 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:00  Российская НОВАТЭК увеличит продажи СПГ в Китай
Вторник, 11.01.2022
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16:12  Токаев подписал указ о составе нового 13-го правительства Казахстана
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00:34  Алия Назарбаева вывезла из Казахстана $312 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph
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00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
00:18  "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:16  Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15  События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
00:14  Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11  Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:09  Рождество Христово и борьба за Русский мир, - Дмитрий Куницкий
00:08  Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:02  "С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
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Понедельник, 10.01.2022
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19:27  ЕС и США не поддержали протесты в Казахстане
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17:41  "Э-ээ... Кемел Жанаевич". Путин никак не может запомнить имя нового казахского Елбасы
17:34  Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев
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    ЦентрАзия   | 
Российская НОВАТЭК увеличит продажи СПГ в Китай
00:00 12.01.2022

Компания подписала контракты на поставку 1,6 млн тонн в год

НОВАТЭК заключил еще два твердых контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на 1,6 млн тонн в год в Китай со строящегося проекта "Арктик СПГ-2". В частности, компания будет поставлять ENN LNG 0,6 млн тонн СПГ в год в течение 11 лет, Zhejiang Energy Gas Group - 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. Таким образом, НОВАТЭК завершает формирование долгосрочных контрактов для "Арктик СПГ-2", остальные объемы может продавать на спотовом рынке.

НОВАТЭК будет поставлять для ENN LNG (Singapore) Pte. Ltd. (дочерняя структура китайской ENN Natural Gas Co.) около 0,6 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ-2", сообщила сегодня российская компания. Срок контракта - 11 лет. СПГ будет поставляться на условиях DES (поставка с судна в порту) на СПГ-терминал ENN в китайском Чжоушане.

Также НОВАТЭК подписал твердый контракт на поставки СПГ для китайской Zhejiang Energy Gas Group Co объемом до 1 млн тонн в год в течение 15 лет. Поставка будет тоже на условиях DES на приемные терминалы Zhejiang Energy в Китае. Контракты в Азии традиционно привязаны к нефтяным котировкам.

НОВАТЭК стремится контрактовать мощности проекта "Арктик СПГ-2" прямым потребителям в Азии, в основном в Китае.

В июне 2021 года НОВАТЭК и трейдер Glencore договорились о поставках более 0,5 млн тонн СПГ в год на терминалы в Восточной Азии. Компания также сообщала о 15-летнем контракте с китайской Shenergy Group совокупным объемом 3 млн тонн на условиях DES с нефтяной привязкой.

НОВАТЭК планирует распределить свой портфель продаж с "Арктик СПГ-2" таким образом, чтобы 80% приходилось на Азию, 20% - на Европу.

На европейском рынке у НОВАТЭКа пока есть твердый контракт только с испанской Repsol на 1 млн тонн в год в течение 15 лет. Также у компании есть меморандум с Vitol о возможной продаже до 1 млн тонн в год на условиях FOB в Мурманске.

Мощность "Арктик СПГ-2" составит 19,8 млн тонн в год, из которых по 10% долгосрочно законтрактуют четыре партнера НОВАТЭКа - Total, CNPC и CNOOC и консорциум Mitsui и JOGMEC.

Таким образом, сам НОВАТЭК должен продать 11,9 млн тонн из своего портфеля. Помимо перечисленных контрактов НОВАТЭК заявлял, что хочет продавать до 2 млн тонн СПГ в год в Китае через совместное предприятие с Sinopec. Также компания рассчитывает выиграть тендер во Вьетнаме на поставку СПГ для нужд новых электростанций объемом до 4 млн тонн в год. Остальные объемы "Арктик СПГ-2" компания может продавать на споте.

Татьяна Дятел

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641934800
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