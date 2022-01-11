Операция ОДКБ в Казахстане быстро вышла из берегов, - С.Ищенко

10:08 11.01.2022 Из омута вооруженного мятежа в этой стране проглядывают контуры нового Союзного государства

Сергей Ищенко

11.01.22



Самая рискованная фаза первой в истории миротворческой операции ОДКБ с участием военных всех шести входящих в нее стран, подходит к концу. Основной вывод: обстановку в Казахстане, в котором сразу после Нового года начал было разгораться масштабный и координируемый из-за рубежа мятеж, главным образом усилиями России удалось быстро взять под контроль. Однако уже возможно разглядеть некоторые весьма красноречивые и важные, на мой взгляд, для понимания дальнейших перспектив развития ситуации в этой стране детали.



Первая. Судя по всему, внезапный ввод войск в Казахстан, начавшийся в ночь на 6 января, не имел четкого плана. А его интернациональное руководство не очень представляло, с чем предстояло столкнуться сразу после высадки за Уральским хребтом. Поэтому приходилось многое переигрывать на ходу и действовать согласно динамично меняющейся обстановке.



Вспомним: в первый день операции сегодняшний генсек ОДКБ Станислав Зась, представляющий Белоруссию, заявлял, что "численность группировки миротворцев может быть разной, но сейчас (то есть именно 6 января 2022 года - „СП") она составляет около 2,5 тысячи человек".



Что возможно было взять под контроль такими силами в огромной по европейским меркам стране, в которой один очаг разгоравшегося мятежа зачастую был удален от другого на тысячи километров? Разве что считанные стратегические российские объекты, находящиеся на ее территории. Прежде всего - космодром Байконур и 10-й Научно-исследовательский ракетный испытательный полигон Сары-Шаган (Приозерск), на котором Россия проводит разработку, в том числе, лазерного и противоспутникового оружия. За обеспечение безопасности перечисленных объектов миротворцы и взялись в первую голову. Введя, скажем, в том же Байконуре комендантский час и перекрыв любой доступ вовнутрь из-за периметра жилого городка до 19 января 2022 года.



Однако тут же, видимо, в Москве стало понятным, что если ограничиться действиями такого масштаба, то нашим миротворцам удастся лишь недолго отсиживаться за бетонными заборами гарнизонов и покорно ждать, когда их прямо оттуда и сметет все круче бушевавшая в Казахстане уличная стихия. К тому же быстро получающая массовый доступ к стрелковому оружию из разгромленных арсеналов милиции и разбегающихся органов госбезопасности этой страны.



Таким образом, вводимую в Казахстан группировку почти тут же пришлось срочно увеличивать в разы, чтобы, пока не поздно, брать под контроль заодно и основные объекты гражданской инфраструктуры Казахстана. Прежде всего - предприятия АО "НАК "Казатомпром" - в больших количествах добывающей уран национальной атомной компании Казахстана (до 42 процентов мировой добычи). А также аэропорт Алма-Аты, откуда пришлось уже силой оружия вышибать накануне захвативших его бандитов.



Вторая существенная для понимания общей обстановки деталь: в итоге масштаб миротворческой операции в Казахстане начал разбухать буквально на глазах. Далеко перерастая за пределы возможностей собственно ОДКБ. И все отчетливей принялся превращаться в масштабнейшую миротворческую операцию сугубо Вооруженных сил РФ. С весьма незначительным содействием союзников.



Приведу несколько дополнительных цифр. В уже упомянутом интервью генсек ОДКБ Зась заверил, что в случае нужды масштабы начавшейся 6 января операции могут быть легко увеличены. Но при этом обозначил и пределы такого увеличения - до 3,6 тысяч солдат и офицеров. Просто по той причине, что именно столько миротворцев, согласно международным соглашениям, совокупно выделено в распоряжении его организации Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном.



Увы, все эти расчеты Зася, похоже, полетели в тартарары спустя всего сутки после старта первого борта курсом на Казахстан. Потому что уже 7 января официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что для переброски войск организован действующий в круглосуточном режиме воздушный мост в составе приблизительно 70 российских тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 и пяти сверхтяжелых Ан-124 "Руслан". Таким образом, наверняка на Казахстан было брошено все, что оказалась в состоянии по тревоге выставить Военно-транспортная авиация ВКС РФ.



Какая там ОДКБ? Какие 2,5 тысячи или даже 3,6 тысячи ее миротворцев? Да всего один Ил-76 в двухпалубной модификации способен поднимать в воздух до 225 десантников с личным вооружением. Или до 60 тонн груза. А в каждый "Руслан" вмещается до 120 тонн груза или до 880 военных со штатным стрелковым оружием. Но, судя по сообщениям прессы, только за 8 января и только в наглухо закрытый для гражданских лайнеров аэропорт Алма-Аты российская ВТА совершила до полусотни рейсов этих могучих небесных тяжеловесов!



Продолжим урок арифметики? Ну, давайте. Даже если бы из состава сформированной Минобороны России воздушной армады с начала операции каждый военно-транспортный самолет поднялся бы в воздух только по одному разу, то и тогда в Казахстан было бы суммарно доставлено до 4,5−5 тысяч тонн грузов. Примерно по две тонны на каждого, по официальным данным направленного туда десантника! Каково?



Но воздушный мост-то, как нас заверил генерал Конашенков, работал в начале января круглосуточно. И едва ли не неделю. Да и сейчас, скорее всего, никто его не собирается останавливать. И все это в интересах одного только сравнительно незначительного по численности контингента, выставленного в рамках ОДКБ?



Вряд ли случайно уже на следующий день в открытом доступе появилась информация, будто общая численность с предельным напряжением сил введенного в Казахстан воинского контингента уже составила 19 тысяч солдат и офицеров. С необходимой для патрулирования и срочного создания надежных блок-постов авто- и бронетехникой. Вот это больше похоже на правду.



А очередные самолеты с грузами и людьми все продолжают и продолжают прибывать.



Таким образом, предлагаю считать абсолютно доказанным: на наших глазах Генеральный штаб ВС РФ с полным напряжением боевых возможностей российских Сил специальных операций, Воздушно-Десантных войск и Военно-транспортной авиации проводит стратегического масштаба операцию по стабилизации обстановки в Казахстане. Примерно так же, как он проводил похожую операцию по переброске войск в Сирию в 2015 году.



Вряд ли стоит убеждать кого-то, что затея эта в финансовом отношении просто страшно дорогая. Ведь только один час в воздухе и только одного нашего Ан-124 "Руслан" стоит порядка 40 тысяч евро. А сколько подобных часов предстоит экипажам провести в воздухе, чтобы не единожды слетать откуда-нибудь из Иваново или Чкаловска куда-нибудь в Алма-Ату, Байконур, Приозерск и обратно?



Выходит, у Москвы какие-то очень важные резоны, чтобы идти на эти, никаким бюджетом не предусмотренные, гигантские траты. Которые еще неизвестно чем и когда завершатся.



В чем же эти самые резоны хотя бы теоретически могут состоять? Вот тут предлагаю для начала полистать турецкую прессу. В частности, тесно связанное с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его правящей Партией справедливости и развития газету Yeni Akit. По словам источников этого издания, Кремль в качестве условия в ответ на просьбу главы РК Токаева помочь подавить мятеж в его стране выдвинул ряд условий. Самым существенным из которых, как представляется, является согласие Токаева на развертывание на территории Казахстана нашей военной базы.



И не похоже, чтобы на сей раз из Турции, очень пристально наблюдающей за развитием событий в соседнем государстве, к нам припорхнула обычная журналистская "утка". Потому что очень показательное эхо к названной сенсации из Анкары тут же громыхнуло и во властных коридорах Москвы. А именно: по сообщению "Интерфакса", сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" депутат Сергей Миронов немедленно предложил оставить миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане на постоянной основе.



"Силы ОДКБ могут стать базой для формирования в Казахстане системы противодействия экстремизму, в том числе для защиты русскоязычного населения. Предлагаю рассмотреть вопрос присутствия военных ОДКБ в республике на постоянной основе. Это принесет мир и спокойствие на годы вперед", - заявил Миронов.



6 января Миронова на диво слаженно поддержал председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его мнение относительно военной базы таково: "Будет такое решение (о постоянной дислокации российских войск в Казахстане - „СП") - я его только поприветствую. Безопасность наших стран все время под угрозой, все время нас испытывают на прочность".



Когда из разных кабинетов, да еще и в разных странах начинается столь слаженное хоровое пение на единую тему - обычно это не просто так. Обычно это означает, что что-то этакое и в самом деле обсуждается. В том числе - и по линиям закрытой правительственной связи.



Но давайте взглянем на это с другой стороны: а нужно ли это России? Безусловно - да! Хотя бы за тем, чтобы совместно с казахстанскими военными начать контролировать южную границу соседнего государства, на которое вот-вот могут попереть исламистские орды из Афганистана. Да они на самом деле уже поперли. Хотя и скрытно пока (судя по тому, как зверски на минувшей неделе разворачивались уличные погромы и нападения на учреждения власти в Казахстане).



Еще та самая военная база очень пригодилась бы России чтобы по-настоящему вернуться на Байконур. А надо возвращаться! Достойной замены этому космодрому мы на собственной земле, несмотря на затраченные миллиарды, за десятилетия так и не сумели создать ни на Свободном, ни на Восточном, ни в Плесецке. Поэтому вынуждены были продлить аренду важнейших объектов Байконура до 2050 года.



А между тем, нас давно гонят с Байконура просто взашей. Так, 2 октября 2020 году первый казахстанский космонавт, слетавший в космос еще во времена СССР, генерал-майор авиации Токтар Аубакиров в интервью местному информационному изданию Аbai. kz высказался очень категорично: "В конце концов, Россия уйдет восвояси. Но не просто уйдет, а все разрушит перед уходом".



Но Казахстан, уверен Аубакиров, способен и без помощи Москвы сам развивать Байконур. Только на это у его страны, мол, не хватает "решимости и мужества". А пока этого нет, и пока Россия еще не все разрушила, нужно пригласить специалистов из-за границы. И уже с их помощью взять все на космодроме в свои руки. "Только тогда Байконур навечно будет принадлежать казахам", - заключил Аубакиров. Между прочим, - в недавнем прошлом помощник президента страны по освоению космоса и генеральный директор Национального аэрокосмического агентства Республики Казахстан.



Не сомневаюсь: если, к примеру, Байконур в итоге нынешних трагических событий превратится в российскую военную базу, подобных ультиматумов из столицы вроде бы дружественной нам страны Москва больше не услышит. Что и требуется доказать. К общему благу двух наших народов.



А еще такая военная база очень, надеюсь, поспособствовала бы приданию нашему с Белоруссией Союзному государству трехстороннего формата "Россия- Белоруссия-Казахстан". Что одним махом с большой вероятностью решило бы многие возникшие между дружественными государствами серьезные противоречия.



В размышлениях по этому поводу, считаю, никак не пройти мимо настоящего прозрения, которое на днях, 7 января, продемонстрировал лидер Белоруссии Александр Лукашенко. В тот день он был решителен, как никогда: "Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня".



А ведь, услыхав такое, и не сразу упомнишь, что этот же самый столь разумный человек еще 27 февраля 2020 года, по его словам, не видел ровно никакого смысла даже не в политическом или военном - в экономическом объединении с теми же Россией и Казахстаном. В разговоре с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем Александр Григорьевич в тот день заявил: "Мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться?"



Что произошло с Лукашенко в промежутке между двумя этими публичными выступлениями с абсолютно противоположным смыслом? Спустя считанные месяцы после беседы с Мясниковичем митингующие в Минске его чуть не выкинули из президентского кабинета прямо в собственном властном кресле. После этого, надо понимать, и наступило окончательное прозрение. Первым его следствием стало стремительное укрепление Союзного государства и создание в августе 2021 года в белорусском городе Гродно именно первой российской военной базы. Пусть и с маскировочном обличье совместного российско-белорусского учебно-боевого центра ПВО и ВВС.



Теперь у такой же развилки стоит и сильно ослабленный в политическом смысле и списанный Западом из партнеров за сотрудничество с Кремлем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как говорится, при всем богатстве выбора реальной альтернативы у него, кажется, нет.



А в это время



"На сегодняшний день по решению Совета ОДКБ в Казахстане развернуто и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в 2030 человек и 250 единиц техники", - заявил 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-сессии Совета ОДКБ. И тем внес дополнительную сумятицу в общую информационную картину хода операции. Потому что если приведенные им цифры соответствуют истине, то абсолютно непонятно: каких людей и какие грузы уже почти неделю "в круглосуточном режиме" перебрасывает в эту страну почти сотня тяжелых самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ? Источник - svpressa.ru

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