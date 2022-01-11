Казахский министр-русофоб Умаров уверяет в любви Россию. Быстро "переобулся"

19:14 12.01.2022

Казахский министр-русофоб "переобулся в воздухе"



Новоиспеченный министр информации Казахстана, отличившийся своими русофобскими взглядами, заявил, что он отнюдь не такой, каким его пытаются представить российские СМИ. Об этом сегодня, 12 января, он написал на своей странице в Facebook.



"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам как, например, День Победы и т. д.", - написал он.

Чиновник утверждает, что ясно осознает ценность казахстанско-российских отношений и испытывает чувство благодарности к России за оказанную поддержку и помощь Казахстану.



"Понимаю насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы", - пишет Умаров.

11 января президент Казхстана Касым-Жомарт Токаев назначил Аскара Умарова на должность министра информации и общественного развития. Это вызвало бурную реакцию со стороны российских СМИ, поскольку он известен в России и Казахстане как радикальный националист-русофоб и ярый приверженец идей "Великого Турана".