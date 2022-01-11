 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"А стоило спасать казахский режим?": Токаев вызывающе назначил министром русофоба Умарова
08:28 12.01.2022

Политологи объяснили демонстративный выбор президента Казахстана

Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил националист и ярый русофоб Аскар Умаров. Ранее он занимал должность вице-министра. Политологи ответили нам на вопрос, почему президент Токаев выбрал именно такого кандидата после того, как Россия поддержала его в том числе силами ОДКБ, введенными в Казахстан.

Политологи объяснили демонстративный выбор президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении нового состава правительства. Одним из самых спорных решений можно считать назначение на должность министра информации Аскара Умарова, известного в соцсетях под ником Аскар Кумыран.

В последние годы Умаров выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка и вообще всего русского. "Мы обогнали русню опять! Прощай немытая рассия!", - это только одна из его цитат. А вот так он обратился к казахам, которые вместе с русскоязычными жителями праздновали День Победы: "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

Еще один инцидент произошел, когда националиста назначили на должность гендиректора "Казинформ" - на сайте агентства появилась его "авторская карта Казахстана", куда вошли территории России, Китая и Узбекистана. Впрочем, после творчество Умарова было удалено. "В бывшей метрополии пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания", - высказывался он об отношениях с Россией.

Почему Токаев, которому помогла Россия, назначил русофоба на эту должность и чем это обернется для русскоязычных жителей Казахстана, "МК" рассказали эксперты.

Константин Калачев, политолог: "Сейчас Токаев пытается создать вокруг себя широкую коалицию из самых разных сил. И он очень боится, что его будут упрекать за приглашение ОДКБ. В его сторону может быть направлена критика по поводу того, что он получил легитимность не от населения Казахстана, а "от ОДКБ и Путина" – все это может звучать из уст националистов. Решение о назначении Умарова купирует эту критику на ближайшее время.

С другой стороны, наивно думать, что Токаев откажется от политики многовекторности и будет ориентироваться только на Россию. Что касается Умарова, то нужно посмотреть, задержится ли он на этой должности после того, как Токаев укрепит свое положение внутри страны.

Пока же это демонстрация независимости от России - вот вы думали, что я тут полностью лягу под Москву, но ничего подобного и Казахстан превыше всего. Для Токаева сейчас непозволительно не прислушиваться к националистам, учитывая, что его оппоненты, которые устраивали массовые беспорядки, явно опирались на националистически настроенную часть общества. Он не может просто устроить чистку и позакрывать всех националистов. Наверное, Токаеву, кажется, что самый разумный вариант – перетянуть их на свою сторону если не в качестве союзников, то в качестве попутчиков".

Андрей Грозин, руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ: "Когда такого рода структуру возглавляет человек с подобным бэкграундом, это серьезный повод задуматься - а стоило ли вообще спасать режим, который назначает таких людей? У меня есть личный интерес к некоторым фигурам в Казахстане, которые, грубо говоря, являются национал-патриотами. Я допускаю, что эти парламентарии приезжают в Москву в составе разных делегаций и, наверное, даже пожимают руки нашим депутатам, которые активно отстаивают русский мир. Мне интересно, они вообще в курсе, кому они руки пожимают? Хотя, конечно, есть вариант, что националисты настолько ненавидят Россию, что ездят только в Турцию. Повод для размышления здесь, конечно, есть.

Понятно, что Казахстан – суверенная страна, и мы не можем диктовать им, кого назначать на должности министров и не обладаем правами в вопросах конкретных кадровых назначении. Другой вопрос, что люди, которые последние 15-20 лет работали на разжигание межэтнических отношений по здравому смыслу не должны занимать такие посты. Причем, это в интересах самой казахстанской элиты, которая пытается что-то выстроить, иногда призывая на помощь внешние силы. Мне, кажется, что для "внешних сил" должно быть оскорбительно, когда человек до своего участия в работе государственных структур публиковал карты "Великого Казахстана", которые включают в себя Оренбург, Омск и прочее.

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Я так понимаю, что все разговоры о том, что Казахстан на глазах превратился в российский протекторат после ввода сил ОДКБ, были крайне поспешными. Нет, Казахстан – не протекторат, здесь намерены продолжать и дальше все "языковые патрули", и вся нацистская сволочь сейчас выдохнет и поймет, что можно работать и дальше в этом направлении.

Такого рода назначения демонстрируют, что разговоры о дружбе с русским народом – явное преувеличение. И в этом вина России, поскольку мы закрываем глаза на подобного рода персонажей во власти и делаем вид, что все нормально, по любви и дружбе.

Алена Казакова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641965280
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