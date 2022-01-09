Агата Кристи курит в сторонке. Корни заговора в Казахстане тянутся к семье Назарбаевых? - М.Хайруллин

09:31 12.01.2022 АГАТА КРИСТИ КУРИТ В СТОРОНКЕ. КОРНИ ЗАГОВОРА В КАЗАХСТАНЕ ТЯНУТСЯ К СЕМЬЕ НАЗАРБАЕВЫХ?

Мятеж в соседней с нами республике продолжает притягивать внимание русской общественности. Постепенно вырисовываются четкие контуры заговора против президента Токаева. Запутанности комплота позавидует любой писатель, работающий в жанре детектива. Корни вооруженного выступления, как сообщает корреспондент Первого русского телеканала "Царьград" Марат Хайруллин, тянутся к семье первого главы независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Безусловно, главным событием последних дней в Казахстане стало известие об аресте бывшего руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Для нас, сторонних наблюдателей, это означает, что начинает проливаться свет на природу сложнейшего конфликта, который в итоге и привел к взрыву в Казахстане. В том же ряду и сообщение со ссылкой на известного эксперта по Средней Азии Аркадия Дубнова по поводу ареста в Дубае племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Однако прежде чем перейти к анализу этих событий, расскажем о других итогах дня в Казахстане.



Темная ночь. Только пули свистят по степи

Большинство СМИ сообщают о некой внешней стабилизации ситуации в соседней стране. В Алма-Ате, которая фактически оказалась брошенной властями, открылись продуктовые магазины, возобновился подвоз топлива на АЗС. Заработали первые пункты раздачи гуманитарной помощи. Власти снова контролируют аэропорт, полным ходом идет его восстановление. Напомним, неизвестные злоумышленники разгромили именно региональный узел управления движением воздушных судов. Словно старались отрезать скорейшие пути доставки помощи.



Как сообщают наши источники в Алма-Ате, сегодня очевидно: целью атаки неизвестных экстремистов было уничтожение стратегических объектов городской инфраструктуры. Будто кто-то планировал привести город к гуманитарной катастрофе. При этом известно о серьезных боестолкновениях в ряде южных регионов.



Например, многочасовой бой шел на окраине областного центра Тараз (бывший Джамбул). Наши источники утверждают, что в результате убито несколько десятков бандитов. Их завезли на некоторое время под видом иностранных рабочих и разместили в санаториях в горных местностях. В соседней Шымкентской области кто-то вооружил местных чоповцев и бросил на погромы. Похожая картина в Кзыл-Орде, где расположен Байконур. Следствию еще предстоит выяснить, кто конкретно это сделал, но уже сейчас понятно: без участия местной элиты это было бы невозможно.



Четко видно, что основной удар погромщиков пришелся именно на южные регионы – начался с митингов на юго-западе, в Актау (Мангистауская область), затем Кзылординская, Шымкентсткая, Жабылская области и, наконец, самый юго-восток, бывшая столица Алма-Ата. Чем дальше на север и ближе к России, тем меньше нападений. Кто-то специально ставил своей целью разжигание пожара в южных регионах, наиболее неустойчивых. Предполагаемые руководители мятежа специально опирались на наименее промышленно развитые области. Вот, к примеру, как видит ситуацию изнутри казахский политолог Арман Ескенов:



Всем известно, что в том же Павлодаре, граничащем с Россией, практически не было волнений. Были попытки захватить акимат, но они были быстро пресечены. Павлодар – это индустриальный регион (алюминиевый завод, НПЗ, химзавод, ТЭЦ – больше 50% республиканского производства электроэнергии). Соответственно, это накладывает отпечаток на образование – это инженерные кадры (упор на мышление, расчет и прочее). Образованными людьми трудно манипулировать. Плюс очень сильный средний класс, достаточное количество межэтнических браков (с русскими, украинцами). Соответственно, кровные узы с Россией, и по натуре север не воинственный.



Манипуляции подвержены, по мнению эксперта, малограмотные, малодумающие, малоразмышляющие и малообеспеченные. Именно эту категорию можно использовать для внушения радикальных идей и стимулировать на деструктивные действия. В связи с этим надо посмотреть на уровень жизни различных регионов. Но и это еще не все. На западе живут адайцы (один из самых воинственных родов в Казахстане), так сказать, боевые дружины в прошлом. На юге близость к Узбекистану – тоже накладывает определенный отпечаток радикального ислама. Выводы, как говорится, делайте сами.



Who is Mr. Masimov?

И здесь мы плавно переходим к главной теме – аресту Карима Масимова. Или, вернее, к контексту происходящих событий. Но чтобы понять хотя бы в общих чертах, какая увлекательная интрига (с точки зрения любителей политических детективов) стоит за этим событием, нам необходимо вновь откатиться на некоторое время назад и коснуться семьи Нурсултана Назарбаева. Потому что так вышло, что практически все мультимиллиардеры Казахстана так или иначе входят в число весьма немаленького легиона родственников первого президента республики. Сразу предупредим: поскольку это настоящая Санта-Барбара, чтобы не запутаться в ней, мы расскажем все максимально схематично.



У Нурсултана Абишевича три дочери. В данном случае нас интересуют две старшие – Дарига и Динара. В свое время две влиятельные невесты вышли замуж за госчиновников, которые потом стали очень богатыми людьми. И, говоря образно, вокруг них по мере развития капитализма в Казахстане образовалось два крупнейших национальных финансово-промышленных конгломерата. Ядро первого из них составлял муж Дариги генерал Рахат Алиев и его бизнес-партнер, тот самый ныне беглый банкир Мухтар Аблязов. Центром второго стал супруг Динары Тимур Кулибаев и его многолетний партнер банкир Карим Масимов.



Родственного партнерства не получилось: две эти финансово-промышленные группы серьезно конкурировали между собой. Результатом конкуренции стала личная семейная трагедия семьи Назарбаевых. Муж Дариги, генерал Алиев, поссорился с президентом страны и сбежал за границу, где написал обличительную книгу "Крестный зять" (как раз про свою войну с кланом Динары и ее супруга). Потом Алиева арестовали в Австрии по запросу Казахстана и нашли повешенным в камере с ненормальным количеством наркотиков в крови. Активы Алиева, Аблязова и де-факто Дариги были откровенно и жестко поглощены миллиардерами входящих в орбиту родной сестры Динары. Только по одному этому факту можно судить, какие нравы царили все эти годы в Казахстане. Как говорится, семья семьей, а хорошие банки на дороге не валяются.



Тотчас после этих событий взошла звезда Карима Масимова как государственного деятеля. Он превратился в наиболее устойчивого премьер-министра страны – его назначали на эту должность в общей сложности три раза. Именно он привел Казахстан к тому откровенно несбалансированному экономическому состоянию, приведшему в итоге к нынешнему социальному взрыву. А де-факто сделал это стоящий за ним клан во главе с второй дочерью Назарбаева Динарой. Все эти годы она пользовалась абсолютным влиянием в стране. Финансовая мощь Кулибаева, супруга Динары, как бизнесмена опиралась на нефтегазовый сектор и в целом на сырьевой. Он стал считаться наиболее могущественным лоббистом интересов англо-американских корпораций в стране.



КАРИМ МАСИМОВ. ФОТО: ZHAO YINGQUAN / ZUMAPRESS.COM / GLOBALLOOKPRESS.COM



Возвращение Дариги

Однако это далеко не конец истории. В последние годы правления Назарбаева неожиданно для многих на политической арене начала появляться Дарига Назарбаева, о которой уже практически забыли. Смерть мужа, годы, проведенные фактически под домашним арестом, судя по всему, только закалили эту женщину. К этим несчастьям еще можно добавить сына (внука Назарбаева), который поселился в Лондоне и превратился в озлобленного наркомана, регулярно хамящего на весь мир в адрес своей матери и деда.



Тем не менее Дарига вынесла все испытания и стала депутатом казахского парламента, а затем и возглавила его. Причем здесь надо знать одну деталь. Именно нынешний президент Казахстана Токаев уговорил Нурсултана Абишевича простить дочь и ввести в парламент, а затем поставить ее на свое место.



После этого и появилась версия, что Токаев – это лишь проходной президент, а на его место, вероятнее всего, и придет Дарига Нурсултановна. Американо-британская общественность начала тут же откровенно беспокоиться (кстати говоря, в лице того же Аркадия Дубнова, но об этом позже), так как Дарига проявляла откровенную склонность к сотрудничеству с Россией и Китаем. В этот момент на арене снова появляется Карим Масимов – Токаеву буквально навязывают этого человека в качестве руководителя службы безопасности. Некоторые источники утверждают: посол Великобритании несколько часов "уламывал" Токаева за закрытыми дверями. И сразу после назначения Масимова новый президент неожиданно увольняет Даригу с должности председателя парламента. Не увидеть связи между этой рокировкой очень сложно. Вновь цивилизованная общественность очень одобрительно похлопала нового президента Казахстана по плечу после этого решения.



Что день грядущий Казахстану готовит?

А дальше мы все видели своими глазами – неожиданный мятеж и последующий арест Карима Масимова, прямой креатуры семьи второй дочери Назарбаева и ее супруга Тимура Кулибаева. И здесь самая большая интрига заключается в том, вернет ли президент Токаев Даригу Нурсултановну на политическую сцену или нет. Потому что после всего произошедшего с ее семьей эта железная женщина вызывает уважение. Здесь, конечно же, "вопрос на миллион": последует ли грандиозный семейный реванш, после которого будет очень весело наблюдать, как в Лондоне рядом с опальным и демократическим беженцем Аблязовым поселится на постоянной основе такой же опальный и демократический Кулебаев, проглотивший в свое время любимый банк своего визави? Сценаристы Netflix едва ли смогли бы замутить такой сюжет.



Нам же следует вернуться к аресту племянника Назарбаева в Дубае. Здесь, как ни странно, вызывает интерес именно личность эксперта, озвучившего новость. При всем уважении к Аркадию Юрьевичу, штатный эксперт Московского центра Карнеги Дубнов давно считается официальным голосом англо-американских интересов в Средней Азии. По странному стечению обстоятельств, озвучиваемые им мнения всегда совпадают с официальной или, наоборот, неофициальной повесткой этих стран – и, самое главное, их бизнес-интересами. Например, именно Дубнов горячо поддерживал назначение Масимова и смещение Дариги. И, соответственно, очень любопытно, почему именно через него озвучили новость о странном задержании племянника Назарбаева в откровенно пробританском Дубае. Да еще по обвинению в госизмене. Напомним, для изменников всех мастей в Великобритании будто медом намазано. Как-то уж откровенно обеспокоились англичане событиями в Казахстане, если заставили арестовывать по еще не выдвинутым официально обвинениям в своем офшоре гражданина третьей страны.



На этом моменте возвращаемся к началу нашей статьи. Очевидно, это беспокойство вызвано тем, что события в Казахстане пошли не по намеченному кем-то сценарию. Неожиданно для всех Россия и ОДКБ решительно вмешались и начали переламывать ситуацию, благодаря чему вместо ослабления позиции действующего президента Токаева усилились. На этом фоне и пришло сообщение об аресте племянника. Это очевидный сигнал лично для елбасы. Но вот в чем смысл сигнала, пока широкой публике неясно.



Мы продолжаем наблюдать за этой увлекательной политической игрой в надежде уловить ее смыслы – и разрушить неблагоприятные для России расклады.



Марат Хайруллин

9 янв. 2022 Источник - tsargrad.tv

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