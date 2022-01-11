Утемуратовский казахстанский ForteBank возглавил латыш Рейнис Рубенис

11:15 12.01.2022

ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления

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Совет директоров ForteBank утвердил кандидатуру председателя правления, им станет Рейнис Рубенис, передает Zakon.kz.

Шолпан Нурумбет, которая с 1 августа 2021 года временно исполняла обязанности председателя правления, продолжит работу в качестве заместителя председателя правления и члена правления.



Рейнис Рубенис работает на финансовых рынках Европы последние 25 лет и известен как опытный и эффективный управленец, который выводит компании на лидерские позиции.



Последние 14 лет Рейнис работал в крупнейшем банке Латвии Swedbank, пять из которых – в должности Председателя Правления. Также Рейнис был членом совета директоров Nasdaq Латвия и Латвийского центрального депозитария.



Под руководством г-на Рубениса команда Swedbank стала лидером рынка Латвии по размеру активов и количеству клиентов, успешно внедрила цифровые финансовые сервисы и сумела построить сильнейший HR бренд страны.



Новый CEO сфокусируется на основных стратегических направлениях – повышение эффективности процессов и увеличение скорости доставки новых сервисов на рынок. Важной основой предстоящих изменений станет эволюция в управлении клиентским опытом, развитие корпоративной культуры европейского института, а также построение партнерских программ с местными и глобальными компаниями.



Рейнис обладает внушительной профессиональной экспертизой и опытом построения лидирующих финансовых институтов на высококонкурентных рынках. В течение своей многолетней карьеры Рейнис доказал, что его сильной стороной является умение выстраивать эффективное взаимодействие с участниками рынка, регуляторами и партнерами. Его опыт и энергия помогут банку создать лучший потребительский опыт для своих клиентов и привести всю команду к успеху.

Мажоритарный акционер ForteBank Булат Утемуратов

Рейнис Рубенис также позитивно высказался о новом этапе своей деятельности.



Я рад стать частью Forte и благодарен акционерам за высокое доверие с их стороны. Со своей стороны хочу уверенно сказать, что сделаю все для укрепления успеха банка и благополучия каждого клиента. Начиная с сегодняшнего дня мы будем строить Forte как европейский банк, которому доверяют и который любят клиенты.

Рейнис Рубенис



Анастасия Московчук