 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Голимая "шароварщина". Пророссийские взгляды в странах СНГ стали попросту опасными, - Богдан Безпалько
10:29 12.01.2022

Эксперт: пророссийские взгляды в странах СНГ стали попросту опасными

МОСКВА, 12 января 2022, 01:13 - REGNUM Политику "мягкой силы" РФ на постсоветском пространстве нужно перестраивать, потому что пророссийские взгляды стали восприниматься как опасные. Об этом 12 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"У нас плохо поставлена работа "мягкой силы" на постсоветском пространстве, мы не занимаемся выстраиванием и созданием позитивного образа России", - заявил эксперт.

Вместо того, чтобы заниматься подбором компетентных кадров, а также людей из среды граждан стран СНГ по принципу их лояльности России, мягкая сила занимается "шароварщиной", считает политолог.

Эксперт позитивно оценил усилия Евгения Примакова по реформированию "Россотрудничества", но считает их крайне недостаточными.

"Крайне демонстративны в качестве примеров антироссийский демарш молдавского Евгения Доги, обласканного в Москве и регулярно здесь зарабатывающего деньги, и казус пророссийского блогера из Казахстана Ермека Тайчибекова, приговоренного к десяти годам заключения в декабре прошлого года", - отметил политолог.

По мнению Безпалько, граждане стран СНГ, в том числе входящих в российские интеграционные союзы, не видят позитивного образа России, но зато очень хорошо ощущают, что пророссийские взгляды становятся в буквальном виде уголовно наказуемыми. "Это касается и Ермека Тайчибекова, и белорусских публицистов, и Юрия Алексеева, и Александра Гапоненко, и Сергея Середенко и многих других", - подчеркнул эксперт.

Назначение на должность министра информации Казахстана русофоба, националиста и пантюркиста Аскара Умарова развеяло робкие надежды на освобождение Ермека Тайчибекова и на изменение политики руководства Казахстана в отношении русских, являющихся гражданами Казахстана, считает политолог.

Напомним, что русские, составляющие 15% от населения Республики Казахстан (примерно 3,5 млн человек), в последнее время подвергались унижениям со стороны националистов и организаторов т.н. "языковых патрулей".

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 2021 г. в странах Туркестана участились инциденты, связанные с дискриминацией русского и русскоязычного населения. В Казахстане Куат Ахметов и Диас Кузаиров при поддержке властей страны организовали т.н. "языковые патрули", в рамках деятельности которых они унижали представителей русского населения Казахстана. Людей заставляли публично извиняться под запись за то, что они используют русский язык. Кроме того, в Киргизии, Узбекистане и Казахстане произошел целый ряд инцидентов с применением группового физического насилия в отношении русских, в т.ч. детей. При этом демонстрировалась ненависть по национальному, религиозному и этническому признакам.

Источник - regnum.ru
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