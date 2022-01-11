РосТренер Жулин назвал американского "небинарного" фигуриста" уродом и отказался извиняться

18:20 12.01.2022

Жулин отказался извиняться за оскорбление небинарного фигуриста из США

Федерация фигурного катания США объявила о включении в состав команды на Олимпиаду Тимоти Ледука, объявившего о своей небинарной гендерной идентичности



Российский тренер Александр Жулин не будет извиняться за комментарий в адрес небинарного фигуриста Тимоти Ледука после критики со стороны двукратной чемпионки мира Меган Дюамель. Об этом Жулин заявил Sport24.



"Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать. Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь", - сказал Жулин.



В воскресенье Федерация фигурного катания на коньках США сообщила о включении Ледука в состав сборной на Олимпиаду. Ледук в паре с Эшли Кейн-Гриббл выиграли чемпионат США.



Ранее Жулин в ответ на новость о том, что ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом (не относящим себя к мужчинам или женщинам) на зимней Олимпиаде, заявил, что "не хочет комментировать уродов".