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|Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Парламента Киргизии
13:58 12.01.2022
Бишкек (АКИpress) – Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Жогорку Кенеша. Голосование состоялось 12 января на заседании парламента.
Председатель Счетной комиссии Талайбек Масабиров ("Ата-Журт Кыргызстан") сообщил, что кандидаты набрали следующее количество голосов:
- за Джамилю Исаеву ("Ата-Журт Кыргызстан") проголосовало 74 депутата,
- за Нурбека Сыдыгалиева ("Ишеним") проголосовали 74 депутата
- за Нурлана Азыгалиева (Жайылский округ) проголосовало 38 депутатов,
- за Улана Примова (Алайский округ) проголосовало 59 депутатов.
- против всех - 1 депутат.
По проекту структуры, одобренной сегодня депутатами, у спикера теперь будет 3 заместителя.
Два бюллетеня были признаны недействительными, три бюллетеня были испорчены.