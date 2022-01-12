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Пекин развернул дипломатическое наступление на Средний Восток, - В.Скосырев
00:14 13.01.2022

Министры из стран Персидского залива, Ирана и Турции вызваны в Китай
Владимир Скосырев

12.01.22

Первым из гостей Ван И стал министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аль-Сауд.
Вроде бы ничего страшного не случилось, но главы МИДов из нефтедобывающих стран Залива, а также Турции один за другим побывали или прибудут в КНР. Серия их визитов закончится в пятницу. "Жэньминь жибао", орган КПК, лишь частично раскрыла подоплеку событий, указав, что ряд вопросов вызывает у Пекина беспокойство. По мнению экспертов, Китай, крупнейший покупатель нефти из региона, в прошлом году столкнулся с энергетическим кризисом и отключением электричества в городах. Не желая повторения трудностей, КНР хочет заручиться гарантиями бесперебойных поступлений нефти и газа. Тем более что обстановка в Казахстане, одном из поставщиков, остается неспокойной.
Китайская официальная пресса весьма подробно осветила содержание беседы одного из визитеров – генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефа аль-Хаджрафа. Хозяин – министр иностранных дел КНР Ван И не скупился на комплименты по адресу этой организации, подчеркнув, что она играет важную роль на международной арене. Но не умолчал о том, что есть проблемы, которые тревожат Китай.

Как передает Reuters, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Бахрейна, генеральный секретарь ССАГПЗ по отдельности посещают Китай. Глава МИД Турции должен был прилететь в среду, а в пятницу ожидается глава МИД Ирана. Во время дискуссий с Ираном будет обсуждаться ход международных переговоров по ядерной сделке с этой страной.

Представитель МИД КНР счел нужным подчеркнуть на брифинге, что по коренным вопросам оба государства решительно поддерживают друг друга. Отсюда следует, что Пекин, возможно, подставит плечо Тегерану, добивающемуся отмены или хотя бы облегчения санкций. Речь также пойдет и о выполнении соглашения о сотрудничестве в течение 25 лет между двумя государствами.

Поскольку язык дипломатии часто не поддается расшифровке, серия этих встреч, кажется, представляет собой настоящий пазл. Почему Китай, крупнейший торговый партнер стран Среднего Востока, созвал в экстренном порядке руководителей дипломатических ведомств стольких стран? В беседе с "НГ" Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Китай хочет изменить свою топливную политику. Тут сказывается несколько факторов. Всякие поставки топлива из США прекращены. Обнаружив, что запасов топлива недостаточно, Китай решил диверсифицировать, нарастить их поставки. Так было решено еще в прошлом году. Увеличить стратегические запасы топлива нужно было также потому, что в середине года случился, по сути, энергетический микрокризис. Останавливались некоторые заводы из-за нехватки электричества. Это объяснялось ошибками в планировании. Китай стал слишком быстро переходить на безуглеродную энергетику. Что объяснялось не столько решением центрального правительства, сколько соревнованием между провинциями".

По словам эксперта, провинции состязались, кто больше сократит расходы топлива. Это привело к тому, что начались перебои с электричеством, например, в провинции Шэньси. Китай понял, что слишком поторопился. Он отказался от разработок собственных скважин и оказался очень зависим от Среднего Востока. Была принята новая политика. Она заключается в том, чтобы, во-первых, укрепить взаимодействие с странами региона, а во-вторых, вложить миллиарды долларов в разработку новых китайских месторождений.

А если взять картину в целом, то положение в китайской экономике оказалось не таким радужным, как предполагалось. Назревает целый ряд микрокризисов. Это топливный микрокризис, о котором упоминалось выше, подчеркнул Маслов. "Другой тревожный момент состоит в том, что происходит очень резкий рост внутреннего долга Китая. Провинции в долгу у центрального правительства. А ведь в основном они берут деньги для того, чтобы субсидировать топливные ресурсы для подачи населению и на заводы. Из всех крупных административных единиц Китая только одна – Шанхай – не дотационная. Все остальные являются дотационными. Им дают трансферты из центрального бюджета", – заключил он.

Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев тоже сказал "НГ", что "дипломатическая активность Китая на Среднем Востоке связана с нехваткой угля и других энергетических ресурсов в стране в прошлом году. Цель состоит именно в том, чтобы смягчить элементы энергетического кризиса. Тем более что в Казахстане, одном из важных источников снабжения энергоресурсами, ситуация остается неспокойной".

Источник - ng.ru
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