газового месторождения Галкыныш в Туркмении в город Фазилка в индийском штате Пенджаб по трубопроводу протяженностью 1 814 км, проходящему через Афганистан и Пакистан. Ожидается, что Афганистан будет получать от этого проекта $500 млн ежегодно.