Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Парламента Киргизии

13:58 12.01.2022

Бишкек (АКИpress) – Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Жогорку Кенеша. Голосование состоялось 12 января на заседании парламента.



Председатель Счетной комиссии Талайбек Масабиров ("Ата-Журт Кыргызстан") сообщил, что кандидаты набрали следующее количество голосов:



- за Джамилю Исаеву ("Ата-Журт Кыргызстан") проголосовало 74 депутата,



- за Нурбека Сыдыгалиева ("Ишеним") проголосовали 74 депутата



- за Нурлана Азыгалиева (Жайылский округ) проголосовало 38 депутатов,



- за Улана Примова (Алайский округ) проголосовало 59 депутатов.



- против всех - 1 депутат.



По проекту структуры, одобренной сегодня депутатами, у спикера теперь будет 3 заместителя.



Два бюллетеня были признаны недействительными, три бюллетеня были испорчены.