 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если не вернете наши самолеты, устроим вам Алмату, - минТалибобороны все объяснил Ташкенту и Душанбе
12:50 12.01.2022

"Если самолеты не вернут в Афганистан, то могут быть плохие последствия" - министр обороны "Талибана" пригрозил Узбекистану и Таджикистану

Руководство министерства обороны непризнанного правительства Талибан предупредило двух своих соседей, что они должны вернуть в Афганистан самолеты и вертолеты, которые были вывезены в Узбекистан и Таджикистан после падения предыдущего правительства.

Мавлави Мухаммад Якуб (сын муллы Умара, основателя движения "Талибан"), который исполняет сейчас обязанности министра обороны Афганистана, во время военно-воздушных учений афганской авиации 11 января в Кабуле заявил, что Таджикистану и Узбекистану "не следует испытывать терпение афганцев в этом отношении". Заявление главы ведомства приводит Tolonews.

Глава Минобороны "Талибана" отметил, что Узбекистану и Таджикистану не нужно испытывать терпение талибов и не принуждать их принимать соответствующие меры. "Хотя правительство талибов и кажется слабым, оно не безразлично и никому не позволит присваивать свою собственность. Таджикистану и Узбекистану лучше решить ситуацию, потому что талибы устали ждать",- сказал Мулла Якуб.

"Наши самолеты, которые находятся у вас, если они находятся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены нам. Мы никогда не позволим, чтобы наши самолеты оставались за границей и их там использовали", - заявил он.

Глава министерства обороны талибов также добавил, что "если самолеты не вернут в Афганистан, то могут быть плохие последствия". Но при этом он не уточнил, какими будут эти последствия.

За последнюю неделю это уже второй случай, когда представители талибов обращаются с такими просьбами в Душанбе и Ташкент, но ни Таджикистан, ни Узбекистан не ответили официально на запрос новых властей в Кабуле.

Ранее в руководстве Талибана заявляли, что после падения правительства Ашрафа Гани в Таджикистан и Узбекистан вылетели 40 вертолетов, и что с Душанбе и Ташкентом ведутся переговоры о возвращении вертолетов, однако, ни одна из этих двух соседних с Афганистаном стран не были готовы передать вертолеты обратно в Афганистан.

Иноятулла Хорезми, пресс-секретарь министерства обороны талибов, заявил несколько дней назад Tоlо TV, что "они неоднократно просили правительства двух стран (Таджикистана и Узбекистана) вернуть вертолеты действующему афганскому правительству. Конечно, они тоже имели свое мнение и до сих пор пока не решили этот вопрос".

Вместе с тем, этот представитель талибов не сказал, когда именно они сделали такие запросы в Таджикистан или Узбекистан, и что им ответили в Душанбе и Ташкенте.

Однако несколько дней назад агентство Рейтер сообщило, что Таджикистан и Узбекистан не намерены возвращать Афганистану часть военных самолетов и вертолетов, которые были переправлены в эти страны во время падения Кабула.

Как сообщает это агентство, оба государства потребовали от Соединенных Штатов разрешить им оставить у себя часть вертолетов. Источники в американском правительстве сообщили Рейтер, что Соединенные Штаты рассматривают запросы этих стран. Американская сторона официальных комментариев по этому вопросу пока не давала.

Большая часть этих вертолетов была предоставлена США афганским вооруженным силам. Ранее сообщалось, что сбежавшего из страны президента Ашрафа Гани доставили в Узбекистан на трех вертолетах. Каким образом остальные вертолеты оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, неизвестно.

Таджикистан в настоящее время не имеет дипломатических отношений с правительством Талибан, Узбекистан также не признал официально это правительство, хотя и имеет хорошие отношения с движением.

Источник - centralasia.media
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