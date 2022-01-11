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|В честь Греты Тунберг назвали новый вид черноглазых лягушек
00:20 12.01.2022
Василий Зайцев
фото лягухи тут -
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/01/11/17126341.shtml
Новый вид лягушек назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг. Статья об этом опубликована в журнале ZooKeys.
Лягушки, получившие именование Pristimantis gretathunbergae, живут на территории Панамы. Этот вид открыла исследовательская группа под руководством Конрада Меберта из бразильского Универсидад Эстадуаль де Санта Круз.
Лягушку обнаружили на горе Чуканти, окруженной тропическими лесами. Чтобы добраться до ее места обитания в туманном лесу, ученым пришлось ехать верхом на лошади по вязким тропам, миновать два вертолета, разбившихся несколько десятилетий назад и встать лагерем на высоте около 1000 метров над уровнем моря.
У лягушки Греты Тунберг характерные черные глаза, уникальные для лягушек Центральной Америки. Ее ближайшие родственники обитают на северо-западе Колумбии. К сожалению для ученых, среда обитания лягушки сильно фрагментирована и находится под серьезной угрозой из-за быстрой вырубки лесов для плантаций и пастбищ для скота. Из-за глобального потепления небольшая горная зона обитания этой лягушки может исчезнуть вовсе.
Имя было присвоено по результатам аукциона, проведенного Rainforest Trust – природоохранной организации, основанной в США. Каждый год ученые открывают около сотни новых видов, и на этом аукционе любой желающий мог приобрести право дать имя одному из них. Вырученные деньги пойдут на сохранение видов, находящихся под угрозой.