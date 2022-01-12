Потешные войска Эрдогана: Турция раскинула бушлат от берегов Балатона до Балхаша, - В.Сокирко

08:06 12.01.2022

Анкара зовет в "Армию Турана" союзников, в которых видит Будапешт и Нур-Султан

Виктор Сокирко

12.01.22

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Александр Зимовский



Военные союзы порой бывают недолговечными и создаются они для решения каких-либо определенных задач, как правило, в интересах одной страны, власть которой основана на вассальном подчинении более мелких "феодалов". Сейчас в роли такого сюзерена, собирающего под знамена мифической тюркской армии саттелитов, решила выступить Турция, которая "потеряла" Среднюю Азию и не смогла повлиять на ситуацию в Казахстане.



Турция, являющаяся страной-членом НАТО, где занимает далеко не лидирующие позиции, старается создать новые военные союзы в регионе своего влияния. Под ним подразумеваются не только соседние государства - в рамках стратегии "нового османизма" предполагается, что Турция, как "наследница" Османской империи, расширит влияние в качестве регионального лидера в странах Африки, Балкан, Черноморского бассейна, Закавказья и Ближнего Востока. Есть в этом списке и страны Центральной Азии, которые входят в Организацию тюркских государств.



В эту международную Организацию, созданную в 2009 году под названием Тюркский совет, помимо самой Турции, ставшей инициатором объединения тюркских народов, входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, а также Венгрия и Туркмения в качестве стран-наблюдателей.



Заявленные мирные цели сотрудничества Анкара сейчас поставить на "военные рельсы". С предложением создания объединенных вооруженных сил Организации тюркских стран сейчас выступил отставной турецкий бригадный генерал и экс-атташе Турции в Азербайджане Юджель Карауз. В зоне влияния нового военного блока может оказаться территория от венгерского озера Балатон, до казахского озера Балхаш - это 4500 километров. К слову, генсеком этой организации на сегодняшний момент остается представитель Казахстана - Багдад Амреев, дипломат и государственный деятель.



Поводом для подобных заявлений стали именно нынешние события в Казахстане, которые в Турции откровенно прозевали. Анкара не успела здесь даже к "шапочному разбору" совместной миротворческой операции стран ОДКБ, которые реально помогли Казахстану справиться с волной экстремизма, чем в значительной степени "привязали" Нур-Султан именно к этой организации, а никак не к тюркскому сообществу.



Скрежетать зубами стал не только турецкий генерал - критика в адрес официальной Анкары прозвучала и со стороны бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглы, который считается основным идеологом нового внешнеполитического курса Турции в переориентации в сторону Центральной Азии.



"Я глубоко опечален недавними событиями в дружественном и братском Казахстане, центральной стране тюркского мира, - написал он на своей странице в Twitter. - Вызывает беспокойство и то, что в связи с этими событиями за поддержкой она обратилась к ОДКБ под председательством Армении".



Высказался по "казахстанскому вопросу" и нынешний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который пообещал, что и его страна, и союз региональных государств окажут всяческую поддержку Казахстану. Он также выразил надежду, что Казахстан "как можно скорее достигнет стабильности и мира", подчеркнув, что политический и экономический центр тяжести смещается в Азию. "Мы не можем оставаться равнодушными к этому процессу. Нам необходимо вернуться в Азию с целостным пониманием", - заявил Чавушоглу.



Надо полагать, что Турция намерена сейчас создать свой прообраз нынешнего ОДКБ, в который помимо России, Армении и Белоруссии входят и три среднеазиатских государства - Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В отношении Душанбе Анкара никаких планов по военному сотрудничеству не строит, а вот на расширение партнерства с Нур-Султаном, Бишкеком, а заодно и нейтральным Ашхабадом очень даже рассчитывает.



Не слишком ли поздно Турция взялась перетягивать на себя "азиатское одеяло"?



- В будущем году Турецкая Республика и кемализм, как ее государственная идеология, отмечают свое столетие, - говорит политолог Александр Зимовский. - Понятно, что президент Эрдоган, в качестве Ататюрка XXI века просто обязан генерировать масштабные инициативы, обеспечивающие ему позицию вождя, замахнувшегося на строительство нового "турецкого великолепного века". Кроме того, таким манером он перехватывает инициативу у своего главного оппонента, Фетхуллаха Гюлена, который кроме всего прочего еще и видный апологет пантюркизма.



Отсюда военно-блоковая инициатива "Армия Турана" - Эрдогану надо столбить право турков на региональное лидерство. А еще турки очень нервно восприняли участие армянской армии в операциях на территории "тюркского Казахстана". Беда в том, что у Турции отсутствует военная связность.



На западе греки, которые Турцию ненавидят, аж кушать не могут. На юге арабы, которые тоже туркам не друзья, еще со времен, когда султан Селим I отжал себе титул халифа всех правоверных. А на востоке иранцы, курды и армяне. Нет сплошного пояса тюркских стран, который, например, имеется в Средней Азии (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия). Боевое братство гипотетической "Армии Турана" придется крепить через головы не слишком обрадованных соседей.



Кроме того, пантюркизм без уйгуров - это не пантюркизм. И здесь турки непременно упрутся в Китай. Который за любые турецкие просто подмигивания в адрес населения Синьцзян-Уйгурского автономного района способен глаз на "булки" натянуть.



Вот и выходит, что "Армию Турана" турки станут сколачивать на виртуальной основе, точнее, в виде зонтичной структуры. Анкара этим занимается с 2013 года, когда была попытка объединить полицейские и жандармские структуры Турции, Азербайджана, Киргизии и Монголии в Организацию Евразийских правоохранительных органов с военным статусом. Позже монголы оттуда ушли.



В соответствии со сложившейся практикой, "Армия Турана" поначалу планируется как надрегиональная, первым делом - дипломатическая площадка, потом командно-штабная, потом секторально дойдет и до военно-технической. На данном этапе "Армия Турана" скорее конструкт на базе политических технологий, который можно эффектно презентовать турецкому обществу. А это, как вы понимаете, классическая схема, когда процесс важнее результата. Главное, саммиты проводить с завидной степенью регулярности.



Замахнувшись на создание военного союза на базе Организации тюркских государств, Анкара явно переоценивает свои возможности в качестве объединяющей силы и организатора. "Турецкий барабан" на поверку выгляди несколько дырявым.



Можно вспомнить, как Турцию плавно оттеснили от участия в переговорах по урегулированию азербайджано-армянского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. При видимом влиянии Анкары на Баку, президента Эрдогана в этом процессе никто "в упор не видел" - ситуацию "разруливали" в Москве.



Сейчас, после явно выраженной роли ОДКБ (под главенством России), не "светит" Турции и в Казахстане - место занято (опять же Россией). Вроде как лояльный Туркменистан (Ашхабад большую часть вооружений закупает именно у Анкары) тоже не спешит встать под турецкие знамена. Наивно полагать, что и Венгрия, страна-член НАТО, запишется добровольцем в "Армию Турана".