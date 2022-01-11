Попрятались бл... Дарига Назарбаева на самоизоляции, у нее КОВИД средней тяжести...

09:24 12.01.2022

Дочь Нурсултана Назарбаева депутат Дарига Назарбаева не появилась на заседаниях в Мажилисе из-за заболевания коронавирусом. Об этом Orda.kz сообщил помощник Дариги Назарбаевой Жанны Ермекова.



"С 3 января она на больничном. У нее ковид, ПЦР положительный", - сказал помощник.



По словам Ермекова, Дарига Назарбаева находится сейчас дома в Алматы. "Течение ковид: среднее".



Также в пресс-службе нижней палаты Sputnik Казахстан подтвердили, что Дарига находиться на больничном.



"Она на больничном, как и другие ее коллеги, которых также нет на местах", - сказали в мажилисе, отвечая на вопрос, встречающийся ли Назарбаева на пленарном собрании палаты в этом окружении.



Также в пресс-службе отметили, что Дарига в первый раз пропускает пленарные заседания палаты. Наложил мажилиса 11 января, где президент озвучил имя нового премьер-министра (в режиме онлайн) Дариги Назарбаевой также не было.



В седьмом созыве мажилиса Назарбаева работает в качестве члена комитета по экономической реформе и локальному развитию. Глава комитета Альберт Рау в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан ранее сообщил, что Дарига Назарбаева не имеет трудовой дисциплины и отсутствует только по уважительному собранию.