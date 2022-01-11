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Украина без украинцев. На "незалежной" растет отток трудоспособного населения, - С.Князев
00:09 12.01.2022

Украина без украинцев. На "незалежной" растет отток трудоспособного населения,
Святослав Князев
11.01.2022

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, резко упростивший в стране трудоустройство украинцев. Выходцы из "незалежной" смогут теперь трудиться, не получая разрешения на работу, по одной лишь декларации, два года вместо шести месяцев, как это было раньше.

Кроме того, от граждан Украины, подающих заявление на "карту пребывания" не будут больше требовать документов об официальном месте жительства и подтверждения постоянного источника доходов. Теперь выходцам из "незалежной" достаточно будет "показать" любое трудоустройство с зарплатой не ниже минимальной. Польские власти потребуют у них только договор с соответствующей "цифрой". При смене же должности вид на жительство заново получать украинцам вообще не нужно. Сам процесс получения разрешения на работу польские власти оцифруют и максимально упростят.

Украинцы уже являются самой многочисленной группой трудовых мигрантов в Польше. Точное их число оценить практически невозможно. По данным украинского посольства, там постоянно находятся не менее 1,5 млн их граждан. Свыше 600 тыс. из них трудоустроены официально, остальные - работают "в серой зоне".

Однако реальные цифры могут быть еще выше. Во-первых, значительное количество украинцев занимаются сезонными работами, выезжая в Польшу по "безвизу". Во-вторых, только за последний год выехали из "незалежной и не вернулись назад 0,6 млн украинцев.

"Последние 2 месяца все больше получаем заявок от украинцев, которые утверждают, что едут на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, а также из желания заработать на подарки и празднование Нового года", - цитировало в октябре 2021 года агентство УНИАН директора Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анну Джоболда.

"За последнее десятилетие государство наше покинули 3,3 млн человек.
За последний год рекордный отток тех, кто не вернулся - 600 000 человек… Страна в депрессии. Люди уезжают. И не очень планируют возвращаться. Падает покупательная способность, падает еще количество покупателей, а значит, бизнес будет меньше зарабатывать. Перспектива огонь", - написал на своей странице в Фейсбуке экс-советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

"Пока президент "борется с олигархами" отдыхая в Буковеле вместе с Коломойским, Польша в очередной раз упростила для украинцев получение права на работу. Если раньше, без разрешения на работу в Польше можно было работать 6 месяцев, то теперь два года! Интересно, а до "евро-интеграторов" когда дойдет, что "безвиз" был нужен больше Евросоюзу, для усиления оттока трудоспособного населения Украины с целью развития своей экономики???", - задает риторический вопрос известный украинский журналист Дмитрий Василец.

Согласно подсчетам аналитиков, уже в 2019 году фактическое население "незалежной" составляло всего около 25 млн человек. Сейчас жителей на Украине, судя по всему, осталось еще меньше. Но и это – не предел.

Летом прошлого года Gradus Research Company провела на Украине соцопрос. Каждый второй его участник заявил, что при наличии возможности, с радостью бы эмигрировал. Основной мотив для отъезда - низкий уровень жизни.

Большинство желающих сбежать из "бандеровского рая" в идеале хотели бы трудиться в Германии, но, как показывает практика, в принципе, согласны и на Польшу.

В сложившейся ситуации самое неприятное для Украины - это ее будущее. Дело в том, что статистика выехавших и желающих выехать учитывает все население, включая людей старших возрастных групп, которые, как правило, больше склонны оставаться в своей стране.

Миллионы украинских граждан (по данным МИД Украины - не менее 4 млн) переехали в Россию. Сейчас, как уже сказано выше, стремительно растет поток выезжающих в Польшу. Оба направления украинских трудовых миграций – это славянские страны, близкие (Россия – Юго-востоку, а Польша – Северо-западу) в ментальном и языковом плане. Это вам не Канада. И там, и там украинцы (во втором-третьем поколении – уж точно) запросто растворятся.

Поляков такая перспектива радует. Сейчас по всей Европе возникает острый дефицит рабочей силы (особенно недорогой и низкоквалифицированной). Германия, Франция и другие западные государства решают эту проблему за счет привлечения мигрантов из Африки и Азии.

Однако поляки не хотят принимать у себя африканцев, и из-за этого даже поругались с Брюсселем. Теперь вместо культурно чуждых и "неудобных" выходцев из Сомали и Афганистана, они получат одновременно недорогих, относительно образованных и цивилизационно близких работников.

А кто придет на Украину вместо украинцев? Согласно ряду признаков, те самые африканцы и азиаты, которых не желает принимать Польша, могут стать новыми резидентами "незалежной". Так, заместитель министра экономики Светлана Глущенко недавно опубликовала на страницах принадлежащего украинскому эмиссару Джорджа Сороса Томашу Фиале издания "Экономическая правда" статью, призывающую запустить на Украину мигрантов.

Чиновница заявила, что незалежное законодательство сейчас мешает быстро принимать гостей из Африки и Азии, и с этим срочно нужно что-то делать.

"Более важным видятся законодательные изменения в области применения труда иностранцев и лиц без гражданства. Такие изменения на сегодняшний день и предлагает Правительство", - подчеркнула она.

Соответствующий законопроект уже направлен в Верховную раду. Минэкономики Украины призывает не только трудоустроить иностранных студентов, но и "усовершенствовать" процедуру выдачи разрешения на работу остальным мигрантам, а также – перечень необходимых для этого документов.

"В защите трудовых прав иностранных мигрантов и беженцев в Украине нет ничего плохого - это важный и серьезный вопрос. Но предлагаемая Минэкономики практика некой усиленной защиты трудовых прав условных беженцев и создания особых условий для их трудоустройства, выглядит по меньшей мере странно. Особенно в условиях, когда происходит дискриминация трудовых прав своего населения страны, когда абсолютное большинство граждан не имеет возможности нормально трудоустроиться. Не говоря уже о достойной зарплате, приемлемых условиях работы, а также защите хотя бы минимальных трудовых прав. Мы трудоустроим беженцев, которые якобы заплатят "больше налогов", из которых государство будет платить пособия по безработице "менее успешным" украинцам. А кому мало пособия – границы открыты, плантации клубники в Польше большие, на стройках в Германии очень и очень нужны рабочие руки, а в Израиле многим старикам нужен уход опытных сиделок. Перед украинцами открыто много дверей с возможностями, а правительство Украины должно позаботиться об обездоленных и обиженных судьбой гостей из Сомали и Афганистана. Мы ведь декларируем политику либерального гуманизма - что же, нужно соответствовать этим высоким стандартам", - пишет украинское оппозиционное издание Klymenko Time.

Ситуация, прямо скажем, парадоксальная. Государственный переворот 2014 года прошел под националистические лозунги. Парни в грязном камуфляже, метавшие коктейли Молотова в "Беркут", выкрикивали лозунги о нации, которая "превыше всего". А теперь украинцы трудоспособного возраста под влиянием того же Майдана бегут из своей страны.

Да, такими темпами скоро от того, что считается "украинской нацией", ничего не останется. Окажется в забвении украинская мова, ради которой на Украине изживается все русское, забудутся Бандера с Шухевичем. Украина канет в Лету. И оно того стоило?

11.01.22

Источник - stoletie.ru
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