|19:14 Казахский министр-русофоб Умаров уверяет в любви Россию. Быстро "переобулся"
19:13 КазАгентство по делам госслужбы возглавил философ Жазыкбаев
18:20 РосТренер Жулин назвал американского "небинарного" фигуриста" уродом и отказался извиняться
17:10 ОтМазались... Норвежский тренер объяснил мошенничество лыжников команды
13:58 Джамиля Исаева, Нурбек Сыдыгалиев и Улан Примов избраны вице-спикерами Парламента Киргизии
12:50 Если не вернете наши самолеты, устроим вам Алмату, - минТалибобороны все объяснил Ташкенту и Душанбе
12:32 "Жирные коты" Назарбаева кто они? - "РБК"
12:28 Оборотистая Мусорная леди. В утиль-компанию Алии Назарбаевой поступило $1,6 млрд платежей
12:27 National Interest: США пытаются догнать Россию в гиперзвуке. Но уже слишком поздно
12:25 Что случилось в Казахстане и зачем там войска ОДКБ? - И.Стрелков, К.Сивков, Е.Михайлов
11:15 Утемуратовский казахстанский ForteBank возглавил латыш Рейнис Рубенис
10:38 Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко рассказал об убийстве 240 беженцев
10:34 Что изменится в Турции с уходом Эрдогана? - To Vima
10:29 Голимая "шароварщина". Пророссийские взгляды в странах СНГ стали попросту опасными, - Богдан Безпалько
09:31 Агата Кристи курит в сторонке. Корни заговора в Казахстане тянутся к семье Назарбаевых? - М.Хайруллин
09:29 КиберЭлита - новый правящий класс?
09:24 Попрятались бл... Дарига Назарбаева на самоизоляции, у нее КОВИД средней тяжести...
09:21 Россия и США: если договориться не выйдет, - И.Преображенский
09:19 Эра Назарбаева закончилась. И что дальше? - И.Джорбенадзе
08:54 В Казахстане арестован и избит боец ММА Хамитов, заподозренный в поддержке восставших
08:45 Мамбеты как движущая сила назарбаевопада, - "Эхо Москвы"
08:38 Молчание елбасы: куда пропал Нурсултан Назарбаев? - "МК"
08:28 "А стоило спасать казахский режим?": Токаев вызывающе назначил министром русофоба Умарова
08:21 Правдивая ложь. Кто победит в информационной войне? - А.Соколов
08:06 Потешные войска Эрдогана: Турция раскинула бушлат от берегов Балатона до Балхаша, - В.Сокирко
06:25 Известного росТВжурналиста Михаила Зеленского убил инсульт в Доминикане
00:58 В Казахстане начинается передел собственности, - В.Панфилова
00:40 Стратегические переговоры России с Западом плюс незримые Китай и Казахстан, - Д.Минин
00:39 Замкнутый друг: как Пекин готовится к Олимпиаде
00:29 Мамбеты, оралманы и Казахстан сегодня. Там, где не сложилась нация..., - В.Прохватилов
00:26 Русский мир несовместим с "Тураном": русофобия под видом "евразийства", - Богдан Безпалько
00:20 В честь Греты Тунберг назвали новый вид черноглазых лягушек
00:09 Украина без украинцев. На "незалежной" растет отток трудоспособного населения, - С.Князев
00:05 Алматинская трагедия: Куда обратиться готовым помочь или нуждающимся в помощи
00:01 ОДКБ и ШОС как российско-китайская "ось" евразийской стабилизации. - В.Павленко
00:00 Российская НОВАТЭК увеличит продажи СПГ в Китай
|РосТренер Жулин назвал американского "небинарного" фигуриста" уродом и отказался извиняться
18:20 12.01.2022
Жулин отказался извиняться за оскорбление небинарного фигуриста из США
Федерация фигурного катания США объявила о включении в состав команды на Олимпиаду Тимоти Ледука, объявившего о своей небинарной гендерной идентичности
Российский тренер Александр Жулин не будет извиняться за комментарий в адрес небинарного фигуриста Тимоти Ледука после критики со стороны двукратной чемпионки мира Меган Дюамель. Об этом Жулин заявил Sport24.
"Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь", - сказал Жулин.
В воскресенье Федерация фигурного катания на коньках США сообщила о включении Ледука в состав сборной на Олимпиаду. Ледук в паре с Эшли Кейн-Гриббл выиграли чемпионат США.
Ранее Жулин в ответ на новость о том, что ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом (не относящим себя к мужчинам или женщинам) на зимней Олимпиаде, заявил, что "не хочет комментировать уродов".