Мамбеты как движущая сила назарбаевопада, - "Эхо Москвы"

08:45 12.01.2022

АВТОР

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МАМБЕТЫ - сельская молодежь Казахстана, которая (по утверждениям СМИ) стала двигателем протеста в Казахстане - слово недели, набравшее 54% голосов наших слушателей. Чуть-чуть уступил НАЗАРБАЕВОПАД как символ транзита власти - у него 46% голосов.



МАМБЕТЫ – слово, давно известное Казахстане, недавно узнали и России в связи в событиями в соседней стране. Как пояснил "Газете.ру" российский социолог Петр Милосердов, "мамбет - это селюк, человек из глухой деревни. Эти молодые пацаны не привыкли жить в городе, у них низкий уровень культуры. Сохраняется феодально-родовая структура, архаичная форма сообщества, в которой все всех знают. Вероятно, это помогает им организовываться. Мародеры, о которых говорят СМИ - это одновременно и мирные протестующие. Отсутствие политической культуры и общественного движения делают погром самой доступной формой протеста". По данным электронной энциклопедии Cyclowiki, "мамбет" - это уничижительное прозвище казахов - выходцев из сельской местности, аулов. Оно обозначает грубого, необразованного и бескультурного человека. А произошло оно от казахского имени "Мәмбет" (как и имена Мұқанбет, Махамбет, Мағамбет), которое в свою очередь восходит к арабскому – Мухаммед. Имя "Мамбет" носили несколько известных личностей казахского народа - Мамбет-батыр, Мамбет-бий Булгак-улы и др. Но в современном Казахстане из-за негативных ассоциаций мальчиков этим именем называть практически перестали.



Как утверждают СМИ, именно мамбеты спровоцировали НАЗАРБАЕВОПАД, набравший 46% голосов наших слушателей. Хорошее, многозначное слово. Оно не только о сносе памятника Нурсултана Назарбаеву в Толдыкургане, но и о смене власти в Казахстане в целом. Символично, что казахские СМИ перестали называть столицу страны Нур-Султаном в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы "столица Казахстана" или просто "столица". СТАРИК, УХОДИ! – с таким лозунгом протестующие в Казахстане шли по площадям и штурмовали полицейские заслоны. Так "елбасы" (лидер нации) превратился в "шалкет" (старик, уходи)", - отмечает политолог Кирилл Рогов в блогах на сайте "Эха Москвы".



На фоне происходящего в Казахстане коронавирус ушел на второй план, но не исчез из повестки дня. "Пандемия породила новую профессию. По всей стране теперь срочно ищут QR-контролеров. Сайты вакансий завалены объявлениями", - сообщает "Пятый канал".



Олег Кузьмин в ФБ-группе "Неологизм года" предложил называть таких контролеров КУАР-ЧЕКИСТАМИ. Это и от английского to check (проверять), но больше все-таки от "чекистов" (сотрудников Чрезвычайной комиссии, которые боролись с контрреволюцией в начале прошлого века и часто злоупотребляли своей властью). Так как у слова "чекист" в народе весьма негативный подтекст, то и новомодным QR-контролерам на народную любовь рассчитывать не приходится.