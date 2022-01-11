 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.01.2022
08:54  В Казахстане арестован и избит боец ММА Хамитов, заподозренный в поддержке восставших
08:45  Мамбеты как движущая сила назарбаевопада, - "Эхо Москвы"
08:38  Молчание елбасы: куда пропал Нурсултан Назарбаев? - "МК"
08:28  "А стоило спасать казахский режим?": Токаев вызывающе назначил министром русофоба Умарова
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06:25  Известного росТВжурналиста Михаила Зеленского убил инсульт в Доминикане

00:58  В Казахстане начинается передел собственности, - В.Панфилова
00:40  Стратегические переговоры России с Западом плюс незримые Китай и Казахстан, - Д.Минин
00:39  Замкнутый друг: как Пекин готовится к Олимпиаде
00:29  Мамбеты, оралманы и Казахстан сегодня. Там, где не сложилась нация..., - В.Прохватилов
00:26  Русский мир несовместим с "Тураном": русофобия под видом "евразийства", - Богдан Безпалько
00:20  В честь Греты Тунберг назвали новый вид черноглазых лягушек
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00:05  Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи
00:01  ОДКБ и ШОС как российско-китайская "ось" евразийской стабилизации. - В.Павленко
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Вторник, 11.01.2022
17:54  Олигархические группы, Елбасы, террористы - о чем и о ком говорил Токаев в Мажилисе? (полный текст выступления)
16:54  Тринадцатый пошел. Тупики ЕлбаВластия, - В.Хлюпин
16:23  Токаев учредил всенародный фонд "Народу Казахстана"
16:12  Токаев подписал указ о составе нового 13-го правительства Казахстана
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08:59  Талибы создадут спецотряд для защиты газ-трубы ТАПИ
08:52  Перерожденцы уходят. Путь от Сталина к Назарбаеву, - Александр Халдей
08:39  Дезорганизация турецких государств: Анкара нацелилась на Казахстан, - К.Логинова
08:00  13-м премьером Казахстана утвержден никакущий и бессмысленный Алихан Смаилов (экс-1-й вице-премьер)
06:29  Умер спикер Европарламента итальянец Сассоли. От "дисфункции иммунной системы" (СПИДа?)
01:42  Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января, - "Известия"
01:08  Семейное дело: правление кланов в Казахстане ушло в прошлое или еще поживет?
00:59  Страх уходит с улиц: репортаж корреспондента "РГ" из Алма-Аты
00:35  Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана. О чем она? - Пайрав Чоршанбиев
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00:32  Насколько вероятны санкции Запада против Казахстана? - В.Катасонов
00:30  УкрРасторг. Зеленский опять сговорился с Коломойским, - А.Каневский
00:29  Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
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00:24  Как в Душанбе сносят дом, где еще живут люди (видео)
00:23  Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:22  Задержание террористов в Казахстане (видео)
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00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский
00:18  "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:16  Купина неопалимая ташкентской художницы Маргариты Шуваловой, - Б.Мусаев
00:15  События в Казахстане: Судороги порочной системы, - Сергей Кожемякин
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    Казахстан   | 
Мамбеты как движущая сила назарбаевопада, - "Эхо Москвы"
08:45 12.01.2022

АВТОР
Говорим по-русски

МАМБЕТЫ - сельская молодежь Казахстана, которая (по утверждениям СМИ) стала двигателем протеста в Казахстане - слово недели, набравшее 54% голосов наших слушателей. Чуть-чуть уступил НАЗАРБАЕВОПАД как символ транзита власти - у него 46% голосов.

МАМБЕТЫ – слово, давно известное Казахстане, недавно узнали и России в связи в событиями в соседней стране. Как пояснил "Газете.ру" российский социолог Петр Милосердов, "мамбет - это селюк, человек из глухой деревни. Эти молодые пацаны не привыкли жить в городе, у них низкий уровень культуры. Сохраняется феодально-родовая структура, архаичная форма сообщества, в которой все всех знают. Вероятно, это помогает им организовываться. Мародеры, о которых говорят СМИ - это одновременно и мирные протестующие. Отсутствие политической культуры и общественного движения делают погром самой доступной формой протеста". По данным электронной энциклопедии Cyclowiki, "мамбет" - это уничижительное прозвище казахов - выходцев из сельской местности, аулов. Оно обозначает грубого, необразованного и бескультурного человека. А произошло оно от казахского имени "Мәмбет" (как и имена Мұқанбет, Махамбет, Мағамбет), которое в свою очередь восходит к арабскому – Мухаммед. Имя "Мамбет" носили несколько известных личностей казахского народа - Мамбет-батыр, Мамбет-бий Булгак-улы и др. Но в современном Казахстане из-за негативных ассоциаций мальчиков этим именем называть практически перестали.

Как утверждают СМИ, именно мамбеты спровоцировали НАЗАРБАЕВОПАД, набравший 46% голосов наших слушателей. Хорошее, многозначное слово. Оно не только о сносе памятника Нурсултана Назарбаеву в Толдыкургане, но и о смене власти в Казахстане в целом. Символично, что казахские СМИ перестали называть столицу страны Нур-Султаном в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы "столица Казахстана" или просто "столица". СТАРИК, УХОДИ! – с таким лозунгом протестующие в Казахстане шли по площадям и штурмовали полицейские заслоны. Так "елбасы" (лидер нации) превратился в "шалкет" (старик, уходи)", - отмечает политолог Кирилл Рогов в блогах на сайте "Эха Москвы".

На фоне происходящего в Казахстане коронавирус ушел на второй план, но не исчез из повестки дня. "Пандемия породила новую профессию. По всей стране теперь срочно ищут QR-контролеров. Сайты вакансий завалены объявлениями", - сообщает "Пятый канал".

Олег Кузьмин в ФБ-группе "Неологизм года" предложил называть таких контролеров КУАР-ЧЕКИСТАМИ. Это и от английского to check (проверять), но больше все-таки от "чекистов" (сотрудников Чрезвычайной комиссии, которые боролись с контрреволюцией в начале прошлого века и часто злоупотребляли своей властью). Так как у слова "чекист" в народе весьма негативный подтекст, то и новомодным QR-контролерам на народную любовь рассчитывать не приходится.

Источник - echo.msk.ru
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