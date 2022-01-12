Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал об убийстве 240 беженцев

10:38 12.01.2022

12 января 2022,

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев. Об этом 12 января сообщает Следственный комитет Белоруссии.



27 декабя в польской прокуратуре сообщили, что Чечко объявлен в розыск. Объявление в розыск позволяет полиции или военной жандармерии задержать и передать разыскиваемого соответствующим органам для помещения его в следственный изолятор.



Ранее, 19 декабря, сбежавший солдат рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.