Что случилось в Казахстане и зачем там войска ОДКБ? - И.Стрелков, К.Сивков, Е.Михайлов

12:25 12.01.2022

В студии Максима Калашникова – Константин Сивков, Игорь Стрелков и Евгений Михайлов. Что случилось в Казахстане и зачем там наши войска?



Ввод войск в Казахстан: ошибка или прорыв? (И.Стрелков, К.Сивков, Е.Михайлов)







Что получат русские в обмен на ввод войск в Казахстан?



