Российская НОВАТЭК увеличит продажи СПГ в Китай

00:00 12.01.2022

Компания подписала контракты на поставку 1,6 млн тонн в год



НОВАТЭК заключил еще два твердых контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 1,6 млн тонн в год в Китай со строящегося проекта "Арктик СПГ-2". В частности, компания будет поставлять ENN LNG 0,6 млн тонн СПГ в год в течение 11 лет, Zhejiang Energy Gas Group - 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. Таким образом, НОВАТЭК завершает формирование долгосрочных контрактов для "Арктик СПГ-2", остальные объемы может продавать на спотовом рынке.



НОВАТЭК будет поставлять для ENN LNG (Singapore) Pte. Ltd. (дочерняя структура китайской ENN Natural Gas Co.) около 0,6 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ-2", сообщила сегодня российская компания. Срок контракта - 11 лет. СПГ будет поставляться на условиях DES (поставка с судна в порту) на СПГ-терминал ENN в китайском Чжоушане.



Также НОВАТЭК подписал твердый контракт на поставки СПГ для китайской Zhejiang Energy Gas Group Co объемом до 1 млн тонн в год в течение 15 лет. Поставка будет тоже на условиях DES на приемные терминалы Zhejiang Energy в Китае. Контракты в Азии традиционно привязаны к нефтяным котировкам.



НОВАТЭК стремится контрактовать мощности проекта "Арктик СПГ-2" прямым потребителям в Азии, в основном в Китае.



В июне 2021 года НОВАТЭК и трейдер Glencore договорились о поставках более 0,5 млн тонн СПГ в год на терминалы в Восточной Азии. Компания также сообщала о 15-летнем контракте с китайской Shenergy Group совокупным объемом 3 млн тонн на условиях DES с нефтяной привязкой.



НОВАТЭК планирует распределить свой портфель продаж с "Арктик СПГ-2" таким образом, чтобы 80% приходилось на Азию, 20% - на Европу.



На европейском рынке у НОВАТЭКа пока есть твердый контракт только с испанской Repsol на 1 млн тонн в год в течение 15 лет. Также у компании есть меморандум с Vitol о возможной продаже до 1 млн тонн в год на условиях FOB в Мурманске.



Мощность "Арктик СПГ-2" составит 19,8 млн тонн в год, из которых по 10% долгосрочно законтрактуют четыре партнера НОВАТЭКа - Total, CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC.



Таким образом, сам НОВАТЭК должен продать 11,9 млн тонн из своего портфеля. Помимо перечисленных контрактов НОВАТЭК заявлял, что хочет продавать до 2 млн тонн СПГ в год в Китае через совместное предприятие с Sinopec. Также компания рассчитывает выиграть тендер во Вьетнаме на поставку СПГ для нужд новых электростанций объемом до 4 млн тонн в год. Остальные объемы "Арктик СПГ-2" компания может продавать на споте.



Татьяна Дятел