Известного росТВжурналиста Михаила Зеленского убил инсульт в Доминикане

06:25 12.01.2022

Telegram-канал Baza обнародовал подробности о смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.



Обнародована предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского



Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что телеведущий скончался в возрасте 46 лет.



"По предварительным данным, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт", - говорится в сообщении.



Как уточнил заместитель директора телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, телеведущий в момент гибели находился на отдыхе в Доминиканской Республике вместе со своей супругой.



На 47-м году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский



"Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей", - пишет Baza.



На 47-м году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский