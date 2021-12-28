Молчание елбасы: куда пропал Нурсултан Назарбаев? - "МК"

08:38 12.01.2022

Первый президент Казахстана скорее жив, чем мертв



"Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице..." Ну, то есть не в нашей, а в их, в казахстанской столице. И не никому не известного "парня какого-то лет 20", а 81-летнего первого президента республики, елбасы, сиречь лидера нации. Казалось бы, не иголка в стоге сена. Но результаты поисков столь же незавидны: "Ищут давно, но не могут найти..."



Первый президент Казахстана скорее жив, чем мертв

С ИХ ПОМОЩЬЮ НАЗАРБАЕВА САЖАЮТ В АВТОМОБИЛЬ. ПОСЛЕДНИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФОТО НАЗАРБАЕВА. НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ. 28.12.2021. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО

Ищут уже, можно сказать, по всему белу свету. Сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев находится в Китае, - "абсолютно ложная информация", заявляют в МИД КНР. Ранее некоторые журналисты и эксперты предположили, что экс-президент республики улетел на китайский курортный остров Хайнань, где часто отдыхает и лечится.



Не развеял интригу и пресс-секретарь российского президента. Отвечая на вопрос, знает ли Владимир Путин, где находится Назарбаев, и поддерживают ли они друг с другом связь, Дмитрий Песков был крайне немногословен: "Я по-прежнему не обладаю этой информацией. Ничего не могу вам сказать".



Между тем в последний раз на публике Нурсултан Абишевич появился как раз в России: 28 декабря минувшего года Назарбаев принял участие в прошедшей в Санкт-Петербурге неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ. Этим же днем датируются последние новости на официальном сайте первого президента Казахстана.



"Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года", - передает сайт Назарбаева его слова, сказанные на рандеву с Владимиром Путиным. В своем выступлении Назарбаев также "отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения".



На момент подготовки номера это была последняя известная прямая речь елбасы. Странно, конечно, что, уделив столько внимания юбилею СНГ и развитию ЕАЭС, Назарбаев абсолютно никак не откликнулся на то, что случилось спустя несколько дней в самом Казахстане, на события, потрясшие не только республику, но и, без преувеличения, весь мир.



Назарбаев молчал, когда начались протесты. Молчал, когда погромщики и мародеры разносили Алма-Ату. Молчал, когда там начались уличные бои. Молва быстро нашла этому объяснение: елбасы и члены его семьи покинули страну, опасаясь за свою безопасность.



Примечательно, что опровергать эту версию никто не торопился. Лишь спустя несколько дней, 8 января, пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай посредством соцсетей обратился к общественности с просьбой "не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию".



По заверению Укибая, все это время Назарбаев находился и продолжает находиться в столице Казахстана. Причем не сидит без дела, а занимается активной политической деятельностью: проводит консультативные встречи, находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Потом было еще одно, отдельное заявление пресс-секретаря, разъяснявшее обстоятельства ухода Назарбаева с последнего занимаемого им государственного поста: "Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту… Елбасы и глава государства всегда были "по одну сторону баррикад". В эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти".



И это пока что последние слова, прозвучавшие от имени экс-президента. Веры пресс-секретарю, или тому, кто пользуется его аккаунтами, - тут тоже ни в чем нельзя быть уверенным, - мягко говоря, немного. Если Назарбаев не покинул страну и если он бодр и деятелен, то почему не выступит сам? Ведь в этом случае демонстрация монолитности государственной власти выглядела бы куда более убедительно.



Что ж, у информационного вакуума есть свои плюсы: он допускает практически любой полет фантазии. Если ничего не известно, то все возможно. Но попробуем все же держаться в рамках логики.



Итак, версия №1: Назарбаев все-таки не так бодр, как в этом стремится уверить его пресс-секретарь. И рад бы выступить и все самолично объяснить, но, увы, не может. Причина: годы плюс болезнь. Чем именно страдает елбасы, доподлинно не известно, но, по слухам, дело там весьма серьезное.



Прояснилась роль семьи Назарбаева в казахском газовом кризисе



В пользу этой версии говорят и кадры с декабрьского петербургского саммита, на которых елбасы выглядит совсем неважно. Если называть вещи своими именами, едва передвигает ноги. По мнению некоторых наблюдателей, Назарбаева вообще уже нет в живых. Что, однако, крайне маловероятно: ни у семьи, ни у властей нет никаких видимых резонов скрывать его смерть.



Кстати, по той же причине и болезнь не выглядит убедительной причиной его немоты. По крайней мере, единственной причиной. Если бы недуг и впрямь скрутил елбасы так, что он слова не мог вымолвить, то утаивать этот факт было бы не в интересах Назарбаева и его окружения. Болезнь - достойная "отмазка". Нынешнее ничем не объясненное молчание в ситуации, когда промолчать лидеру нации никак нельзя, на корню уничтожает его репутацию, являясь, по сути, политическим самоубийством.



Более правдоподобно выглядит версия №2, согласно которой Назарбаев получил от своего преемника Токаева предложение, от которого нельзя отказаться. А именно: предложение помалкивать в тряпочку. В ситуации, когда идет процесс смены власти, когда Токаев энергично очищает госаппарат от назарбаевских кадров и назарбаевского политического наследия, молчание елбасы - золото.



И для его преемника, и для самого Назарбаева. Токаеву есть что предложить взамен. Ставкой в этой игре, судя по всему, является сохранение привилегий у членов большой и дружной назарбаевской семьи: никто из них, несмотря на все чистки, пока не пострадал.



Версия №3: Назарбаев все-таки покинул пределы страны. В этом случае ему действительно было бы не с руки выступать с политическими заявлениями. Что ни скажи, это выглядело бы как политэмиграция, как бегство "лидера нации" от "благодарной" нации.



Впрочем, эта версия не противоречит предыдущей. Молчать ведь можно и за пределами страны. Даже удобнее. Тем более что есть страны - не будем показывать пальцем, - в которых к елбасы относятся намного более почтительно, чем сегодня на его родине.



В общем, поживем увидим. Возможно, у Дмитрия Пескова появится скоро значительно больше информации на этот счет.



Андрей Владимиров