National Interest: США пытаются догнать Россию в гиперзвуке. Но уже слишком поздно

12:27 12.01.2022

The National Interest (США): Россия щеголяет гиперзвуковыми успехами на фоне американских проволочек



TNI: Россия щеголяет гиперзвуковыми успехами, пока Америка тормозит



Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия, сообщает The National Interest. Инвестиции в гиперзвук Владимир Путин объяснил угрозами со стороны НАТО. Президент России отметил, что с начала года на вооружении будет уже новая ракета морского базирования "Циркон". Подлетное время будет до тех, кто угрожает Москве, составит пять минут.



Планируется, что США получат гиперзвук к 2023 году. Не поздно ли?



Марк Эпископос (Mark Episkopos)



Вот ключевой момент: Путин отмахнулся от опасений насчет недавних китайских испытаний гиперзвукового планирующего боевого блока и вместо этого акцентировал внимание на возможностях США. "Мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия", - сказал он.



Недавно Владимир Путин разрекламировал гиперзвуковой арсенал России, но при этом выразил беспрецедентную озабоченность насчет аналогичных возможностей у США.



"Мы сейчас испытали и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, 9 махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут" - заявил Путин, имея в виду новую гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету 3М22 "Циркон", которая должна поступить на вооружение в 2022 году.



Продолжающиеся инвестиции России в гиперзвук Путин объяснил якобы "угрозами" на восточном фланге военной инфраструктуры НАТО. "Дело дошло до того, что в Польше и Румынии теперь размещаются системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят - МК-41, на них могут быть поставлены и „Томагавки" - ударные системы. Но это же создает для нас угрозы", - сообщил он.



"В ответ нам пришлось начать работы по созданию гиперзвукового оружия. Вот наш ответ", - добавил Путин, напомнив, что именно Вашингтон первым вышел из договоров о РСМД и ПРО.



От опасений насчет недавних китайских испытаний гиперзвукового планирующего боевого блока Путин отмахнулся и вместо этого акцентировал внимание на возможностях США. "Мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия", - сказал он.



"Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит. Так же, как никто не шумел об этом, когда они испытали противоспутниковое оружие 10 лет назад, и имеют его. Вот Россия провела такое испытание совсем недавно - шума было на весь мир", - отметил президент.



Комментарий Путина - едва ли не первый случай, когда высокопоставленный российский чиновник дал в целом положительную оценку американских возможностей в области гиперзвукового оружия. В последние годы российские эксперты и комментаторы то и дело игнорировали американские программы гиперзвукового оружия, умаляли их и даже высмеивали.



Уточнять свое сравнение возможностей США и Китая - которое, кстати, противоречит единому мнению высокопоставленных представителей министерства обороны США и военных экспертов - Путин не стал. "Что касается гиперзвуковых программ, то мы не так продвинуты, как китайцы или русские", - заявил в прошлом месяце заместитель командующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон на Галифаксском форуме по международной безопасности.



Китай впервые продемонстрировал свой гиперзвуковой планирующий аппарат DF-ZF на военном параде 2019 года. В том же году система вышла на первоначальную оперативную готовность. Ранее стало известно, что помимо масштабных инвестиций в разработку гиперзвуковых ракет, оборонная промышленность Китая проводит передовые исследования в области беспилотных летательных аппаратов с гиперзвуковой скоростью.



Предполагается, что свою первую гиперзвуковую систему - армейское гиперзвуковое оружие большой дальности LRHW - вооруженные силы США получат к 2023 финансовому году, да и ВМС со своим гиперзвуковым оружием неядерного удара (CPS) несильно от них отстают.