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В Казахстане начинается передел собственности, - В.Панфилова
00:58 12.01.2022

Токаев не включил в новое правительство реформаторов

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.01.22

Парламент Казахстана единогласно поддержал кандидатуру Алихана Смаилова, представленную президентом Касым-Жомартом Токаевым на пост премьер-министра. Депутаты также утвердили состав нового правительства, подавляющее большинство министров которого попросту сохранили свои места.
Касым-Жомарт Токаев в докладе "Уроки "трагического января": единство общества – гарантия независимости" отметил, что большинство причин, вызвавших недавние беспорядки, носят социально-экономический характер и стали следствием провальной деятельности некоторых госорганов.

В своем выступлении Токаев прошелся по всем болевым точкам казахстанской действительности. То, о чем давно предупреждали эксперты, власть признала только сейчас. Речь о росте безработицы, фальсификации данных по доходам, безработице, молодежных проблемах. По словам Токаева, наиболее острая проблема неравенства усугубляется из года в год, притом что средние показатели доходов населения на бумаге растут. "Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены", – заявил глава государства.

Токаев выступил с рядом инициатив по снижению социальной напряженности. По его мнению, необходимо регулировать цены на товары первой необходимости. Нужно создать фонд, который будет за счет государства помогать социально уязвимым слоям населения, детям. Подобные инициативы Токаев уже выдвигал в начале января, когда начались митинги в Жанаозене и Актау. Тогда же он отправил в отставку правительство как не справившееся с обязанностями.

Во втором блоке социально-экономических проблем Токаев отметил, что созданная в стране социально-экономическая система хоть и показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. "Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", – подчеркнул Токаев.

Эксперты обратили внимание, что речь может идти о начале передела собственности. "Выходит, что Токаев чувствует укрепление своей власти и ослабление позиций первого президента. Интересен его тезис о том, что при первом президенте в стране появились богатые финансово-промышленные группы, а теперь им пора делиться с народом. Все постсоветские страны идут по классической схеме. Когда новый глава государства укрепляет свои позиции, то переходит к чистке олигархов", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. По его словам, в заявлении Токаева читается, что он будет проводить чистку среди олигархов, большинство из которых были связаны с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Некоторые уже выразили готовность сотрудничать с властью и отчислять средства в этот фонд. Эксперт напомнил о том, что Токаев сообщил о попытках вывода капитала за рубеж и их пресечении силами правопорядка.

"В целом в Казахстане начинается этап передела собственности. Борьба с теми финансово-промышленными группами, которые пока не демонстрировали лояльность Токаеву. Те же, кто продемонстрирует лояльность, скорее всего войдут в его команду", – считает Сатпаев.

С другой стороны, Токаев, выступая с серьезными заявлениями о реформах, оставил свою команду без изменений – тот же парламент, тоже правительство. Пост премьер-министра занял бывший первый вице-премьер уволенного кабинета Аскара Мамина Алихан Смаилов, который также несет ответственность за провальную работу прежнего состава правительства. Даже министр МВД, допустивший беспорядки в городах, тот же – Ерлан Тургунбаев.

Досым Сатпаев считает, что в правительстве нет группы реформаторов: "Настораживает и то, что власть использует все тех же пропагандистов, которые долгие годы работали с Назарбаевым, славили его, теперь начинают славить Токаева. Даже если Назарбаев уйдет, эпоха его закончится, то останется некий "коллективный Назарбаев" – административный аппарат, который саботировал все экономические программы".

Не будет, по его мнению, и досрочных выборов в парламент. Для этого нужны новые политические партии. Если в этом году они появятся и будут зарегистрированы, то тогда возможны досрочные парламентские выборы и в Законодательном собрании появятся новые сильные игроки.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении также отметил, что ситуация в стране стабильная и основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. "Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", – заявил Токаев.

По мнению эксперта Сатпаева, после привлечения ОДКБ в Казахстане заканчивается эпоха многовекторности: "Применение ОДКБ во внутренних делах страны говорит о том, что традиционная казахстанская многовекторность ушла в историю и теперь свою внутреннюю и внешнюю политику наша власть будет проводить с оглядкой на Кремль, а это уже ставит под вопрос сохранение суверенности Казахстана. Не случайно в России и Казахстане сейчас активно обсуждается вопрос более тесной интеграции Казахстана в Евразийском экономическом союзе и, более того, вступление Казахстана в Союз России и Белоруссии".

По словам Сатпаева, долгие годы Казахстан себя усыплял, пуская пыль в глаза всему миру, говоря о достижениях, при этом внутри страны появилась серьезная протестная масса, которую не интересуют политические требования, и они ждут кризисных ситуаций, чтобы пуститься в грабеж и мародерство. Самое печальное, что это в основном молодые люди, очередное потерянное поколение. "Можно арестовать террористов, экстремистов, но 90% участников беспорядков в Алма-Ате были именно безработные люди из пригородов в возрасте от 16 до 40 лет. Эту проблему не решить. Упустив поколения, власть лет на 30 лет вперед заложила новые мины, которые будут взрываться. И самоуспокаиваться тем, что ситуация под контролем или ОДКБ придет на помощь, не стоит. Пояса дестабилизации не ликвидированы, они продолжают существовать вокруг всех крупных городов Казахстана и состоят из маргинальных внутренних мигрантов", – сказал "НГ" Сатпаев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641938280
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