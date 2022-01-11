 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и США: если договориться не выйдет, - И.Преображенский
09:21 12.01.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Пока Вашингтон всеми силами демонстрирует, что ничего особенного не происходит, Москва ждет "часа Х", до которого, видимо, осталась примерно неделя.

Даже восьми часов в первый день переговоров в Женеве не хватило российской и американской делегациям, чтобы разойтись довольными и с миром.

Иван Преображенский
Политолог, обозреватель
11.01.22
ИА "Росбалт"

Казахстан временно отодвинул на второй план остальные новости. Но сейчас внимание снова постепенно фокусируется на "больших консультациях" по международной безопасности, которые стартовали 9 января в Женеве с переговоров России и Соединенных Штатов. Москва пытается представить это как судьбоносный момент - новый формат, родившийся после предложений, выдвинутых Россией в конце декабря (многие называют их "ультиматумом Западу"). Речь о требовании российского руководства, обращенном к НАТО и США, предоставить гарантии безопасности.

Американцы, в свою очередь, делают вид, что ничего особенного не происходит. По их версии, ведется всего лишь рутинная дипломатическая работа в рамках диалога по стратегической стабильности, о начале которого Москва и Вашингтон договорились еще 16 июня прошлого года в ходе первых прямых переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Эти различия в подходах очень важны для дипломатов. Главная задача россиян - доказать, что Запад услышал их сигналы и согласился отреагировать на них. То есть, что Москва способна давить на США и НАТО и принуждать их к переговорам. Американская делегация, напротив, демонстративно игнорирует главное российское требование - вернуться к ситуации 1997 года, когда еще не состоялось расширение НАТО на восток и в Альянс не были приняты страны Балтии, входившие ранее в состав СССР, а также бывшие страны-члены Организации Варшавского договора. Мол, США и их союзники не собираются даже рассматривать столь вздорные идеи.

Реальность как всегда где-то посередине. С одной стороны, безусловно прав замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, когда говорит о том, что США и их союзники начали обсуждать российские предложения по предоставлению России гарантий безопасности. Кремль именно что добился этой встречи, которая еще в середине декабря не планировалась. Более того, за переговорами в Женеве последует такое же внезапное заседание Совета Россия-НАТО. А ведь еще в начале декабря прошлого года казалось, что этот консультационный орган прекратил свое существование навсегда или очень надолго - после того, как из Брюсселя были высланы восемь российских дипломатов, работавших в российской миссии при Альянсе.

Вдобавок, после этого пройдут еще и переговоры на уровне ОБСЕ. Наконец, Евросоюз в целом и отдельные его страны (особенно не входящие в НАТО, вроде Финляндии) настойчиво добиваются участия в консультациях с Россией.

На этом фоне разговоры о "стандартных процедурах" и отрицание готовности обсуждать кремлевские инициативы выглядит не более, чем дипломатический маневр. Понятно, что российские власти сумели вынудить США и их союзников в Европе сесть за стол и начать разговаривать.

С другой стороны, очевиден отказ западных переговорщиков обсуждать такие идеи, как откат ситуации к 1997 году или требование к НАТО, чтобы Альянс отказался от расширения, отказавшись от так называемой "политики открытых дверей". Если бы его не было, российский дипломатическим источникам не пришло бы в голову рассказывать, что они что "разжевывали" западным "узколобым" коллегам во время консультаций в Женеве.

Так что весь успех России пока сводится к тому, что переговоры в принципе начались, и Запад уже не выглядит на них единым. Иначе бы американским дипломатическим источникам, в свою очередь, не пришлось предупреждать через прессу союзников о том, что не надо верить российским комментариям по прошедшим переговорам (еще до того, как эти комментарии появились). Очевидно, в Вашингтоне получают немало вопросов от стран НАТО и ЕС, а также Украины, которые (каждая по отдельности) опасаются, что их интересы будут забыты в ходе переговоров с Россией.

Ну а это, в свою очередь, говорит о том, что какие-то существенные результаты от этих консультаций все же ожидают. По крайней мере, в Европе. И даже если российские дипломатические источники в чем-то и искажают в свою пользу итоги восьмичасовых переговоров, то они вряд ли отклоняются от истины, уверяя, что американцы обещали дать письменный ответ по итогам этих консультаций примерно через неделю.

Таким образом, Рябков прав и тогда, когда говорит, что никакого заметного улучшения не произошло. Это и было бы невозможно, как бы Россия ни давила на США, добиваясь ответа на ее требования "здесь и сейчас". Однако достаточно уже того, что консультации вообще стартовали.

Итоги их в ближайшее время подводить просто не представляется возможным. Не горячей же картошкой дипломаты перебрасываются, а ищут точки хотя бы каких-то соприкосновений. В противном случае, Россия, если ее вопросы останутся без ответа со стороны Запада, вновь пугает всех тем, что может хлопнуть дверью и перейти к тем самым "военно-техническим мерам", о которых Рябков начал говорить в декабре. И этого, похоже, совсем никто не хочет, причем не только в США или Евросоюзе, но и в самой Москве.

Иван Преображенский

Источник - rosbalt.ru
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