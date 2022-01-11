 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.01.2022
08:54  В Казахстане арестован и избит боец ММА Хамитов, заподозренный в поддержке восставших
08:45  Мамбеты как движущая сила назарбаевопада, - "Эхо Москвы"
08:38  Молчание елбасы: куда пропал Нурсултан Назарбаев? - "МК"
08:28  "А стоило спасать казахский режим?": Токаев вызывающе назначил министром русофоба Умарова
08:21  Правдивая ложь. Кто победит в информационной войне? - А.Соколов
08:06  Потешные войска Эрдогана: Турция раскинула бушлат от берегов Балатона до Балхаша, - В.Сокирко
06:25  Известного росТВжурналиста Михаила Зеленского убил инсульт в Доминикане

00:58  В Казахстане начинается передел собственности, - В.Панфилова
00:40  Стратегические переговоры России с Западом плюс незримые Китай и Казахстан, - Д.Минин
00:39  Замкнутый друг: как Пекин готовится к Олимпиаде
00:29  Мамбеты, оралманы и Казахстан сегодня. Там, где не сложилась нация..., - В.Прохватилов
00:26  Русский мир несовместим с "Тураном": русофобия под видом "евразийства", - Богдан Безпалько
00:20  В честь Греты Тунберг назвали новый вид черноглазых лягушек
00:09  Украина без украинцев. На "незалежной" растет отток трудоспособного населения, - С.Князев
00:05  Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи
00:01  ОДКБ и ШОС как российско-китайская "ось" евразийской стабилизации. - В.Павленко
00:00  Российская НОВАТЭК увеличит продажи СПГ в Китай
Вторник, 11.01.2022
17:54  Олигархические группы, Елбасы, террористы - о чем и о ком говорил Токаев в Мажилисе? (полный текст выступления)
16:54  Тринадцатый пошел. Тупики ЕлбаВластия, - В.Хлюпин
16:23  Токаев учредил всенародный фонд "Народу Казахстана"
16:12  Токаев подписал указ о составе нового 13-го правительства Казахстана
10:08  Операция ОДКБ в Казахстане быстро вышла из берегов, - С.Ищенко
09:14  Следы внешнего человека. Как в ОДКБ искали виновников казахстанской трагедии, - репортаж А.Колесникова
08:59  Талибы создадут спецотряд для защиты газ-трубы ТАПИ
08:52  Перерожденцы уходят. Путь от Сталина к Назарбаеву, - Александр Халдей
08:39  Дезорганизация турецких государств: Анкара нацелилась на Казахстан, - К.Логинова
08:00  13-м премьером Казахстана утвержден никакущий и бессмысленный Алихан Смаилов (экс-1-й вице-премьер)
06:29  Умер спикер Европарламента итальянец Сассоли. От "дисфункции иммунной системы" (СПИДа?)
01:42  Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января, - "Известия"
01:08  Семейное дело: правление кланов в Казахстане ушло в прошлое или еще поживет?
00:59  Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты
00:35  Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев
00:34  Алия Назарбаева вывезла из Казахстана $312 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph
00:32  Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана? - В.Катасонов
00:30  УкрРасторг. Зеленский опять сговорился с Коломойским, - А.Каневский
00:29  Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
00:28  Почему полыхнуло в Казахстане, - В.Панов
00:27  Зачем экс-президент Ашраф Гани рвется в Афганистан? - С.Тарасов
00:26  В казахстанский мятеж вмешались польские спецслужбы
00:24  Как в Душанбе сносят дом, где еще живут люди (видео)
00:23  Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:22  Задержание террористов в Казахстане (видео)
00:21  Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова
00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
00:18  "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:16  Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15  События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
00:14  Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11  Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:09  Рождество Христово и борьба за Русский мир, - Дмитрий Куницкий
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Известного росТВжурналиста Михаила Зеленского убил инсульт в Доминикане
06:25 12.01.2022

Telegram-канал Baza обнародовал подробности о смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.

Обнародована предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что телеведущий скончался в возрасте 46 лет.

"По предварительным данным, причиной смерти Михаила Зеленского стал инсульт", - говорится в сообщении.

Как уточнил заместитель директора телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович, телеведущий в момент гибели находился на отдыхе в Доминиканской Республике вместе со своей супругой.

На 47-м году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский

"Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей", - пишет Baza.

На 47-м году жизни в Доминикане скончался телеведущий Михаил Зеленский

Источник - mk.ru
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