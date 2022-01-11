 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.01.2022
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Вторник, 11.01.2022
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КиберЭлита - новый правящий класс?
09:29 12.01.2022

В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ "КИБЕРЭЛИТА". КТО ВХОДИТ В НОВОЕ "СОСЛОВИЕ"?
В СПЧ обеспокоились возникновением в России "киберэлиты" и "параллельной власти". Кого отнесли к новому "сословию"?

В России может возникнуть новый правящий класс - "киберэлита". Об этом говорится в докладе Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Речь идет о докладе под названием "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве". В документе высказывается опасение, что нерегулируемое развитие цифровой отрасли может привести к возникновению "параллельной власти", которую может получить и уже получает "киберэлита".

К новому "сословию" России авторы доклада относят интернет-провайдеров, мобильных операторов, операторов уличных камер, прочих операторов персональных данных. Кроме того, в "киберэлиту" записали программистов, а также региональных и муниципальных чиновников, близких к "цифре".

В документе отмечается, что "киберэлита" проявляет себя как ей угодно, существуя в "серой зоне", или правовом вакууме. При этом ее власть растет вместе с процессом цифровизации страны, а ее ответственность за ненадлежащее или скомпрометированное использование технологий - самая минимальная.

В этой связи авторы доклада рекомендуют создать и закрепить в законодательстве национальную модель цифровизации. Она должна защитить права граждан и национальный суверенитет, а также обеспечить общественную поддержку и институциональную базу.

Источник - tsargrad.tv
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