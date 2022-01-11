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|Известного росТВжурналиста Михаила Зеленского убил инсульт в Доминикане
06:25 12.01.2022
Telegram-канал Baza обнародовал подробности о смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.
Обнародована предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что телеведущий скончался в возрасте 46 лет.
"По предварительным данным, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт", - говорится в сообщении.
Как уточнил заместитель директора телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, телеведущий в момент гибели находился на отдыхе в Доминиканской Республике вместе со своей супругой.
На 47-м году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский
"Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей", - пишет Baza.
На 47-м году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский