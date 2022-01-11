Оборотистая Мусорная леди. В утиль-компанию Алии Назарбаевой поступило $1,6 млрд платежей

12:28 12.01.2022

В компанию, имеющую отношение к младшей дочери Назарбаева, за пять лет поступило почти $1,6 млрд платежей, - С.Брекешев

Казахстан, общество 15:21, 12 января 2022 Просмотров: 88



Предыстория: Младшая дочь Назарбаева вывезла из Казахстана $300 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph

CentralAsia (KZ) - В период с 2016 года по настоящее время объем поступивших денег в виде утилизационного платежа в компанию "Оператор РОП" составил 691,9 миллиарда тенге (почти $ 1,6 миллиарда по текущему курсу). Об этом 12 января сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.



Он заверил, что полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством.



"В частности, отечественным производителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утилизационного платежа в размере 338,9 миллиарда тенге, направлены на решение экологических вопросов - 102 миллиарда тенге, налоги - 49,1 миллиарда тенге. На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 миллиарда тенге", - сказал Брекешев на заседании правительства в среду.



Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обрушился с критикой на собирающую так называемый утилизационный сбор компанию "Оператор РОП", которую связывают с Алией Назарбаевой, дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Компания была определена "оператором расширенных обязательств производителей" в конце 2015 года. Постановление было подписано тогда премьер-министром страны Каримом Масимовым.



Активисты среди автовладельцев неоднократно призывали власти Казахстана отменить утильсбор, заявляя, что из-за высоких ставок сбора в стране значительно выросли цены на машины, автопарк существенно изношен.



Министр Сериккали Брекешев на заседании 12 января сказал, что его министерство рассматривает создание отдельного государственного оператора, пересмотр ставок утилизационного сбора, предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора.