ОтМазались... Норвежский тренер объяснил мошенничество лыжников команды

17:10 12.01.2022

Норвежский тренер Бьоланд назвал провокацией использование лыжниками запрещенных смазок



Норвежский тренер по лыжным гонкам Эйвинд Арне Бьоланд прокомментировал использование спортсменами команды запрещенных гоночных смазок на Кубке Скандинавии в Фалуне. Его слова приводит NRK.



Специалист заявил, что разозлен из-за случившегося. "Это был обман в худшем его проявлении. Кто-то намеренно всех обманул. Правила основаны на доверии, и теперь это доверие подорвано. У нас такого не может быть, надо что-то делать с этим", - объяснил он. Тренер назвал случившееся намеренной провокацией и добавил, что виновные должны быть наказаны.



О применении лыжниками запрещенных смазок стало известно 11 января. Отмечалось, что смазки с особым типом фтора могут обеспечить лыжникам конкурентное преимущество. Международная федерация лыжного спорта ввела запрет на их использование летом прошлого года.



В марте 2021-го глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. Сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако, по мнению специалиста, терапевтические исключения становятся легальным допингом, который помогает им побеждать соперников.



Анастасия Борисова