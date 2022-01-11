Мамбеты, оралманы и Казахстан сегодня. Там, где не сложилась нация..., - В.Прохватилов

00:29 12.01.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.01.2022 |



В связи с январскими событиями в Казахстане часто стало мелькать слово "мамбеты" (деревенщина, быдло). Так оскорбительное именуют в Казахстане чужаков, обычно приезжих.



За годы независимости в Казахстане так и не сложилась единая нация. Население республики разделено на три родоплеменных образования – Младший, Средний и Старший жузы.



Расселение казахских племен в XIX веке



Средний жуз – самый многочисленный, населяющий промышленно развитые районы севера и востока. Помимо казахов тут проживают русские, украинцы, немцы, татары, чеченцы. Язык общения – русский. Средний жуз – это и "Целина, и условная "Сибирь". Эти земли богаты медью, железом, бокситами, свинцом, магнием, титаном, углем, редкоземельными металлами. Города представляют собой развитые индустриальные центры, городское общество космополитично.



Старший жуз по размерам самый маленький, он населяет юго-восток. В состав Российской империи Старший жуз вошел последним, и здесь очень сильно влияние соседнего Китая. Географически это сеть оазисов с уютно обустроенными аулами в безжизненной пустыне. В этих бесплодных землях сокрыто основное богатство Казахстана – урановая руда, а также месторождения цинка и свинца.



В аулах много мечетей, атмосфера патриархальная, повседневное ношение национальных костюмов тут обыденность. В Старшем жузе, кроме казахов, живет много узбеков и уйгуров. Русский язык знают немногие. Именно отсюда происходят родом Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, а также представители казахской предпринимательской верхушки.



Младший жуз, состоящий из четырех племенных союзов, каждый из которых делился на несколько родов, населяет западную часть Казахстана. Это территории Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей – огромная засушливая пустыня с редкими небольшими аулами. Именно тут находятся самые богатые месторождения нефти, а также хрома и урана. Плотность населения низкая. Считается, что в западном Казахстане самая высокая концентрация мамбетов.



Территория расселения казахских жузов



Казахи говорят: "Дай Старшему Жузу посох и пусть пасет скот, дай Среднему Жузу перо и пусть решает споры, дай Младшему Жузу копье и отправь на врага". Среди членов Младшего жуза мало знающих русский язык. У них сравнительно низкий образовательный уровень; и в советское время, и в независимом Казахстане для них были практически закрыто продвижение по социальной лестнице.



Все это питало недовольство верхушки Малого жуза, тем более что Центр присылал руководителей из других жузов, особенно на предприятия нефтяной и газовой промышленности.



В июне 1989 года в Жанаозене (Мангистауская область) уже имели место массовые беспорядки на национальной почве. Результат: 25 тысяч "гостей" с Северного Кавказа все до единого покинули Мангистау.



В 90-е годы на территории Младшего жуза бродили идеи отделения от остального Казахстана; они снова дали о себе знать в 2011 году, когда забастовки нефтяников привели к вспышке массовых беспорядков в городе, подавленные силой. Заметим, что забастовки в Мангистауской области в январе 2021 года начались в тех же самых городах, на тех же нефтяных месторождениях, что и десяток лет назад.



Одной из ключевых проблем не только Мангистау, но всего Западного Казахстана является не столько низкая оплата работников нефтяного сектора, сколько крайняя разруха социальной сферы. Нефтяные компании, принадлежащие, в основном, иностранному капиталу, выкачивают отсюда гигантские деньги, но не вкладывают в социальное развитие практически ничего. Здесь не оставляют мысль об отделении от Нур-Султана.



Двукратный скачок цен на газолин в начале января 2022 года мгновенно спровоцировал забастовку нефтяников Жанаозена, которую сходу поддержали нефтяники других районов области, а затем и остальных областей. Такое стремительное распространение протеста имело свои причины.



В последние годы не только на территория Младшего жуза, но и всего Казахстана появились пришельцы из-за рубежа. Вначале их называли оралманами (соотечественниками, возвращенцами). Сразу после получения Казахстаном независимости была принята миграционная программа "Нурлы кош" (Светлая кочевка), по которой с 1991 по 2010 год в республику переселилось 750 тысяч казахов из Узбекистана, Монголии, Туркменистана, Китая, РФ, Киргизии, Ирана, Турции, Афганистана, Пакистана, Таджикистана и других стран.



Главной целью этой правительственной программы было увеличение доли казахов в общей численности населения. Всего по программе "Светлой кочевки" на историческую родину вернулось около миллиона оралманов. Их теперь официально предписано называть кандасами (сородичами, соплеменниками). В декабре 2019 года парламент республики принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов". Замена слова "оралман" на "қандас" стала одним из новшеств законопроекта.



Официальные объяснения этой терминологической замены не выдерживают критики. Так, Ауыт Мукибек, казах из Китая, член Национального совета общественного доверия, рассказал признанному в РФ иностранным агентом в "Радио Азаттык"**: "Слово "оралман" разделяет этнических казахов из-за рубежа и местных жителей. В обществе, говоря "оралманы", хотели выделить приехавших из-за рубежа казахов в отдельную социальную группу лентяев и попрошаек. Это в какой-то степени повлияло на население. В обществе стало формироваться понятие, что "оралманы" – это иждивенцы. Это во-первых. Во-вторых, создалось впечатление, что слово "оралман" не сблизило людей, а, напротив, разобщило. Поэтому пришлось его заменить".



На самом деле, отмечает казахстанский политолог Максим Казначеев, на историческую родину вернулись в основном казахи, которые не состоялись на чужбине. Власти оказывают им материальную помощь, обеспечивают их широким кругом льгот, что вызывает острое недовольство у местных, особенно в Младшем жузе. "Когда местное население видит, что переселенцам оказывается социальная помощь, они задают вполне логичный вопрос: они платят налоги, но не получают таких финансовых вливаний и социальных привилегий, которые получают оралманы. Возникает напряженность. Подобные настроения в казахстанской глубинке зафиксированы давно, еще с конца 90-х годов".



В 2006 году на окраине Алма-Аты произошли самозахваты оралманами и внутренними мигрантами земельных участков под жилищное строительство. Еще один яркий пример – Жанаозен. В советские времена это был рабочий поселок вахтовиков, сейчас это стотысячным город переселенцев. Сюда ехали оралманы, в основном, неквалифицированная рабочая сила, которая не обладает навыками самостоятельного трудоустройства. Оралман "приезжал в западную часть Казахстана и вполне серьезно ожидал, что получит работу водителем с зарплатой в две тысячи долларов или уборщицей за полторы тысячи. Это повсеместные настроения", – отмечает Максим Казначеев.



Как пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, одной из основных причин забастовок в Мангистау стал массовый завоз неквалифицированной, малообразованной рабочей силы с завышенными социальными требованиями.



После волнений 2011 года программа "Нурлы кош" была постепенно свернута. В 2020 году квоту на прием оралманов резко сократили, в республику пустили лишь чуть более тысячи казахов из-за рубежа. Однако к этому времени в Казахстане уже осело около миллиона оралманов (кандасов), к которым нужно добавить внутренних мигрантов, перебирающихся из сельских аулов в города.



А власти, которые своей политикой разделяют население на "людей" и "быдло", неизбежно обрекают страну на потрясения, подобные тем, которые Казахстан испытал в январские дни 2022 года.