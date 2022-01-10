Замкнутый друг: как Пекин готовится к Олимпиаде

00:39 12.01.2022

И почему миру не стоит бояться всплеска COVID в ходе Игр



Наталия Портякова



Китай, давно прославившийся на весь мир стратегией нулевой терпимости к коронавирусу, проявил тот же подход и при подготовке к зимним Олимпийским играм. На беду Пекина, грядущая Олимпиада совпала с распространением нового, сверхскоростного штамма "Омикрон". Но, как заверили "Известия" эксперты, у китайских властей вполне хватит решимости, опыта и ресурсов, чтобы держать новые вспышки заболеваемости под контролем. О том, как Поднебесная готовится к главному международному событию в мире спорта, ставшему испытанием прежде всего для сферы здравоохранения, - в материале "Известий".



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Тремя столпами противодействия COVID-19 ради успешного и безопасного проведения стартующей 4 февраля Олимпиады в Пекине стали политика вакцинации, система "замкнутого цикла" и ежедневное тестирование на вирус.



- Эти принципы и меры противодействия COVID-19 основаны на обширной работе международной рабочей группы в сотрудничестве с научными экспертами и организациями со всего мира и являются одними из жизненно важных элементов, которые позволят Играм проходить безопасно, - заявили "Известиям" в пресс-службе Международного олимпийского комитета.



Что касается вакцинации, то в случае с Олимпиадой Китай, пока официально не признавший ни один иностранный препарат против COVID-19, оказался довольно лоялен. И допустил всех привитых зарубежными вакцинами участников на Игры без карантина, хоть и с обязательными ежедневными ПЦР-тестами. Зато непривитых гостей мероприятия обязали отсиживать в изоляции 21 день (к слову, столько же по возвращении в КНР на карантине проводят и уколотые китайскими вакцинами граждане).



Система "замкнутого цикла" - своего рода китайское ноу-хау, нацеленное на максимальное разграничение тысяч участников и гостей Олимпиады и рядовых жителей страны, - началась прямо с аэропорта. Всех прибывающих на Олимпиаду спортсменов (всего их, по данным МОК, будет порядка 2,9 тыс.), спортивных чиновников и журналистов было решено отгородить от других, ныне редких международных пассажиров, выделив для них отдельные коридоры для прохождения паспортного контроля и полностью изолировав их от простых смертных. И как признали на днях в МОК, такая процедура прибытия работает очень гладко, в чем чиновники комитета убедились лично по прибытии в Пекин в начале января.



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Выделенные полосы движения сделали и для автомобилей, участвующих в перевозке членов олимпийского и паралимпийского движения. На дорогах такая система начнет действовать с 21 января и продлится по 16 марта. На днях рядовых пекинцев даже призвали не пытаться помочь олимпийским автомобилям, если они вдруг попадут в ДТП, поскольку для этого будут тут же вызваны "профессионалы". Сделали это опять-таки не столько для удобства гостей, сколько для максимального разведения прибывших и местных жителей в целях контроля над распространением COVID.



Систему выделенки организовали и на высокоскоростном железнодорожном транспорте, поскольку часть соревнований пройдет в соседних со столицей городах. Кроме того, большинство горнолыжных курортов в провинции Хэбэй, где состоятся многие состязания по катанию на лыжах и сноуборде, загодя закрыли для посетителей до 30 марта.



Схожие меры затронули и десятки тысяч местных участников грядущей Олимпиады. Ровно за месяц до старта Игр в Пекине тысячи китайских волонтеров, уборщиков, поваров, водителей - одним словом, всех людей, причастных к организации, - полностью отсекли от прямого физического доступа к внешнему миру, переселив на многие недели в специальные жилые дома при олимпийских объектах. Это стало заметным отличием от прошедших минувшим летом летних Игр в Токио, где олимпийский персонал, конечно, ограничивали в передвижениях, но все-таки не так радикально.



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Китай разработал очень надежную систему защиты от распространения COVID в олимпийском "пузыре", введя в действие строгие протоколы тестирования и отслеживания коронавируса и выделив значительные ресурсы для обеспечения соответствия всем требованиям, заметил "Известиям" эксперт по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас.



- Задача китайских властей будет заключаться в том, чтобы разобраться с любыми олимпийцами, которые могут заразиться этой болезнью бессимптомно, поскольку потребности подготовки к соревнованиям и общественное здравоохранение представляют в этом случае конкурирующие приоритеты. Но в целом я думаю, Китай обладает опытом и ресурсами для защиты тех, кто находится в "пузыре", от этой болезни, - заверил эксперт.



"Омикрон" не помеха



Опыт недавних Олимпийских игр, прошедших минувшим летом в Токио, стал свидетельством того, что прибытие большого международного десанта чревато ростом случаев заболевания коронавирусом. Этот риск признали и в Пекине, на беду которого грядущая Олимпиада совпала с расползанием по миру нового, сверхскоростного штамма "Омикрон".



Относительно недавно этот штамм, зафиксированный уже в доброй сотне стран, просочился и в Китай. Особую тревогу властей вызвала локальная передача этого варианта в Тяньцзине - городе, находящемся в получасе езды на скоростном поезде от Пекина, куда 100 тыс. человек регулярно отправлялись на работу. Раскачиваться долго китайцы не стали. После недавнего обнаружения здесь всего двух случаев "Омикрона" власти города спешно начали тестирование всего 14-миллионного населения Тяньцзина, посадили большую его часть под локдаун и ограничили транспортное сообщение со столицей.



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Свести к нулю число случаев заболевания коронавирусом до зимних Олимпийских игр Китай не сможет, но вероятность того, что у властей получится контролировать все новые вспышки COVID, высока, сказал "Известиям" вирусолог Университета Гонконга Цзинь Дунъянь.



- Китай хорошо подготовился к Играм, и нет никаких сомнений в том, что мероприятие будет успешно завершено без значительного распространения COVID среди местных сообществ. Даже если то тут, то там будут выявляться единичные случаи, Игры все равно могут проходить безопасно и гладко, как и летние игры в Токио, - подытожил эксперт.



Примечательно, что на этот раз Пекин, принимавший в 2008 году летнюю Олимпиаду, заметно сократил даже число участников церемоний открытия и закрытия Игр. Если 14 лет назад четырехчасовое открытие Олимпиады собрало 15 тыс. артистов, то на этот раз к церемонии привлекли лишь 3 тыс. человек и сократили действо до полутора часов. Правда, как пояснил главный режиссер церемонии Чжан Имоу, бывший распорядителем и на прошлых Играх, отказ от прежней стратегии "огромной толпы" произошел не столько из-за коронавируса, столько ввиду ставки на высокие технологии и стремления сфокусироваться на простоте.