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Al-Quds: Устаревшая модель управления Казахстаном с Назарбаевым больше не представляет ценности для Путина
00:07 13.01.2022

Пакистанский историк Адиб Халид в своей недавно вышедшей книге "Центральная Азия. Новая история от имперских завоеваний до наших дней" упоминает советский фильм "Земля отцов" (1966 год), снятый режиссером Шакеном Аймановым, основоположником казахского кинематографа, по сценарию величайшего современного казахского поэта и писателя Олжаса Сулейменова, передает Al-Quds.

Фильм рассказывает историю четырнадцатилетнего мальчика по имени Баян. В первое послевоенное лето он едет с дедом на поиски останков своего отца, погибшего на Ленинградском фронте. Старик хочет перевезти прах сына на родную землю - такова традиция предков. Потом выясняется, что его сын похоронен в братской могиле вместе с солдатами других национальностей, защищавших "советскую Родину". Мальчик быстрее деда понимает, что нет смысла доставать останки отца из братской могилы, так как пролитая им кровь делает Ленинград и все советские республики его домом.

Этот фильм, по словам Халида, не только рассказывает об истории Средней Азии, но и несет два важных посыла.

С одной стороны, прослеживается разница поколений: дед, который помнит досоветское прошлое и хочет соблюсти похоронно-поминальные традиции; его сын, солдат, пожертвовавший своей жизнью ради Советского Союза; и его внук, типичный советский гражданин, представляющий будущее.

С другой стороны, фильм показывает огромный разрыв между двумя идеологиями, господствовавшими в советское время. Одна пропагандирует "свободу и равенство всех советских наций", а вторая идентифицирует русских как первых среди равных. Это тесно связано с насаждением русского языка. Русские не должны учить чужие языки, но другие должны учить свои собственные. Это также связано с огромной ценой, которая была уплачена этническими русскими во время Второй мировой войны по сравнению с другими народами.

Советский Союз - не национальное государство. Несмотря на "русификацию", народы Средней Азии в значительной степени были вовлечены в общую советскую культуру. История не оправдала ожидания тех, кто подобно французскому историку Элен Каррер д"Анкосс, думал, что крах Советского Союза произойдет именно из-за этих мусульманских республик. Ни иранская революция, ни война в Афганистане не стали причиной. Наоборот. Большинство солдат Красной армии были выходцами из стран Средней Азии. Война не пользовалась популярностью в СССР и республики с мусульманским большинством не являлись исключением. Они не стремились выйти из состава Советского Союза, а независимость обрели как раз из-за "христианских" республик.

Халид объединяет бывшие советские тюркоязычные республики с Синьцзяном, то есть Восточным Туркестаном. Он также различает Западный Туркестан - территорию Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Это разделение связано не только с географией или кочевой цивилизацией (как в случае Казахстана), но также является результатом исламской религиозной реформы. На территориях к югу от реки Сырдарья "джадидисты" вели борьбу с консерваторами в области права и религии, но "джадидизм" распространялся в Казахстане без каких-либо препятствий. Скорее, ему пришлось противостоять культурной гегемонии поэтов-кочевников, известных как "акыны".

Акыны подчеркивали, что подчинение России - вина плохих правителей, а не казахского народа и призывали продолжать кочевой образ жизни. Ответом на "русификацию" должно стать возведение кочевого образа жизни в абсолют. Творчество акынов было сосредоточено на принадлежности к монгольским династиям и их завоеваниях. С другой стороны, неоказахи настаивали на другом. Оседлость и земледелие, по их мнению, - это то, чем следует заниматься. Кроме того, культура казахов ближе к тюркским народам, а не к монголам. Параллельно эта "новая" элита, вокруг которой в начале ХХ века формировалась казахская националистическая идеология, считала "русификацию" палкой о двух концах. Казахский народ должен быть защищен от растворения в СССР и превращения в демографическое меньшинство в собственной республике, но следует признать, что какие-либо перспективы будущего открывались только через Советский Союз.

По мнению автора, отношения России с Казахстаном отличаются от отношений с другими республиками Центральной Азии. Несмотря на культурно-исторический фон, именно демографическая проблема доминировала в умах после распада Советского Союза. В то время 38% населения Казахстана составляли русские. Через 10 лет доля русских составляла менее 30%, а сегодня - около 20%. Иными словами, русские мигрировали из Казахстана в Россию. ФРГ также разрешила 1 млн поволжских немцев, депортированных во время Второй мировой войны в Казахстан, иммигрировать в Германию и получить гражданство по немецкой линии. С другой стороны, повышение доли казахов в Казахстане было главной заботой режима во главе с Нурсултаном Назарбаевым. Даже перенос столицы из Алматы (юг) в Астану (север) был связан с тем, чтобы исключить возможность возврата некоторых территорий Казахстана России. Сегодня доля казахов в Астане, переименованной в "Нур-Султан" в честь Нурсултана Назарбаева после его "ухода на пенсию" в 2019 году, значительно выше, чем в исторической, культурной и торговой столице Алматы, где русские по-прежнему составляют больше трети населения. Автор также напоминает, что Алматы сегодня является центром протестного движения.

После распада Советского Союза Нурсултан Назарбаев предался ностальгии и предложил "возродить СССР" в рамках Евразийского союза. Но вскоре он возжелал закрепить превосходство казахского народа и стал проводить антирусскую националистическую политику в стране. Назарбаев подписал указ о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу на манер современного турецкого языка. Этот переход еще полностью не завершен. Влияние Назарбаева прослеживается в названии правящей партии "Нур Отан" и столицы, которая стала именоваться "Нур-Султан".

Постсоветский Казахстан долгое время считался самой стабильной и процветающей республикой в Центральной Азии. Нынешние протесты показывают хрупкость этой точки зрения. Но мы не видим в происходящим парадокс. После десятилетий русофобской политики, власти страны при первых крупных волнениях обратились за помощью к "старшему брату", рискуя не только спровоцировать аналогичные волнения в России, но и обострить этнический конфликт между казахами-мусульманами и русскими внутри Казахстана. Кстати говоря, устаревшая модель управления Казахстаном с Назарбаевым в качестве "серого кардинала" больше не представляет ценности для Владимира Путина.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1642021620
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