Избраны главы Комитетов нового Парламента Киргизии. Все 8-мь

00:01 13.01.2022

Жогорку Кенеш 12 января избирал председателей профильных комитетов. Голосование прошло 2 раза.



Так, председателями избраны:



Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту - Медер Алиев, выдвинут фракцией "Ишеним". За него проголосовали 77 депутатов, против - 8.



Комитет по международным делам, обороне и безопасности - Жанар Акаев, выдвинут фракцией "Альянс". За него проголосовали 62 депутата.



Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию - Аманкан Кенжебаев (выдвинут Народной группой). За него проголосовали 62 депутатов, против - 23.



Комитет по социальной политике - Динара Ашимова (выдвинута фракцией "Ыйман Нуру"). За нее проголосовали 78 депутатов, против - 7.



Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике - Азизбек Турсунбаев (Ала-Букинский округ), выдвинут фракцией "Ата-Журт Кыргызстан". За него проголосовали 82 депутатов, против - 3.



Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству - Бакыт Сыдыков (Ноокенский округ), выдвинут фракцией "Ата-Журт Кыргызстан". За него проголосовали 82 депутатов, против - 3.



Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике - Данияр Толонов (Куршабский округ), выдвинут фракцией "Ата-Журт Кыргызстан". За него проголосовали 80 депутатов, против - 5.



Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции - Суйун Омурзаков (выдвинут фракцией "Ишеним"). За него проголосовали 82 депутата, против - 3.



Итого от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" избраны председатели 3 комитетов, от фракции "Ишеним" - 2 комитетов, от фракций "Ыйман Нуру", "Альянс", также от группы одномандатников "Народная группа" - по 1 комитету.