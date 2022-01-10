 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:59  Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты
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00:28  Почему полыхнуло в Казахстане, - В.Панов
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00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
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00:15  События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
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Понедельник, 10.01.2022
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17:34  Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев
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13:55  Почему в США так боятся воссоздания постсоветского Союзного государства? - В.Павленко
13:54  Ночь над Казахстаном. Версии заговора, - В.Овчинский, Ю.Жданов
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13:19  Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках
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Токаев учредил всенародный фонд "Народу Казахстана"
16:23 11.01.2022

президент РК выступление Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК поручил создать фонд "Народу Казахстана", передает Zakon.kz.
У нас есть Национальный фонд. Это финансовая опора нашей страны. Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд "Народу Казахстана". Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны. Будем строить спортивные для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры.
Касым-Жомарт Токаев
Глава государства подчеркнул, что это не фонд президента, правительства или какого-то другого госоргана.

Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет создан при администрации или правительстве. Будет создан отдельный авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой.
Касым-Жомарт Токаев
Президент сообщил, что финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников.

Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов. Конечно, мы ожидаем регулярные значительные отчисления. Я подчеркиваю: регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса.
Касым-Жомарт Токаев

Айтурган Азимжанова

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641907380
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